Nedeľa14. december 2025, meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica

Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

CANBERRA - Kameň, papier, nožnice... Obyčajná hra, ktorá sa často používa len na rýchle rozhodnutia. No vedci tvrdia, že za touto zábavkou sa skrýva prekvapivo hlboká psychológia… a aj trik, ako častejšie vyhrať.

Každý z nás už niekedy rozuzlil spor pomocou hry kameň, papier, nožnice. To, čo pôsobí ako náhoda, však podľa odborníkov vôbec nemusí byť úplne náhodné. Austrálska kognitívna vedkyňa Denisa Moerelová pre Mail Online vysvetlila, že skutočný kľúč k úspechu v tejto hre sa nenachádza v sledovaní súpera či v premýšľaní nad tým, čo zaznelo v predchádzajúcich kolách.

@teambalmert Cause we can’t afford couples therapy 😤 #TeamBalmert #coupleschallenge #couplegoals #rockpaperscissors #marriage #fyp #foryou ♬ Spongebob Tomfoolery - Dante9k Remix - David Snell

V čom spočíva trik?

Jej tím analyzoval tisíce hier hraných na počítači, pričom účastníkom merali mozgovú aktivitu. Výsledky boli prekvapivé: ak hráči rozmýšľali nad tým, čo sa stalo pred chvíľou, či už nad svojím ťahom alebo tým, čo zvolil protivník, ich správanie sa stávalo predvídateľnejším. Mozog totiž začne automaticky hľadať vzorce a logiku tam, kde v skutočnosti žiadna nie je. Výsledok? Častejšie prehry.

NOČNÁ MORA po hre so zvieratkom: Muž ležal 14 hodín v KRVI, nikto mu neprišiel na pomoc! KOCÚR ho zmrzačil Prečítajte si tiež

NOČNÁ MORA po hre so zvieratkom: Muž ležal 14 hodín v KRVI, nikto mu neprišiel na pomoc! KOCÚR ho zmrzačil

Naopak, tí, ktorí vyhrávali, mali hlavu „prázdnu“. Neriešili taktiku, nesnažili sa uhádnuť súpera, jednoducho nechali ruku rozhodnúť bez rozmýšľania. Ich mozgová aktivita bola pokojná a bez analyzovania minulých ťahov.

Čo volí väčšina ľudí?

Vedci si všimli aj jednu zaujímavosť o ľudskom správaní: väčšina ľudí má sklon zvoliť kameň. Pôsobí stabilne a silno, čo sa prenáša aj do hry. Lenže práve preto sa kameň stáva najľahšie odhadnuteľnou voľbou. Záver znie jasne: ak chcete z hry odísť ako víťaz, prestaňte hrať podľa logiky. Neplánujte, nehľadajte stratégie, nesnažte sa uhádnuť súpera. Odborníci radia jednoducho sa uvoľniť — a nechať ďalší ťah vzniknúť bez premýšľania.

Viac o téme: KameňNožniceTrikHraPapier
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka
Pornhub zverejnil REKAPITULÁCIU roka 2025: NAJSLEDOVANEJŠIE kategórie hovoria jasne! Kontroverzné témy valcujú rebríčky
Zaujímavosti
Nový INTÍMNY trend valcuje
Nový INTÍMNY trend valcuje internet: Ženy ho robia ROKY, no nik o tom nehovorí! Muži o tom nemajú ani tušenie
Zaujímavosti
FOTO V mužovom konečníku našli
Muž prišiel do nemocnice s OBROVSKÝMI bolesťami: Lekári v ňom našli niečo, ČO nikto nečakal! On tvrdí, bola to NEHODA
Zaujímavosti
Nevesta dala svokre zoznam
Nevesta dala svokre zoznam šialených pravidiel: TO, čo od nej chcela, UŽ PREHNALA! Kto má podľa vás pravdu?
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!
Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!
Prominenti
Herečky Hany Gregorovej je všade veľa: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!
Herečky Hany Gregorovej je všade veľa: Neuveríte, čím zapratala celú maskérňu!
Prominenti
Trenčín víťazne, Nitra s piatou prehrou v rade
Trenčín víťazne, Nitra s piatou prehrou v rade
Zoznam TV

