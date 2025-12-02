Harvardský fyzik bije na poplach: NASA vraj skrývala snímky záhadného telesa! Kľúčová odpoveď má prísť na Vianoce

USA - Fyzik Avi Loeb z Harvardu odmieta tvrdenie, že 3I/ATLAS je obyčajná kométa. Tvrdí, že objekt sa správa nezvyčajne a môže ísť o technologický výtvor, či dokonca mimozemskú sondu. Zatiaľ čo NASA trvá na prirodzenom pôvode, vedec je presvedčený, že kľúčové údaje vyjdú najavo okolo Vianoc, keď bude teleso najbližšie k Zemi.
Harvardský vedec, ktorý opakovane tvrdí, že medzihviezdny objekt prechádzajúci našou slnečnou sústavou môže byť „potenciálne nepriateľskou mimozemskou hrozbou“, prehovoril po tom, ako NASA zverejnila nové snímky. 3I/ATLAS je medzihviezdny objekt. Znamená to, že sa objavil spoza našej slnečnej sústavy a momentálne prechádza naším kozmickým susedstvom.
Začiatkom tohto roka preletel okolo Marsu a vtedy vznikli asi jeho najdetailnejšie snímky. Ich zverejnenie sa však oneskorilo, pretože NASA uviedla, že americká vláda na určitý čas pozastavila prácu. Keď boli zverejnené, Avi Loeb ich komentoval slovami, že NASA sa hrá na dospelákov v miestnosti, keďže 3I/ATLAS robí veci, ktoré žiadna iná kométa nerobila. Podľa jeho názoru ponecháva otvorenú možnosť iného pôvodu. NASA má však jasno v tom, čo si o objekte myslí a podľa stanoviska tejto agentúry ide o kométu.
Spochybňuje tvrdenia NASA
Fyzik napísal nový blog po tlačovej konferencii NASA o 3I/ATLAS a obvinil agentúru z opakovania oficiálneho postoja. Tvrdí, že bude analyzovať údaje z nových snímok, aby získal čo najviac informácií. Trvá na tom, že by sme nemali súdiť knihu podľa obalu a aj keď medzihviezdny objekt vypúšťa plyn a prach ako kométy, nie sú to odpovede na všetky otázky. „Vesmírna loď, ktorá počas cesty cez chladné medzihviezdne prostredie nazbierala na svoj povrch prach a ľad CO2, CO a H2O, by si mohla vytvoriť vrstvu prachu zmiešaného s ľadom, ktorý sa odparuje pri osvetlení slnkom,“ napísal.
Vedec citoval Sherlocka Holmesa a uviedol že „niet nič klamlivejšie ako očividný fakt“, pričom kritizoval aroganciu odborníkov. Pripomenul, že ďalšie pozorovania môžu odhaliť fragmenty z ľadovca, ktorý sa rozpadol. Lenže ak má pravdu o mimozemskom pôvode, možno uvidíme minisondy vypustené technologickou materskou loďou.
Je to kométa, tvrdí NASA
NASA však vydala jasné stanovisko: „Vyzerá to ako kométa. Robí to, čo robia kométy. Vo všetkých smeroch veľmi, veľmi výrazne pripomína kométy, ktoré poznáme. Má niekoľko zaujímavých vlastností, trochu odlišných od komét v našej sústave, ale správa sa ako kométa. Dôkazy jednoznačne ukazujú, že ide o prirodzené teleso. Je to kométa.“
Tento týždeň zverejnili snímky objektu pri prelete okolo Marsu, kde svoje stanovisko zopakovali: „Ide o kométu a nepredstavuje pre Zem žiadnu hrozbu.“ Loeb znova zopakoval, že bude analyzovať nové dáta a tvrdí, že prejavy kométy ešte neznamenajú, že majú všetky vysvetlenia. Opäť zdôraznil svoju teóriu o možnom technickom pôvode objektu.
Fyzik chce kľúčové fakty
Pre LADbible povedal, že si treba počkať na obdobie sviatkov. „Dúfam, že do Vianoc bude k dispozícii veľa údajov, ktoré objasnia jeho povahu, keďže ako kométa by malo teleso počas preletu okolo Slnka stratiť desatinu svojej hmotnosti.“ Vo svojom najnovšom vyjadrení opäť uviedol, že ak je ešte čo objavovať, do Vianoc to zistíme.
„V nasledujúcich týždňoch budú väčšie pozemné teleskopy aj teleskopy Hubble a Webb schopné charakterizovať prúdy 3I/ATLAS meraním ich zloženia, rýchlosti a miery hmotnosti. Tieto detaily nám bez pochybností povedia, či sú produkované prirodzeným ľadom zahrievanými Slnkom alebo technologickými motormi. Odpoveď by sme mali poznať v čase, keď bude 3I/ATLAS najbližšie k Zemi 19. decembra 2025 ako darček nových medzihviezdnych vedomostí.“