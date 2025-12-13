Muž prišiel do nemocnice s OBROVSKÝMI bolesťami: Lekári v ňom našli niečo, ČO nikto nečakal! On tvrdí, bola to NEHODA

TAIWAN - Nekonečné bolesti brucha a tri dni bez návštevy toalety priviedli muža z Taiwanu do nemocnice. Netušil však, že lekári tam objavia dôvod, ktorý ich šokuje rovnako ako jeho, v jeho tele sa skrýval uviaznutý keramický hrnček. Nezvyčajný nález odštartoval boj o čas aj o záchranu čreva.
V taiwanskom meste Tchaj-čung sa odohral prípad, ktorý prekvapil aj skúsených lekárov. Muž, ktorého vek miestne médiá neuviedli, trpel tri dni zápchou a silnými bolesťami brucha. Keď sa jeho stav začal rýchlo zhoršovať, rozhodol sa vyhľadať odbornú pomoc. Ako informuje magazín The Sun, v nemocnici podstúpil sériu vyšetrení, vrátane röntgenu. Ten odhalil dôvod jeho ťažkostí... v konečníku mal uviaznutý keramický hrnček široký približne šesť centimetrov a vysoký osem centimetrov.
Lekári skúsili niekoľko neúspešných pokusov
Lekársky tím sa najprv pokúsil hrnček vybrať pomocou nástrojov, no hladký keramický povrch manipuláciu znemožňoval. Zvažovali aj laparoskopický zákrok, avšak existovala obava, že by sa hrnček mohol rozbiť a spôsobiť závažné komplikácie, ako krvácanie či infekciu. Medzitým sa časť čreva začala poškodzovať v dôsledku nedostatočného prekrvenia.
Núdzová operácia trvala 2 hodiny
Ako najbezpečnejšie riešenie sa napokon ukázala núdzová operácia v celkovej anestézii, ktorú vykonali lekári z nemocnice Dajia Li General Hospital, informuje Daily Star. Počas dvojhodinového zákroku sa im podarilo hrnček úspešne odstrániť.
„Je to skutočne neuveriteľné, dokonca aj ja som bol v šoku, keď som to videl,“ uviedol pre miestne médiá vedúci operačného tímu Wu Kunda. Pacient odmietol vysvetliť, ako sa hrnček do jeho tela dostal. Na otázku lekárov stručne odpovedal: „Neviem, bola to nehoda.“