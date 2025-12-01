TOTO určite nečakala! Jazda v tuk-tuku sa zmenila na ÚTEK: Mladú cestovateľku obťažoval muž, to je NECHUTNÉ

SRÍ LANKA – Mladá cestovateľka zo Srí Lanky zažila chvíle hrôzy, keď ju počas jazdy v tuk-tuku obťažoval miestny muž. S úsmevom na tvári sa k nej priblížil, pýtal sa, kde býva – a potom sa pred ňou obnažil. Polícia úchyla neskôr zadržala.
Mrazivý moment zažila influencerka Molly z Nového Zélandu, ktorá si užívala sólo cestu po Srí Lanke. To, čo sa začalo ako úplne obyčajná jazda tuk-tukom, sa zmenilo na desivý zážitok, keď sa k nej priblížil miestny muž na skútri a začal sa správať čoraz podozrivejšie. Molly, známa na sociálnych sieťach pod menom molsgonewild, najskôr predpokladala, že ide o priateľského domáceho. Ako píše na svojom webe The Sun, muž na ňu mával a usmieval sa, no keď sa priblížil bližšie, začal sa pýtať, kde býva. Influencerka mu slušne, no jasne odpovedala: „Určite nie.“
To, čo sa po chvíli stalo, ju prekvapivo
Keď sa chystala situáciu rýchlo opustiť, muž šokujúco stiahol svoje šortky a vystavil jej svoje genitálie, pričom sa jej opakovane pýtal: „Miss, sex no?“ Následne ju žobronivo prehováral, aby zostala, a opäť zisťoval, kde je ubytovaná. Molly neváhala ani sekundu a okamžite od neho odišla. V okamihu, keď sa tuk-tuk pohol, vydesene vykríkla: „Čo sa to k***a práve stalo?!“
Po incidente sa rozhodla video zverejniť na Instagrame, aby upozornila na temnú stránku sólo cestovania žien. „Váhala som, či to zverejniť, ale toto je realita. Počas môjho sólo tripu ma muž žiadal o sex a obnažil sa predo mnou. Aj keď si myslíte, že ste pripravené na všetko, toto vás otrasie,“ napísala. Po odchode zo Srí Lanky oznámila incident tamojšej turistickej polícii. Orgány reagovali okamžite – do dvoch dní začali muža aktívne hľadať. Po piatich dňoch bol páchateľ zadržaný.
Deje sa to vraj vo viacerých krajinách
Pre News.com.au Molly priznala, že sexuálne obťažovanie zažila už v mnohých krajinách.
„Ako žena musím byť extrémne opatrná. Bola by som hlúpa, keby som nebola. Vždy mám pri sebe vreckový nôž a dávam pozor na svoje okolie. Žiaľ, toto je realita pre ženy,“ uviedla. Podľa nej je neustále v strehu, aj keď pôsobí, že je všetko v poriadku: „Aj keď je niekto milý, vždy máte v hlave myšlienku – nechce odo mňa ešte niečo viac?“ Molly dúfa, že zdieľaním svojho príbehu pomôže ďalším cestovateľkám uvedomiť si potenciálne nebezpečenstvá a dôležitosť obozretnosti.