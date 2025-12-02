Tajomná DEVIATA planéta? Astronómovia priznávajú: Môže byť bližšie, než sme si mysleli, len ju NEVIDÍME!

USA - Astronómovia naznačujú, že vo vzdialenom Oortovom mraku komét v tajomnej oblasti plnej ľadových úlomkov, sa môže skrývať ďalšia planéta veľkosti Neptúna. Podľa najnovších výpočtov existuje až sedempercentná šanca, že Zem má doposiaľ neznámeho kozmického suseda. Jeho extrémne vzdialená a pretiahnutá dráha ho však robí takmer neviditeľným aj pre moderné teleskopy.
V našej slnečnej sústave je osem planét plus jedno úbohé Pluto, ktoré bolo v roku 2006 preradené do kategórie trpaslíkov. Ale čo ak ich je v skutočnosti viac? Astronómovia totiž vypočítali, že existuje sedempercentná šanca, že Zem má ďalšieho suseda skrývajúceho sa v Oortovom mraku, čiže vo sférickej oblasti vytvorenej z ľadových úlomkov a skál, ktorá je oveľa ďalej od Slnka ako my. „Je vcelku možné, že naša slnečná sústava zachytila takúto planétu,“ povedal spoluautor výskumu a astronóm Nathan Kaib z Planetary Science Institute.
Bola táto planéta vytlačená?
Skryté svety ako tento, sú podľa neho „triedou planét, ktoré by rozhodne mohli existovať, ale až doteraz im bola venovaná pomerne malá pozornosť“. Ak sa v Oortovom oblaku skutočne skrýva planéta, takmer určite ide o ľadového obra. Veľké planéty ako Jupiter a Saturn sa zvyknú vytvárať v pároch. Majú však vlastné silné gravitačné pôsobenie a niekedy sa navzájom destabilizujú, informuje indy100.com. Táto skutočnosť mohla spôsobiť, že jedna planéta bola úplne vytlačená do najvzdialenejších oblastí slnečnej sústavy práve tam, kde sa nachádza Oortov oblak.
Zabudnite na geografiu zo školy: Vedci potvrdili EXISTENCIU ôsmeho kontinentu! Skrýval sa nám pred očami celé stáročia
Veľmi ťažké pozorovanie
„Preživšie planéty majú excentrické dráhy, čo sú akoby jazvy z ich násilnej minulosti,“ povedal hlavný autor Sean Raymond z Astrofyzikálneho laboratória Univerzity v Bordeaux. Znamená to, že planéta v Oortovom oblaku by mohla mať výrazne pretiahnutú obežnú dráhu, na rozdiel od takmer dokonale kruhovej dráhy, po ktorej obieha Zem okolo Slnka. Problém je v tom, že takéto vzdialené objekty sa veľmi ťažko pozorujú. „Zaznamenať ju by bolo mimoriadne ťažké,“ pokračoval Raymond.
ZÁHADNÉ záblesky na Mesiaci: Astronóm zachytil úkaz, ktorý NIK nedokáže vysvetliť! Môže nás to OHROZIŤ?
Nastal čas vytiahnuť teleskop?
„Ak by v našom Oortovom oblaku existovala planéta veľkosti Neptúna, je dosť pravdepodobné, že by sme ju ešte stále nenašli,“ povedala astronómka Malena Riceová z MIT, ktorá sa nezúčastnila tohto výskumu. „Je až neuveriteľné, že niekedy je jednoduchšie objaviť planéty vzdialené stovky svetelných rokov ako tie, ktoré sú priamo na našom vlastnom dvore.“ Zdá sa, že nastal ten pravý čas vytiahnuť teleskop.