Veterinár bije na poplach: Prestaňte sa bozkávať so svojím psom! Jeho sliny vás môžu zabiť

LONDÝN - Mnohí majitelia psov si nič nerobia z toho, keď ich štvornohý miláčik prejavuje náklonnosť „bozkami“. Britský veterinár však uvádza, že takéto správanie môže byť zdraviu škodlivé, spôsobovať vážne infekcie, hnačky a dokonca aj sepsu.
Britský veterinár Dr. Alex Crow zo spoločnosti The Net Vet, zverejnil na Instagrame pod menom @alex_thevet toto dôležité upozornenie: „Prestaňte dovoľovať vášmu psovi, aby vám lízal tvár. Jeho ústa sú plné baktérií, parazitov a húb a z niektorých môžete vážne ochorieť.“ Vysvetlil, že psy trávia čas „ovoniavaním výkalov, lízaním rán, prehrabávaním sa v odpadkoch a lízaním zadkov iných psov“. Podľa odborníka sú bozky od týchto zvierat nie iba nechutné, ale aj nebezpečné. „Môžu prenášať Campylobacter, Salmonellu či E. coli, ktoré spôsobujú ľuďom vracanie, hnačku a zápal žalúdka a čriev,“ doplnil.
Môže to viesť až k sepse
Okrem toho upozornil aj na riziko kožného ochorenia ringworm (plesňová infekcia) a na Capnocytophaga canimorsus. Ide o vzácnu, no agresívnu baktériu, ktorá môže viesť k ťažkej sepse. „Ak má váš pes ochorenie zubov, jeho sliny sú už aj tak plné baktérií. Deti, starší ľudia a osoby s oslabenou imunitou sú obzvlášť ohrozené. Chápem, že svojho psa milujete, ale bozky by vám mali dávať iba pod krkom,“ dodal veterinár.
Existujú výnimky
Vo svojom príspevku pokračoval: „Niektorých to možno nahnevá, ale toto sú fakty a nevnímajte to zle! Psie ústa môžu obsahovať rôzne druhy baktérií, ktoré získajú z jedenia skazeného jedla na prechádzkach, z lízania špinavých kaluží či dokonca z požierania psích výkalov. Niektoré z týchto baktérií sú mimoriadne nebezpečné, napríklad Capnocytophaga canimorsus, ktorá spôsobuje veľmi zriedkavú, ale ťažkú infekciu.“ Podľa odborného portálu PetMD je riziko ochorenia po psom obliznutí síce nízke, no existujú výnimky. „Ak máte otvorenú ranu, oslabenú imunitu, užívate určité lieky alebo ste alergickí na zvieracie sliny, riziko infekcie či alergickej reakcie je vyššie.“
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Prejav náklonnosti
V odporúčaniach sa uvádza: „Ak vás pes oblízal a necítite sa pri tom dobre, umyte si pokožku teplou vodou a antibakteriálnym mydlom. Ak ste alergickí na psy, zmyte si všetky sliny či srsť. Aby ste psa odnaučili lízať vám tvár, môžete ho naučiť povel, ktorým mu dáte najavo, že má prestať, alebo mu ponúknite inú časť tela, napríklad ruky.“ Podľa odborníkov psy lížu svojich majiteľov z rôznych dôvodov. Môže ísť o prejav náklonnosti, snahu upútať pozornosť alebo o spôsob, ako uvoľniť stres.
TRAPAS na halloweenskej párty: Mladík nezvládol prehru, prvý skončil pes! Hostiteľka ho musela vyhodiť
Ako uvádza Daily Record, ak sa pri tom smejete alebo ho hladkáte, pes si túto reakciu zapamätá a v správaní bude pokračovať. Portál PetMD to zhrnul: „Šteňatá si toto správanie prenášajú z čias, keď lízali tváre iným psom a dostávali za to pozornosť a hru. Takto sa naučia, že lízanie ľudí im prináša pozitívne odozvy a preto v tom pokračujú.“