Domáce správy

Na Slovensku chce aktuálne
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť 10 nových politických strán: Ministerstvo vnútra zverejnilo zoznam
Domáce
FOTO Historický moment na Záhorí:
Historický moment na Záhorí: Skaličania platným referendom povedali jasné nie spaľovni! Čo na to poslanci?
Domáce
Dobré správy z hôr
Dobré správy z hôr majú háčik: Slnko topí sneh! Horská služba varuje pred lavínovým nebezpečenstvom
Domáce
Vianočná tržnica v Starej tržnici: Bratislavčanov čakajú darčeky, koncerty aj program pre deti
Vianočná tržnica v Starej tržnici: Bratislavčanov čakajú darčeky, koncerty aj program pre deti
Bratislava

Zahraničné

Tajná vojna proti Európe?
Tajná vojna proti Európe? TIETO udalosti nie sú náhoda! Rusko skúša pripravenosť, prebieha sabotážna MAŠINÉRIA
Zahraničné
FOTO sanitky stoja pozdĺž ulice
Krvavý útok otriasol Brownovou univerzitou: Najmenej dvaja mŕtvi a osem ťažko zranených! Páchateľ je na úteku
Zahraničné
nemecký kancelár Friedrich Merz
MIMORIADNY ONLINE Dronové explózie na okupovanom Kryme! Zelenskyj mieri na kľúčové rokovania do Berlína
Zahraničné
Žena ukradla v Benátkach
DRÁMA v Benátkach: Krádež člna sa skončila FIASKOM! Páchateľka ZNIČILA Vianoce a históriu mesta
Zahraničné

Prominenti

Foto vnútri Goldie Hawn
Ako vosková figurína! Z týchto záberov slávna herečka nadšená NEBUDE
Zahraniční prominenti
Obrovská rana pre TEHOTNÚ
Obrovská rana pre TEHOTNÚ manželku slovenského speváka: RAKOVINA krčka maternice!
Domáci prominenti
Boris Kollár, Laura Vizváryová
Boris Kollár sa musí riadne buchnúť po vačku: KOĽKO minie na vianočné darčeky a... Slová o SVADBE?!
Domáci prominenti
Tajomstvo legendárneho Vrchní, prchni:
Tajomstvo legendárneho Vrchní, prchni: Spor kvôli hlavnej úlohe... Veď to vôbec nemal hrať Abrhám!
Osobnosti

Zaujímavosti

Kameň, papier, nožnice... Hra,
Kameň, papier, nožnice... Hra, ktorú poznáme všetci, má TAJNÉ PRAVIDLÁ: Takto budete vyhrávať stále!
Zaujímavosti
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší
Vedci prelomili TABU: Najlacnejší spôsob, ako SPOMALIŤ starnutie! TÝCHTO sedem návykov doslova ničí DNA
Zaujímavosti
Nový INTÍMNY trend valcuje
Nový INTÍMNY trend valcuje internet: Ženy ho robia ROKY, no nik o tom nehovorí! Muži o tom nemajú ani tušenie
Zaujímavosti
Toto sú najčastejšie problémy
Toto sú najčastejšie problémy mužov so špičkou ich nástroja: Páni, nie vždy to zvládnete riešiť sami, hanba preč!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce

Ekonomika

TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
TOP 10 najbohatších krajín sveta za rok 2025: Niektoré vás prekvapia!
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Slovensko sa mení na krajinu starcov: Bude sa mať kto postarať o armádu odkázaných ľudí?
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Vodičák na stôl! Ak nepoznáte tieto kontrolky na palubovke, za volant radšej ani nesadajte (kvíz)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Išelské kolieska: 5 najlepších náplní, vďaka ktorým budú dokonalé.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Vianočné guľôčky na 22 spôsobov: Rýchle recepty, ktoré zvládnu aj zaneprázdnené gazdinky.
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Kedy plniť linecké a čo viete použiť namiesto klasického lekváru
Rady a tipy
Celozrnné perníčky: Dokonalá vianočná chuť aj bez bielej múky
Celozrnné perníčky: Dokonalá vianočná chuť aj bez bielej múky
Výber receptov

