Robí váš pes TOTO? Odborníci odhalili desivú pravdu: Psy môžu prežívať svet úplne inak, než si myslíme!

VEĽKÁ BRITÁNIA - Myšlienka, že psy môžu vykazovať autizmu podobné prejavy, nie je nová – prvé podozrenia sa objavili už v 60. rokoch minulého storočia. Teraz sa však k téme vracia aj moderná veda, ktorá naznačuje, že psy môžu prežívať niektoré neurovývinové poruchy podobne ako ľudia.
Britská vedkyňa Dr. Jacqueline Boydová z Nottingham Trent University upozorňuje, že psy majú s ľuďmi prekvapivo podobné štruktúry v mozgu. Práve preto u nich môžu vzniknúť poruchy správania, ktoré nápadne pripomínajú ľudský autizmus, píše britský Daily Mail. Oficiálna veterinárna diagnóza síce neexistuje, no odborníci používajú termín „porucha funkčného správania psa“.
Tri oblasti problémov
Autistická nutričná špecialistka Jewelz Ketovore vysvetľuje, že u psov sa najčastejšie objavujú tri oblasti problémov: opakujúce sa správanie, zmeny v sociálnej interakcii a prehnaná citlivosť na podnety. Podľa nej by mali byť majitelia ostražití, ak sa u psa opakuje viacero týchto signálov, pretože môžu naznačovať hlbší problém, ktorý by mal vyhodnotiť veterinár.
Jedným z najčastejších varovných znakov je repetitívne správanie, ktoré môže psa doslova odpútať od zvyšku sveta. Niektoré zvieratá dokážu celé hodiny naháňať vlastný chvost, chodiť po tej istej trase v byte alebo si lízať labky až do podráždenia. Odborníci z Little Rays ABA upozorňujú, že takéto rituály môžu zaberať veľkú časť dňa a značne obmedziť bežnú interakciu s rodinou.
Aké sú signály?
Ďalším výrazným signálom sú zmeny v sociálnom správaní. Psy, ktoré sa „uzatvárajú“, sa vyhýbajú očnému kontaktu, nereagujú typickým spôsobom na ľudí či iné psy a často sa stiahnu alebo úplne zamrznú, keď sa ich niekto snaží osloviť. Častým príznakom je aj strata záujmu o hry, ktoré si bežne vyžadujú spoluprácu, a nezvyčajné vokalizácie – monotónne štekanie, dlhé vytie či náhle zmeny v komunikácii.
V neposlednom rade si odborníci všímajú aj hypersenzitivitu. Niektoré psy prehnane reagujú na bežné zvuky, ako sú dvere, domáce spotrebiče či premávka. Môžu sa triasť, utekať alebo sa skrývať. Iné sú mimoriadne citlivé na dotyk a vyhýbajú sa dokonca aj hladkaniu od človeka, ktorému dôverujú. Problémom môže byť aj jedlo – niektoré psy odmietajú určité vône či textúry, čo opäť pripomína prejavy ľudí na autistickom spektre.
Toto je dôležité
„Ak váš pes spĺňa viacero týchto znakov, môže ísť o niečo vážnejšie, než len zvláštny zvyk,“ vysvetľuje Ketovore. Podľa odborníkov však môže majiteľ psovi výrazne uľahčiť život správnym prístupom – dôležitá je rutina, pokojné prostredie a pozitívne posilňovanie. Psy profitujú z pravidelného denného režimu, obohatenia prostredia o hlavolamy či pokojné zóny a z doplnkov, ktoré tlmia stres, ako sú upokojujúce vesty alebo pomôcky na redukciu hluku.
Odborníci sa zhodujú: dôležité je najmä pozorovanie a včasná konzultácia s veterinárom. Psy síce nerozprávajú, no ich správanie je často jasnejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Ak si majitelia všimnú neobvyklé vzorce, môžu svojmu štvornohému miláčikovi výrazne pomôcť skôr, než sa problém prehĺbi.