ŠKANDÁL, aký nemá obdobu: Zamestnanci bratislavskej univerzity špehovali študentky počas prezliekania! Využívali kamery

BRATISLAVA - Otrasný prípad vyšiel na svetlo sveta z prostredia bratislavskej Univerzity Komenského. Zamestnanci našej alma mater totiž cez priemyselné kamery mali špehovať mladé študentky počas chúlostivých situácií, keď sa vyzliekali a prezliekali. Špehovať mali aj ženy v neďalekom paneláku. Počas toho ich detailne snímali. Na incident reaguje samotná škola.
Celé sa to dialo minimálne v rokoch 2024 a 2025, kedy vrátnici internátov v Mlynskej doline prostredníctvom priemyselných kamier osadených na internátoch špehovali študentky v študentskom mestečku, ako aj ženy v neďalekých panelákoch. Pôvodne boli kamery osadené na monitorovanie areálu internátov či striech, aby sa predišlo narušeniu poriadku a pravidiel. No vrátnici ich využívali na niečo iné.
Bývalí zamestnanci totiž ženy sledovali počas chúlostivách situáciach, keď sa prezliekali či obliekali. Informuje o tom portál tvnoviny.sk. „Kamera sa dala priblížiť tak, že sa dalo vidieť do izieb študentov. To sa robilo, to bolo bežné, odôvodňovali to bezpečnosťou, že treba sledovať strechy, ale bežne sa robilo, že sa do izieb pozeralo,“ tvrdí zdroj.
Nielen internáty, ale aj okolité paneláky
Zo záberov pritom jasne vidieť, že kamera blúdila po okolí a hľadala obeť. Keď ju našla, sa záber priblížil do detailu. „Dievčinka v spodnej bielizni alebo aj chlapec, to je jedno. Zábery z izby, intímna zóna, dalo sa vidieť úplne ostro všetko, čo sa tam mohlo diať. Mohli tam byť vidieť aj iné veci, však študenti a mladí ľudia,“ dodáva svedok.
Kamera pritom bola umiestnená na budove tzv. Šturáku, ktorá nesmínala len okolité internáty, ale aj paneláky a súkromné byty. „Samozrejme sa tam pozerali, niekto sa tam prezliekal alebo vyzliekal. Alebo na balkóne behala v spodnej bielizni, dalo sa priblížiť úplne detailne,“ skonštatoval zdroj.
K záberom a ku kamere malo podľa svedka prístup 15 až 20 ľudí, pričom, ak jeden z nich objavil niečo pikantné, upozornil na to ostatných. Zábery pritom nik údajne nekontroloval. Kamera je aktuálne z budovy zvesená kvôli plánovej rekonštrukcii, ktorá začala v marci tohto roka.
Univerzita reaguje
O tom, čo sa dialo na internátoch, už vie aj vedenie univerzity, pod ktorú internátne mestečko spadá. Z informácií je zhrozené. „Takéto konanie je absolútne neakceptovateľné. Z tejto informácie sme boli zhrození. Incident sme okamžite riešili - interne, ako aj s orgánmi činnými v trestnom konaní. Išlo o hrubé porušenie pracovnej disciplíny a zrejme aj o trestný čin," vyjadrila sa k situácii Univerzita Komenského v Bratislave. Ako dodali, voči viacerým zamestnancom vyvodila pracovno-právnu zodpovednosť a prijala opatrenia. „Na oddelení vrátnej služby sme napríklad zaviedli nezávislý kamerový dohľad, aby mohli nadriadení kontrolovať, ako zamestnanci pracujú s kamerovým systémom. Sprísnili sme pravidlá manipulácie s kamerami, ako aj pravidlá manipulácie, prenosu, spracovania a archivácie kamerových záznamov," píše sa ďalej v stanovisku. Okrem toho obmedzili počet ľudí, ktorí majú ku kamerám a kamerovým záznamom prístup a zamestnancov poučili.