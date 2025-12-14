BIZARNÉ Vianoce Seleny a Bennyho: DVA stromčeky a na nich... Zavárané uhorky či krabica mlieka!

LOS ANGELES - Selena Gomez a Benny Blanco sa naplno naladili na sviatočnú atmosféru a fanúšikom dopriali exkluzívny pohľad do svojho domova. Čerství manželia sa pochválili rozprávkovou vianočnou výzdobou, ktorá rozhodne nie je obyčajná. Dva vianočné stromčeky, originálne ozdoby a dokonca miniatúrne mestečko zo známeho seriálu!
Hudobný producent Benny Blanco, ktorý si v septembri zobral speváčku hitu Lose to Love Me, zverejnil na sociálnych sieťach video z ich spoločného domu. Pár fanúšikom ukázal, ako vyzerajú ich prvé Vianoce, ktoré oslavujú už ako manželia. Benny na videu zachytil moment, kedy Selena po prvý raz uvidela obrovský vianočný stromček žiariaci pestrými farbami.
A rozhodne nešlo o tradičný kúsok - na stromčeku viseli šokujúce ozdoby. Napríklad miniatúrna krabica mlieka, bagel so smotanovým syrom, glazovaná šunka, pohár zaváraných uhoriek či dokonca veža z morských plodov. Fantázii pri zdobení tohto stromčeka sa rozhodne medze nekládli. No a pod ním krúžil hračkársky vláčik.
Toto však nie je jediný stromček v dome novomanželov. Benny Selene dožičil ešte jeden - vlastný, a to v jej šatníku. Ten sa už niesol v elegantnom štýle - s levanduľovými svetielkami a štýlovými ozdobami v podobe kabeliek, fénov či umelých rias. Čerešničkou na torte je miniatúrne mestečko inšpirované kultovým seriálom Schitt´s Creek. Pozrite si video!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%