Šport

Fantastickí Slováci: Atlético s Hanckom pretlačilo veľkého súpera, Valjent prepísal dejiny
Fantastickí Slováci: Atlético s Hanckom pretlačilo veľkého súpera, Valjent prepísal dejiny
La Liga
VIDEO Hokejový obrat roka! Žilina dostala v 1. tretine debakel, šokujúci výsledok na konci duelu
VIDEO Hokejový obrat roka! Žilina dostala v 1. tretine debakel, šokujúci výsledok na konci duelu
Tipsport liga
VIDEO Tesný šláger v Madison Square Garden: Slafkovský počas prestrelky nebodoval
VIDEO Tesný šláger v Madison Square Garden: Slafkovský počas prestrelky nebodoval
Zostrihy NHL
VIDEO Fehérváry prehral, nový brankár Oilers s víťaznou premiérou: Diali sa nevídané veci
VIDEO Fehérváry prehral, nový brankár Oilers s víťaznou premiérou: Diali sa nevídané veci
Zostrihy NHL

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Zarábajte viac s rovnakou prácou: malé zmeny v rutine, ktoré prinášajú veľké výsledky
Motivácia a produktivita
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
5 detailov na LinkedIne, ktoré personalisti odhalia skôr, než sa predstavíte
Získaj prácu
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vianočné večierky vo firmách: Kedy je zábava ešte v norme a kedy už prekračuje hranice?
Vzťahy na pracovisku
Ako rozpoznať toxického kolegu už po prvom týždni? Toto je 6 jasných signálov
Ako rozpoznať toxického kolegu už po prvom týždni? Toto je 6 jasných signálov
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Zahraničím lomcuje nový bankový trojan Water Saci, šíri sa cez WhatsApp. U nás môže udrieť čoskoro. Takto prebieha útok
Bezpečnosť
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Tento fyzikálny jav zvaný časový odraz sa zdal byť nemožný. Vedci ho predpovedali pred 50 rokmi, teraz ho prvýkrát ukázali v praxi
Veda a výskum
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Na Marse to praská a iskrí. NASA potvrdila jav, o ktorom vedci desaťročia len bádali, a nikto nečakal, že ho zachytí mikrofón
Veda a výskum
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Irán predstavil nový samovražedný stealth dron Hadid-110: Na rozdiel od Shahedu je určený na bleskový a smrtiaci útok
Armádne technológie

Bývanie

Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tajný Santa v práci alebo partnerova rodina? 10 inšpirácií na darčeky, ktorými nič nepokazíte, aj keď neviete, čo darovať
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?

Pre kutilov

Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Rýchlejšie suchšia bielizeň na sušiaku? Vyskúšajte japonskú metódu usporiadania
Údržba a opravy
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Stromček opadne ešte pred Vianocami, ak urobíte tieto 3 chyby!
Záhrada
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Zábava
4 znamenia zverokruhu, ktoré budú hlavnými postavami roku 2026: Svet im bude ležať pri nohách
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Historický moment na Záhorí:
Domáce
Historický moment na Záhorí: Skaličania platným referendom povedali jasné nie spaľovni! Čo na to poslanci?
Tajná vojna proti Európe?
Zahraničné
Tajná vojna proti Európe? TIETO udalosti nie sú náhoda! Rusko skúša pripravenosť, prebieha sabotážna MAŠINÉRIA
nemecký kancelár Friedrich Merz
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Dronové explózie na okupovanom Kryme! Zelenskyj mieri na kľúčové rokovania do Berlína
Žena ukradla v Benátkach
Zahraničné
DRÁMA v Benátkach: Krádež člna sa skončila FIASKOM! Páchateľka ZNIČILA Vianoce a históriu mesta

Ďalšie zo Zoznamu