NOČNÁ MORA po hre so zvieratkom: Muž ležal 14 hodín v KRVI, nikto mu neprišiel na pomoc! KOCÚR ho zmrzačil

VEĽKÁ BRITÁNIA - Britský hudobník Chris Rowley utrpel hrozivé zranenia po tom, čo pri zostupovaní zo schodov zakopol o svoje mačiatko. So zlomeným krkom, prasknutou chrbticou a deviatimi zlomenými rebrami ležal vo vlastnej krvi neuveriteľných 14 hodín, kým ho našla jeho manželka. Napriek dramatickému zážitku svojmu kocúrikovi nič nevyčíta.
„Mám šťastie, že som nažive po tom, čo som utrpel zranenia ako pri autonehode, keď som zakopol o svoju mačku,“ hovorí britský hudobník Chris Rowley, ktorý si po zakopnutí o domáceho kocúrika zlomil krk, praskol chrbticu a pomliaždil rebrá. Zranenia mu spôsobili krv v pľúcach. „Veľa si nepamätám, len toľko, že som rýchlo padal. Bolo to rýchle a za pár sekúnd som bol dole,“ povedal pre Mirror päťdesiatdeväťročný muž.
Jeho zranenia sú vážne
K nešťastiu došlo po tom, čo sa vráskavé mačiatko zrejme chcelo hrať, vyskočilo a zahryzlo sa mu do nohy, keď schádzal zo schodov. „Pohrýzlo mi nohu a potom som stratil rovnováhu.“ Podľa lekárskej správy spadol zo štrnásteho schodu až úplne dolu, takže jeho mačka mu urobila z Hello Kitty doslova „hell (peklo).“ Bizarný incident sa odohral večer 23. októbra, keď bol hudobník z Leicestershire doma sám so svojím bezsrstým egyptským kocúrikom Ericom Morecambem.
Ťažko zranený muž si vraj v tej chvíli neuvedomoval, aké vážne sú jeho zranenia. Záchranári mu až neskôr oznámili, že utrpel zlomeninu lebky, kosti v krku, dve zlomeniny chrbtice, mal deväť zlomených rebier, každé rebro malo viacnásobné zlomeniny a navyše mal trochu krvi v pľúcach.
Zranený ležal 14 hodín vo vlastnej krvi
Kocúrik Eric Morecambe však nebol zranený. Chrisova manželka Jackie bola v nočnej službe a tak mu nemohla pomôcť. Zranený zostal ležať neuveriteľných 14 hodín vo vlastnej krvi. „Telefón som mal vybitý a nedokázal som vstať, fyzicky som nevládal,“ spomína si Rowley. „Je to ten najhorší pocit a takmer ako klaustrofóbia, keď sa nemôžete dostať von, nemôžete sa pohnúť a ani nič urobiť.“ Jeho manželka prišla domov až na druhý deň ráno. „Neviem opísať tú bolesť. Uvedomil som si, že som si aj rozrezal hlavu a nevedel som, aké to je, kým som neuvidel krv. Až neskôr mi povedali o ostatných zraneniach,“ doplnil nešťastník.
Ako keby to nestačilo, jeho mača mu šliapalo po hrudi a údajne to robilo celú noc. Zdravotníci ho previezli na traumatologické oddelenie, kde zostal dva týždne. Ešte zďaleka nemá vyhraté. „Hovoria, že potrvá šesť až dvanásť mesiacov, kým sa postavím na nohy. Teraz som v skúšobnom režime kvôli záchvatom. Nebude mi dobre ďalších 12 mesiacov, myslím,“ povedal hudobník, ktorý momentálne nedokáže dýchať bez kyslíka. „Budúci týždeň sa musíme vrátiť do nemocnice, aby zistili, či je potrebné zaviesť mi drenáž, aby odstránili zvyšnú krv. Potom už pôjde len o dlhé zotavovanie.“
Otvorila dvere a počula krik
Jeho manželka uviedla: „Zvyčajne chodím domov okolo 8:30 ráno, ale v ten deň ma zdržali a prišla som až okolo desiatej. Otvorila som dvere, počula som jeho krik a uvidela som krv. Hovoril: ‚Och, si doma, pomôž, pomôž.‘ Dovtedy sa už doplazil na chodbu.“ Jackie zavolala záchranku, ktorá prišla o pár minút. „Netušili sme, aké vážne sú jeho zranenia. Museli ho silno nadrogovať, aby s ním vôbec mohli pohnúť,“ spomína si zdrvená žena.
Problémy neboli len fyzické. Rowley údajne prišiel o veľkú časť príjmov, keďže kvôli svojmu stavu nemôže koncertovať. Rodinný priateľ preto založil stránku GoFundMe, aby pomohol manželom zmierniť finančný tlak počas liečenia. Napriek svojmu stavu necíti pacient voči kocúrovi žiadnu nevôľu. „Je rozkošný a ešte mladý. Nemám mu to za zlé a mohlo to skončiť aj inak.“