Očakáva ďalší podraz? Kaliňák to povedal jasne: TAKTO podľa neho prezident rozhodne o novele Trestného zákona!

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) neočakáva veto prezidenta Petra Pellegriniho v prípade novely Trestného zákona. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Spolu s novelou opätovne obhajoval aj transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Zrušenie ÚOO označil predseda opozičného PS Michal Šimečka za účelovú zmenu. Hovoril o nemožnosti „odstíhať“ mafiánov a organizovaný zločin.
„Ja sa priznám, že ho neočakávam. Pretože pán prezident bol tiež zasiahnutý týmto konaním a vie, čo znamená, keď kajúcnici klamú,“ skonštatoval Kaliňák.
archívne video
Zmyslom schválenej novely je podľa neho len to, aby kajúcnici neklamali a hovorili pravdu. Zdôraznil, že ak je v procese ako jediný dôkaz práve kajúcnik, mal by byť dôveryhodný. Odmietol, že by nebol inak pre súd nerelevantný tak, ako o tom hovorí opozícia. „Ide len o to, aby neklamali,“ podotkol. Zároveň ubezpečil, že nový úrad, ktorý nahradí doterajší ÚOO, bude naďalej nezávislý. Prečo prezident tento zákon vetoval, nerozumie.
Šimečka kritizuje zrušenie ÚOO a novú novelu
Podľa Šimečku je zrušenie ÚOO len účelovou zmenou, na jeho zrušenie nebol dôvod. Nemyslí si, že nový úrad bude nezávislý. Prelomenie veta prezidenta „nasilu“ a pred Vianocami označil za šialené, kritizoval tiež schválenie novely Trestného zákona. Zaujímalo by ho, ktorý občan SR si môže dovoliť to, aby „prinútil celú vládnu koalíciu zmeniť zákon, aby sa on dostal na slobodu“. Je presvedčený, že sa novelou v podstate berie štátu akákoľvek možnosť alebo nástroj „odstíhať mafiánov a organizovaný zločin“. Zákon totiž podľa neho hovorí, že ak raz kajúcnik v profilových kauzách klame, stáva sa automaticky nedôveryhodným vo všetkých ďalších kauzách, kde by chcel využiť toto svoje postavenie.
Kaliňák podporuje Trumpov mierový plán
Samit, kde sa má rokovať aj o financovaní Ukrajiny, označil Kaliňák za mimoriadne dôležitý, keďže sa bude hovoriť aj o budúcnosti Európy. Zopakoval, že vojenský konflikt treba čo najskôr vyriešiť, návrh mierového plánu prezidenta USA Donalda Trumpa označil za dobrý. Zdôraznil, že súčasťou mieru musí byť aj územný kompromis, inak Rusko k rokovaciemu stolu nedostanú. Rusko si zároveň môže povedať, čo chce, dôležité je, čo bude v mierovej zmluve. Ak chce podľa neho Európa, aby Ukrajina vyhrala vojnu, bude musieť vyslať vojakov. Obhajoval tiež veľké výdavky do obrany, argumentoval jej modernizáciou. Slovensko síce podľa neho nemá priamu hrozbu, ale hrozba sa „vyvíja v rokoch“.
Podľa Šimečku je na EÚ, aby prišla s návrhom, ktorý pomôže Ukrajine. Je podľa neho morálne správne, aby Rusko platilo reparácie Ukrajine, rovnako tak je v záujme Slovenska, aby Ukrajina nekapitulovala. Odmietol tvrdenia, že ide o „vojenské dobrodružstvo Bruselu“. „Rusko nechce mier, je to základná premisa,“ skonštatoval Šimečka. Je podľa neho potrebné tlačiť na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby súhlasil s dohodou. Súhlasil s modernizáciou obrany, treba to však robiť transparentne a nie bez konzultácií.