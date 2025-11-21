TOTO vám vyrazí dych: Vedci odhalili 5 vecí, o ktorých takmer NIKDY nesnívame! Uhádnete, ktoré tam patria?

LONDÝN - Aj keď sny dokážu vytvoriť tie najdivokejšie scenáre, existujú detaily z reálneho života, ktoré sa v nich podľa vedcov prakticky vôbec nevyskytujú. Najväčším prekvapením je, že ľudia takmer nikdy nesnívajú o... NAOZAJ sa nikdy nesníva o tomto?
Hoci dokážeme vo sne lietať, utekať pred netvormi či ocitnúť sa na skúške bez nohavíc, niektoré výjavy z každodenného života sa v našich snoch jednoducho nevyskytnú. Ako na svojom webe uviedol britský denník Daily Mail, vedci upozorňujú, že existuje päť vecí, ktoré sa v snoch objavujú extrémne zriedkavo alebo vôbec. A najväčším paradoxom je, že medzi ne patrí aj mobilný telefón – predmet, ktorý má pri sebe takmer každý a používa ho denne celé hodiny.
1. Mobilné telefóny
Aj keď sa moderný človek bez smartfónu nepohne ani na krok, sny tento motív takmer ignorujú. Analýza 16-tisíc snových záznamov ukázala, že telefón sa objaví len v 3,55 % snov žien a v 2,69 % snov mužov. Odborníci to pripisujú faktu, že sny sú evolučný mechanizmus určený najmä na simulovanie ohrozenia. „Obsah typický pre moderný svet je v snoch zastúpený minimálne,“ vysvetľuje psychologička Dr. Deirdre Barrett z Harvardu.
2. Písaný text
Vo sne takmer nikdy nedokážeme prečítať text. Keď sa na stránkach či obrazovkách predsa objaví písmo, býva nezmyselné, rozhádzané alebo sa mení pri každom pohľade. Dôvodom je nízka aktivita mozgových centier pre jazyk počas REM fázy spánku. „Oblasti spojené s textom a čítaním sú počas snívania výrazne utlmené,“ hovorí Barrett.
3. Čísla
Podobne ako text, aj čísla sa vo sne rýchlo rozmazávajú, menia alebo nedávajú žiadny zmysel. Mnohí ľudia opisujú, že matematické úlohy či hodinové ciferníky vo sne vyzerajú ako nečitateľné symboly. Neurovedec Dr. Benjamin Baird vysvetľuje, že sny vznikajú „zhora nadol“ – bez vstupu z reálneho sveta. Preto nemajú stabilitu potrebnú na presné zobrazenie detailov.
4. Vône a chute
Hoci cez deň zažívame množstvo pachov a chutí, do snov prenikajú len minimálne. Výskumy uvádzajú, že iba približne 1 % ľudí uvádza zmyslové vnímanie vône či chuti v snoch. Odborníci predpokladajú, že čuchové centrá mozgu sú počas snívania izolované a do deja vstupujú len výnimočne.
5. Vlastný odraz v zrkadle
Nie je pravda, že sa v snoch nedá vidieť vlastný odraz – dá sa, no väčšinou je veľmi skreslený. Ľudia opisujú odrazy, ktoré sú groteskne deformované, majú inú tvár, či dokonca vidia úplne inú osobu. Dr. Barrett to vysvetľuje jednoducho: mozog vo sne nedokáže stabilne vytvoriť detailné rysy tváre.
Čo robiť hneď po zobudení?
Klinická hypnoterapeutka Sarah Bicková odporúča štyri kroky:
- Zapíšte si sen hneď po prebudení.
- Priraďte si osobné asociácie ku každému elementu sna.
- Prepojte sen s aktuálnym dianím vo vašom živote.
- Hľadajte hlbší význam, ktorý vám dá „aha“ moment.
Podľa nej sny len zriedka riešia niečo, čo už máme v živote uzavreté – skôr upozorňujú na neuzavreté témy a nevyjasnené emócie.