Nekecáme, ale konáme: Nebezpečné sudy s jedovatými látkami sú spálené, ukázal Taraba! Prezradil ďalšie projekty

STRÁŽSKE - Desaťročia neriešený problém, zamorená pôda aj voda, sa konečne hýbe správnym smerom. Reč je o Chemku Strážske, ktoré vrhá zlý tieň na Slovensko z dôvodu PCB látok, ktoré kontaminovali v okolí všetko, čo sa dalo. Sudy so sedimentom z továrne, ktoré boli zakopané v areáli podniku, alebo na bývalom družstve, teraz začali vyberať zo zeme a likvidovať. Minister životného prostredia Tomáš Taraba priblížil, ako proces prebieha.
Problém Chemka Strážske sa začal intenzívne riešiť ešte v roku 2020, kedy sa počas štátnej kontroly našli stovky ton PCB, teda polychlórovaných bifenyly, ktoré chemička vyrábala ešte počas predchádzajúceho režimu. Zvyšky PCB boli uložené v skorodovaných sudoch, mnohé zakopané vo voľnej prírode, z ktorých unikali do okolia.
Prvú etapu sanácie areálu chemičky ukončili ešte na jeseň tohto roku, kedy od júna do septembra vyviezli v kamiónoch 150 ton toxického odpadu. Celá akcia prebiehala za prísnych bezpečnostných podmienok, pričom odpad smeroval priamo do Viedne, kde ho ekologicky zneškodnili. Prvú etapu realizovala spoločnosť Detox. Jej výkonný riaditeľ Daniel Studený dodal, že odpad bol homogenizovaný a prevážaný v hermeticky uzatvorených sudoch. „Tieto sudy boli v zariadení zneškodnené spolu so svojím obsahom. Kovové kontajnery, v ktorých sa toxický odpad pôvodne nachádzal, prechádzajú dôslednou dekontamináciou v špecializovanom zariadení. Areál, kde bol odpad uložený, bol vyprataný, vyčistený spolu s odberom vzoriek prípadného znečistenia pracovnej plochy,“ vysvetlil Studený.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba teraz prišiel do areálu Chemka, aby ukázal, že areál je skutočne vyčistený a na ministerstve nehovoria rozprávky, ale skutočne konajú. "Tieto látky nevedeli moji predchodcovia zneškodniť, potulovalo sa to v tomto areáli pod holým nebom v kontajneroch a som rád, že vidíte dôkaz, že všetko je odvezené a spálené. Dokonca, teraz sme vo fáze, že aj samotné kontajnery idú do recyklácie, aby sa nepotulovali po Európe a na ministerstve finalizujeme odstraňovanie druhej zostatkovej časti týchto PCB látok," uviedol Taraba vo videu na sociálnej sieti, pričom dodal, že ide o približne 5-tisíc sudov. Tie sa nachádzajú v inej časti bývalej chemičky. Okrem toho priblížil aj ďalšie aktivity odstraňovaní nebezpečného odpadu, ktoré plánujú v roku 2026. "Najbližšie ohlásime odstrňovanie envirozáťaže ohľadom grudrónových jám. V roku 2026 bude aj začiatok realizácie odstraňovania envirozáťaže v bratislavskej Vrakuni. Všetky tieto projekty sú už zazmluvnené v rámci čerpania eurofondov," vysvetlil.
Poukázal na to, že na východe Slovenska ohlásil aj ďalší veľký projekt, a to modernizáciu úpravne vody v Stakčíne, ktor zrekonštruujú za viac ako 58 miliónov eur. Voda z Vodárenskej nádrže Starina, ktorá prechádza úpravňou vôd, zásobuje okresy Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov, Svidník a Stropkov v Prešovskom kraji a tiež okresy Michalovce, Trebišov, Košice - mesto a Košice - okolie v Košickom kraji. "Ide o významný zdroj pitnej vody pre východ Slovenska. Východ potrebuje ešte jednu veľkú priehradu, len miestni politici a zelení aktivisti si zrejme myslia, že pitná voda tečie kohútikom z fľaše z obchodného centra a neuvedomujú si, že východ patrí medzi najohrozenejšie lokality pre nedostatok pitnej vody," uzavrel Taraba.