Nečakaný ÚTOK: Kuriér zazvonil a... keď sa otvorili dvere, utekal ako o život! Keď uvidíte, kto ho vydesil, budete sa smiať

BIRMINGHAM - V Birminghame sa odohral komický moment, keď doručovateľ doručujúci balík utekal, lebo ho vystrašil malý, no veľmi energický psík. Incident zachytila kamera a rýchlo sa stal virálnym.
V Birminghame prišlo k netradičnému incidentu, ktorý zachytila bezpečnostná kamera pri jednom z rodinných domov. Doručovateľ, ktorý priniesol balík, sa stretol s nečakanou prekážkou – nadšene sa pohybujúcim psíkom, ktorý ho zjavne prekvapil.
Dvere sa otvorili a vybehol...
Ako informuje magazín The Sun, na videu je vidieť, ako muž kráča po chodníku s balíkom v ruke a zazvoní pri dverách. Zrazu sa dvere otvorili a zo zadného dvora vyskočil malý psík, ktorý doručovateľa zjavne vydesil. Ten urobil niekoľko krokov dozadu a následne sa rozhodol ujsť po ulici. Psík za ním pobehoval a doručovateľa sledoval, zatiaľ čo susedka kričala, aby ho upokojila a vrátila domov.
Veterinár bije na poplach: Prestaňte sa bozkávať so svojím psom! Jeho sliny vás môžu zabiť
Odovzdal muž nakoniec balík?
Nie je presne známe, či muž balík nakoniec odovzdal. Video zachytáva len jeho panický útek a pobehujúceho psíka, čo dodáva celej situácii komický rozmer.
Takéto kuriózne stretnutia so psami nie sú ojedinelé. Na internete sa šíria desiatky videí, kde zvieratá prekvapia doručovateľov alebo dokonca svojich majiteľov, či už ide o zlatých retríverov alebo malé psy, ktoré sa tvária oveľa odvážnejšie, než v skutočnosti sú. Incident vojde do dejín ako ďalší dôkaz, že aj malé domáce zvieratá dokážu spôsobiť veľký rozruch a pobaviť celý internet.