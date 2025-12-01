ŠOKUJÚCI príbeh muža, ktorý bol mŕtvy 6 minút! Opisuje RAJ aj orientačné centrum duší: TIETO slová vyrážajú dych

CANBERRA - John Davis, ktorý bol po reakcii na anestéziu šesť minút klinicky mŕtvy, tvrdí, že počas zážitku blízkej smrti prešiel do majestátnej mramorovej budovy, stretol neviditeľného sprievodcu a videl tunel duší, záhrady i miesto, kde si ľudia údajne plánujú svoj život. Jeho sugestívny opis otvára staronovú diskusiu o tom, čo sa deje po smrti, ak sa teda niečo vôbec deje.
Otázka života po smrti je niečo, nad čím sa zrejme zamýšľa každý, kto sa snaží zmieriť s vlastnou smrteľnosťou. Niekoľko ľudí tvrdí, že dokáže poskytnúť informácie o tom, čo nás čaká, pretože prekročili hranicu medzi životom a smrťou, aby sa následne vrátili s vlastnými zážitkami. Jedným z nich je John Davis, ktorý bol šesť minút mŕtvy. A čo tvrdí, že videl?
Bol považovaný za mŕtveho šesť minút
Tento muž zažil takzvaný zážitok blízkej smrti (NDE), ktorý sa môže vyskytnúť po traumatickej udalosti, ako je zástava srdca, kóma alebo zrážka s autom. Pacienti sú často na určitý čas vyhlásení za klinicky mŕtvych, kým ich opäť privedú k životu. John bol považovaný za mŕtveho šesť minút, píše na svojom portáli The Mirror. Podľa odborníkov patrí medzi typické znaky NDE aj to, že ľudia vidia priebeh svojho života, zažívajú mimotelové zážitky alebo vstupujú do meditatívnych stavov. „Počas návštevy rodičov sa John rozhodol odviezť na jednom z ich mopedov a keď rýchlo zabočil do zákruty, aby sa vyhol veveričke na ceste, narazil do stromu,“ povedal pre YouTube kanál Shaman Oaks.
Jeho srdce zastavila anestéza
Následky nehody si vyžiadali chirurgické znovupripojenie šliach v jeho pravej ruke ku kosti a počas operácie mal reakciu na anestéziu, ktorá keď dorazila k srdcu, zastavilo sa. A tu podľa neho začal jeho nový zážitok. Povedal: „Vo chvíli, keď som zavrel oči a zomrel, znovu som ich otvoril a stál som v najkrajšej, najdokonalejšej mramorovej budove, akú si viem predstaviť.“ Hovorí, že budova mala zdobené vchody a miestnosti s mramorovými stolmi, ako aj tunely. „Počas celého tohto procesu pri mne stál niekto, kto mi niečo hovoril do ľavého ucha. Nikdy som toho človeka nevidel, ale počas celého zážitku blízkej smrti tam bol chlap, ktorý mi opisoval, na čo sa pozerám a koho vidím. Povedal mi, že budova bola orientačným centrom.“
John uviedol, že počas tohto zážitku bol úplne pohltený tým, čo videl a zabudol na operáciu. Keď sa pozrel dole jedným z tunelov, povedal: „Videli ste tam hviezdy, planéty aj galaxie. Bol to úplne magický zážitok. To je tunel, ktorým prichádzajú ľudia, keď zomrú. Potom môj sprievodca povedal: ‚Pozri sa hore doľava na ďalší vchod.‘“ Tam uvidel muža, ktorý zomrel na infarkt a ženu, ktorá stála pri vchode a vítala ho. John tvrdí, že žena k nemu pristúpila, chytila ho za ruku a keď sa začali rozprávať, mužov vzhľad sa začal meniť. Stával sa čoraz mladším. Z vyše osemdesiatnika sa premenil na dvadsiatnika.
Ľudia si tu plánujú život
Potom bol odvedený do záhrady. „Viem, že ľudia opisujú záhrady na druhej strane ako nádherné, ale je veľmi ťažké opísať, aké krásne v skutočnosti sú. Keď tam ten muž vošiel, boli tam ľudia, ktorí ho prišli privítať po návrate zo svojho života. Objímali ho, bozkávali, hovorili mu, akú skvelú prácu odviedol a že je teraz späť doma.“ John doplnil, že orientačné centrum bolo určené pre ľudí, ktorí prežili dlhý život a zabudli, odkiaľ prišli.
Neskôr ho zaviedli do ďalšej budovy, kde si ľudia plánujú život skôr, ako ho prežijú. Znamená to, že nie je náhodný, ale má určitý účel. Povedal: „Boli tam dva zvitky. Jeden s modrou stužkou a druhý s červenou a najskôr som nevedel, čo sú zač. Moji sprievodcovia povedali, že to sú zvitky, na ktoré si zapisuješ hlavné body svojho života. Každý si zapisuje, akí budú jeho rodičia, kam pôjde do školy, či pôjde na univerzitu, aká bude jeho kariéra, či bude mať veľa peňazí alebo málo. Všetko je to dopredu pripravené na týchto zvitkoch.“
Lúka so zvieratami
Následne ho zaviedli na lúku, kde videl zvieratá bežiace dole kopcom, pričom jeho sprievodca mu povedal, že každé zviera, ktoré niekto miloval, je na druhej strane. John pokračoval: „Keď som tam stál, videl som dvoch svojich psov a dve svoje mačky, ako bežia dole kopcom. A všetky zvieratá sa spolu hrajú, až kým ich milovaní zo Zeme neprejdú na druhú stranu a neprídu si ich vyzdvihnúť.“