Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

TOTO vám vyrazí dych: Vedci odhalili 5 vecí, o ktorých takmer NIKDY nesnívame! Uhádnete, ktoré tam patria?

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Aj keď sny dokážu vytvoriť tie najdivokejšie scenáre, existujú detaily z reálneho života, ktoré sa v nich podľa vedcov prakticky vôbec nevyskytujú. Najväčším prekvapením je, že ľudia takmer nikdy nesnívajú o... NAOZAJ sa nikdy nesníva o tomto?

Hoci dokážeme vo sne lietať, utekať pred netvormi či ocitnúť sa na skúške bez nohavíc, niektoré výjavy z každodenného života sa v našich snoch jednoducho nevyskytnú. Ako na svojom webe uviedol britský denník Daily Mail, vedci upozorňujú, že existuje päť vecí, ktoré sa v snoch objavujú extrémne zriedkavo alebo vôbec. A najväčším paradoxom je, že medzi ne patrí aj mobilný telefón – predmet, ktorý má pri sebe takmer každý a používa ho denne celé hodiny.

STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách Prečítajte si tiež

STRAŠIDELNÉ príbehy našich detí: Niektoré z nich vidia to, čo dospelí odmietajú! TIETO slová vám zamrazia krv v žilách

1. Mobilné telefóny

Aj keď sa moderný človek bez smartfónu nepohne ani na krok, sny tento motív takmer ignorujú. Analýza 16-tisíc snových záznamov ukázala, že telefón sa objaví len v 3,55 % snov žien a v 2,69 % snov mužov. Odborníci to pripisujú faktu, že sny sú evolučný mechanizmus určený najmä na simulovanie ohrozenia. „Obsah typický pre moderný svet je v snoch zastúpený minimálne,“ vysvetľuje psychologička Dr. Deirdre Barrett z Harvardu.

2. Písaný text

Vo sne takmer nikdy nedokážeme prečítať text. Keď sa na stránkach či obrazovkách predsa objaví písmo, býva nezmyselné, rozhádzané alebo sa mení pri každom pohľade. Dôvodom je nízka aktivita mozgových centier pre jazyk počas REM fázy spánku. „Oblasti spojené s textom a čítaním sú počas snívania výrazne utlmené,“ hovorí Barrett.

TOTO vám vyrazí dych:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

3. Čísla

Podobne ako text, aj čísla sa vo sne rýchlo rozmazávajú, menia alebo nedávajú žiadny zmysel. Mnohí ľudia opisujú, že matematické úlohy či hodinové ciferníky vo sne vyzerajú ako nečitateľné symboly. Neurovedec Dr. Benjamin Baird vysvetľuje, že sny vznikajú „zhora nadol“ – bez vstupu z reálneho sveta. Preto nemajú stabilitu potrebnú na presné zobrazenie detailov.

4. Vône a chute

Hoci cez deň zažívame množstvo pachov a chutí, do snov prenikajú len minimálne. Výskumy uvádzajú, že iba približne 1 % ľudí uvádza zmyslové vnímanie vône či chuti v snoch. Odborníci predpokladajú, že čuchové centrá mozgu sú počas snívania izolované a do deja vstupujú len výnimočne.

Smrť má svoj nezameniteľný pach: Odporný, ale fascinujúci! Pohrebník opisuje skúsenosti z každodennej praxe Prečítajte si tiež

Smrť má svoj nezameniteľný pach: Odporný, ale fascinujúci! Pohrebník opisuje skúsenosti z každodennej praxe

5. Vlastný odraz v zrkadle

Nie je pravda, že sa v snoch nedá vidieť vlastný odraz – dá sa, no väčšinou je veľmi skreslený. Ľudia opisujú odrazy, ktoré sú groteskne deformované, majú inú tvár, či dokonca vidia úplne inú osobu. Dr. Barrett to vysvetľuje jednoducho: mozog vo sne nedokáže stabilne vytvoriť detailné rysy tváre.

TOTO vám vyrazí dych:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Čo robiť hneď po zobudení?

Klinická hypnoterapeutka Sarah Bicková odporúča štyri kroky:

  1. Zapíšte si sen hneď po prebudení.
  2. Priraďte si osobné asociácie ku každému elementu sna.
  3. Prepojte sen s aktuálnym dianím vo vašom živote.
  4. Hľadajte hlbší význam, ktorý vám dá „aha“ moment.

Prežili klinickú smrť a vrátili sa späť: Z ich slov budete mať zimomriavky! Ticho, svetlo a pokoj... alebo peklo? Prečítajte si tiež

Prežili klinickú smrť a vrátili sa späť: Z ich slov budete mať zimomriavky! Ticho, svetlo a pokoj... alebo peklo?

Podľa nej sny len zriedka riešia niečo, čo už máme v živote uzavreté – skôr upozorňujú na neuzavreté témy a nevyjasnené emócie.

