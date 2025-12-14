Drobová je kolegyňa snov: Tomuto hovorí NIE... A v štábe ju za to MILUJÚ!

BRATISLAVA - Na sladkom nefičí, aj keď sa pohybuje v ríši tých najlepších koláčov! Gabriela Ruman je ideálna parťáčka v šou Pečie celé Slovensko - dezertov sa nedotkne, viac zostane pre štáb.
Gabriela Ruman, známa ako Drobová, spolupracuje na relácii Pečie celé Slovensko, kde sa pečie vo veľkom a naozaj veľké množstvá. Samé dobroty, ktorým je ťažké odolať. Gabika, ktorá v poslednom období extrémne schudla, miluje slaný karamel, ostatné ale veľmi neochutnáva. „Ja sladké skoro vôbec nejem… Mňa všetci zo štábu milujú, lebo ja im to nezjem,“ hovorí s úsmevom. Túto reláciu má rada, ale jedným dychom dodáva: „Je to ťažká šou, náročná, ale tým že sme sa stretli dobrí ľudia, máme aj veľa zábavy… keď sa Juraj Bača učí niečo piecť v backstagei…“ rozrozprávala sa o tom, čo sa deje v zákulisí. A občas je to veru poriadny stres.
Gabriela Ruman úžasne SCHUDLA: Neskutočné, koľko kíl zhodila! Chystá sa do ďalšej premeny
Gabriela aj vďaka relácii a zručným pekárom nemusí na Vianoce piecť. „Odkedy robím Pečie celé Slovensko, tak mám všetky kontakty a viem, kto je v čom úplný expert…“ a vymenovala, kto jej napečie vianočné dezerty. „Ja by som aj čas mala… ako dieťa som so starenkou pekávala pravidelne, hlavne kysnuté záhorácke koláče, ale už to nepečiem veľmi dlho,“ vysvetlila a dodala, prečo má dnes z pečenia obavy.
