Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!

CANBERRA - Kameň, papier, nožnice... Obyčajná hra, ktorá sa často používa len na rýchle rozhodnutia. No vedci tvrdia, že za touto zábavkou sa skrýva prekvapivo hlboká psychológia… a aj trik, ako častejšie vyhrať.
Každý z nás už niekedy rozuzlil spor pomocou hry kameň, papier, nožnice. To, čo pôsobí ako náhoda, však podľa odborníkov vôbec nemusí byť úplne náhodné. Austrálska kognitívna vedkyňa Denisa Moerelová pre Mail Online vysvetlila, že skutočný kľúč k úspechu v tejto hre sa nenachádza v sledovaní súpera či v premýšľaní nad tým, čo zaznelo v predchádzajúcich kolách.
V čom spočíva trik?
Jej tím analyzoval tisíce hier hraných na počítači, pričom účastníkom merali mozgovú aktivitu. Výsledky boli prekvapivé: ak hráči rozmýšľali nad tým, čo sa stalo pred chvíľou, či už nad svojím ťahom alebo tým, čo zvolil protivník, ich správanie sa stávalo predvídateľnejším. Mozog totiž začne automaticky hľadať vzorce a logiku tam, kde v skutočnosti žiadna nie je. Výsledok? Častejšie prehry.
Naopak, tí, ktorí vyhrávali, mali hlavu „prázdnu“. Neriešili taktiku, nesnažili sa uhádnuť súpera, jednoducho nechali ruku rozhodnúť bez rozmýšľania. Ich mozgová aktivita bola pokojná a bez analyzovania minulých ťahov.
Čo volí väčšina ľudí?
Vedci si všimli aj jednu zaujímavosť o ľudskom správaní: väčšina ľudí má sklon zvoliť kameň. Pôsobí stabilne a silno, čo sa prenáša aj do hry. Lenže práve preto sa kameň stáva najľahšie odhadnuteľnou voľbou. Záver znie jasne: ak chcete z hry odísť ako víťaz, prestaňte hrať podľa logiky. Neplánujte, nehľadajte stratégie, nesnažte sa uhádnuť súpera. Odborníci radia jednoducho sa uvoľniť — a nechať ďalší ťah vzniknúť bez premýšľania.