Viac o téme: TelefónSpánokPrekvapenieSnyĽudia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Extravagantná učiteľka pobláznila sociálne
Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať
Zaujímavosti
Lov v priamom prenose:
Lov v priamom prenose: VIDEO Drsné kosatky vs. odvážny tuleň! Neuveríte, kam sa ukryl pred smrťou
Zaujímavosti
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Zaujímavosti
FOTO TOTO mení všetko: Vedci
TOTO mení všetko: Vedci tvrdia, že konečne odhalili TAJOMSTVO stavby pyramíd! Tajomný vodný kanál pri Gíze
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Veľké priznanie Zuzany Smatanovej: Pre toto nebola v detstve na dovolenke... Neznášala som to!
Veľké priznanie Zuzany Smatanovej: Pre toto nebola v detstve na dovolenke... Neznášala som to!
Prominenti
Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL
Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL
Prominenti
Slovenskí herci sa na záchode v SND poriadne odviazali: Prišiel SBS-kár a... To je TRAPAS!
Slovenskí herci sa na záchode v SND poriadne odviazali: Prišiel SBS-kár a... To je TRAPAS!
Prominenti

Domáce správy

Polícia apeluje na vodičov:
Polícia apeluje na vodičov: Ak je na ceste sneh, autá musia mať zimné pneumatiky
Domáce
AKTUALIZUJEME Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Nehody, zasnežené diaľnice, prevrátené kamióny: SEM radšej nejazdite
Domáce
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
AKTUÁLNE Prebieha MASÍVNA POLICAJNÁ AKCIA: Protizločinecká jednotka zasahuje až v 3 krajoch
AKTUÁLNE Prebieha MASÍVNA POLICAJNÁ AKCIA: Protizločinecká jednotka zasahuje až v 3 krajoch
Regióny

Zahraničné

maďarský premiér Viktor Orbán
V otázke mierového plánu USA rozhodnú nadchádzajúce dva-tri týždne, tvrdí Orbán
Zahraničné
Pobrežná stráž USA už
Pobrežná stráž USA už nebude svastiku považovať za nenávistný symbol
Zahraničné
Večná otázka vyriešená: Čo
Večná otázka vyriešená: Čo je zdravšie maslo alebo rastlinný tuk? Vedci v tom majú jasno
Zahraničné
VAROVANIE pre Taiwan prichádza
VAROVANIE pre Taiwan prichádza aj z Ukrajiny: VOJNA s Čínou je na spadnutie, NEOPAKUJTE naše chyby!
Zahraničné

Prominenti

Verejné priznanie Zuzany Smatanovej:
Verejné priznanie Zuzany Smatanovej: Pre TOTO nebola v detstve na dovolenke...
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Kde sa princezná Diana
Princezná Diana má novú voskovú figurínu: Oblečená je v ikonických šatách!
Zahraniční prominenti
Spencer Lofranco vo filme
Šokujúca SMRŤ iba 33-ročného herca: Príčinu vyšetruje POLÍCIA!
Zahraniční prominenti
Tina
Veľká SPOVEĎ Tiny o deťoch: Budúcnosť Aničky je jasná! Leo sa ZMENIL
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TOTO vám vyrazí dych:
TOTO vám vyrazí dych: Vedci odhalili 5 vecí, o ktorých takmer NIKDY nesnívame! Uhádnete, ktoré tam patria?
Zaujímavosti
Adolf Hitler
Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ: Bol SEXUÁLNE paralyzovaný a stále PANIC! Mohla viesť jeho frustrácia ku genocíde?
Zaujímavosti
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Zaujímavosti
Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk

Dobré správy

FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk

Ekonomika

Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Mýtus o chudobných dôchodcoch narazil na tvrdé dáta: Najväčšiemu ohrozeniu čelí úplne iná skupina!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)

Varenie a recepty

Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

VIDEO Ovečkin bleskovo potrestal vylúčenie Slafkovského, Montreal schytal doma osemgólový prídel
VIDEO Ovečkin bleskovo potrestal vylúčenie Slafkovského, Montreal schytal doma osemgólový prídel
NHL
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kosovo pred barážou so Slovenskom srší sebavedomím: Som presvedčený, že prvý krok zvládneme
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Futbalový reprezentant prišiel o zápasy národného tímu: Za všetko mohli vyprané nohavice!
Futbalový reprezentant prišiel o zápasy národného tímu: Za všetko mohli vyprané nohavice!
Reprezentácia
Umelé navyšovanie súm a podivné prestupy: Lobotkov šéf sa postaví pred taliansky súd
Umelé navyšovanie súm a podivné prestupy: Lobotkov šéf sa postaví pred taliansky súd
Serie A

Auto-moto

TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava

Kariéra a motivácia

Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Ušetríte si dni dovolenky a získate dlhý oddych. Ako si naplánovať voľno cez sviatky tak, aby z toho profitoval každý
Dovolenka a Choroba
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku

Technológie

Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Najslávnejšia americká jadrová elektráreň ožíva. Trump jej dal miliardu, AI centrá žerú toľko energie, že ju už nemá kto vyrábať
Správy
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Netflix sa pred koncom novembra zbláznil. Chystá nálož filmov a seriálov, ktoré stoja za pozretie
Filmy a seriály
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
Bezpečnosť

Bývanie

Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu

Pre kutilov

Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Matky v monarchii: Materstvo pod dohľadom celého sveta znamená tlak aj obete, čo všetko to stálo Kate?
Zahraničné celebrity
Matky v monarchii: Materstvo pod dohľadom celého sveta znamená tlak aj obete, čo všetko to stálo Kate?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla
Domáce
Mimoriadny ONLINE Slovensko zasiahla KALAMITA! Nehody, zasnežené diaľnice, prevrátené kamióny: SEM radšej nejazdite
Šokujúci PRIESKUM: PS a
Domáce
Šokujúci PRIESKUM: PS a Smer postupne padajú, Uhrík, Matovič či Zoroslav Kollár si z koláča berú čoraz viac
AKTUÁLNE ÚBOK rozbehol masívnu
Domáce
AKTUÁLNE ÚBOK rozbehol masívnu akciu s názvom DALLAS! Zasahujú v rôznych kútoch Slovenska
Večná otázka vyriešená: Čo
Zahraničné
Večná otázka vyriešená: Čo je zdravšie maslo alebo rastlinný tuk? Vedci v tom majú jasno

Ďalšie zo Zoznamu