Video z Írska vyvolalo paniku: Po lese sa mal potulovať LEV! Pravda, ktorú odhalila polícia, vás rozosmeje

DUBLIN - Obyvateľov írskeho grófstva Clare nedávno vystrašilo video, ktoré zachytávalo nečakaného návštevníka potulujúceho sa miestnymi lesmi. Polícia musela okamžite zasiahnuť! Výsledok všetkých prekvapil...
Na sociálnych sieťach sa minulý týždeň objavilo video zvieraťa, ktoré na prvý pohľad vyzeralo ako lev. Ako informuje na svojom webe Daily Star, jeho pohyb bol zaznamenaný neďaleko Mountshannonu v grófstve Clare v Írsku, pričom niektoré príspevky ho spájali aj s mestom Kells v grófstve Meath.
Írski policajti z mestečka Killaloe však napokon potvrdili, že išlo o roztomilého novofundlandského psa, ktorý sa volá Mouse (Myš). Pri pohľade na tohto domáceho miláčika však nikoho neprekvapilo, že si ho autor príspevku, pomýlili s levom. Žltohnedý pes má totiž ostrihanú iba zadnú časť tela a jeho huňatá srsť ponechaná v okolí hlavy naozaj pripomína hrivu leva. Na konci chvosta mu tiež nechýba chumáč srsti, typický pre túto mačkovitú šelmu.
Mysleli si, že ide o jeleňa
Na videu, ktoré bolo natočené skoro ráno 29. októbra, vidieť veľké zviera s dlhým chvostom a tmavou hrivou, ako si vykračuje smerom k lesu. Nakrútil ho vodič kamióna a aj keď na zviera zatrúbil, nenechalo sa vyrušiť a pokojne zmizlo medzi stromami. Správca lesa John O’Reilly, ktorý uvidel video ako prvý, uviedol, že tento živočích bol v oblasti Mountshannonu pozorovaný predtým ako vznikol záznam. „Všimli si ho pracovníci, ktorí ťažili drevo, ale bolo to z diaľky, pohybovalo sa medzi stromami. Mysleli sme si, že ide o jeleňa, až kým sme nevideli video,“ povedal pre CorkBeo. „Video pochádza od kamionistu, ktorý viezol drevo a odvtedy sa viedla veľká debata o tom, čo to vlastne je.“ John sa domnieva, že psa niekto takto ostrihal len zo žartu.