Kali predstavil svoj ŽIVOTNÝ projekt: A Orviská... Uff, to je poriadne PRIESVITNÉ tričko!

BRATISLAVA - Raper Kali si pre svojich fanúšikov pripravil obrovské prekvapenie. Chystá totiž koncerty, no nie v halách, štadiónoch či amfiteátroch... Ale tam, kde vyrastal, kde písal prvé texty, kde začínal vystupovať. V sobotu večer svoj životný projekt predstavil verejnosti. No pozornosť počas večera pútala aj moderátorka Alexandra Orviská. Uff, veď pozrite na to priesvitné tričko!
Raper Kali je na hudobnej scéne už dlhých 18 rokov. Jeho hviezda dosiahla vrchol už o 10 rokov neskôr, keď získal ocenenie OTO v kategórii spevák. Milujú ho státisíce ľudí po celom Slovensku, vypredáva veľké haly a štadióny. No hudobník sa rozhodol vrátiť tam, kde vyrastal - na miesta, kde písal prvé texty a robil prvé vystúpenia.
V sobotu večer, v jednom z podnikov v centre Bratislavy, predstavil verejnosti svoj životný projekt s názvom "Idem k vám". Ide o jeho najväčšiu hudobnú šou, ktorú prinesie priamo k svojim fanúšikom na sídliská. „Niečo, o čom som vždy sníval a teraz sa mi to splní, vďaka vám, vďaka sídlisku. Sídlisko mi dalo šancu stať sa vašim obľúbeným Kalim a tak sa tam spolu stretneme v máji a júni 2026,“ oznámil Kali.
Dovtedy ho verejnosť neuvidí nikde, len v klipoch a na sociálnych sieťach. Naživo príde až na spomínané sídliská. V rámci projektu chystá 4 veľké koncerty - v bratislavskej Petržalke na Námestí Republiky, v Banskej Bystricii na Námestí Slobody, v Košiciach na KVP a v Žiline na Solinkách. Lístky na jeho najväčší projekt v živote si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk.
Novinku s hudobníkom prišli osláviť mnohé známe osobnosti. Do spomínaného podniku ho v sobotu prišli podporiť dlhoročný priateľ a spolupracovník DJ Peter Pann, Jozef Grondžák alias Lombardi, či moderátorka Alexandra Orviská. No a práve ona okrem Kaliho pútala počas večera najviac pozornosti. Na seba si totiž obliekla poriadne priesvitné tričko. Netrebalo tak veľa predstavivosti na to, aby prítomní videli jej čiernu podprsenku.