TOTO sú slová, ktoré ovládli rok 2025: Matcha, skibidi a… 67?! Poznáte ich význam alebo ste úplne mimo?

PRAHA - Slovami roka 2025 možno nazvať niekoľko výrazov, ktoré začali v tomto roku hojne používať a vystihujú aktuálne javy či trendy. Patria medzi ne výrazy matcha, parasociálna, prompt, 67, rage bait či skibidi.
Matcha
Tento japonský zelený čaj sa v roku 2025 stal hviezdou wellness nápojov na sociálnych sieťach a v obchodoch. Celosvetový úspech čaju matcha, ktorý sa vyrába vo forme prášku zo sušených a následne mletých listov, ešte znásobili užívatelia tik-toku a instagramu, vychvaľujúci jeho arómú a účinky. Nápoj matcha latte sa v tomto roku stal bežnou súčasťou ponuky vo väčších či "trendovejších" kaviarňach.
Výsledkom je prudko rastúci dopyt po tomto čaji, ktorý výrazne prevýšil jeho produkciu, čo viedlo k prudkému nárastu jeho ceny v Japonsku. Výroba čaju matcha pritom predstavuje dlhý a prácny proces. Listy, nazývané tencha, sa niekoľko týždňov pred zberom pestujú v tieni, potom sa ručne zbierajú, zbavujú žiliek a jemne drvia. K popularite tohto nápoja na sociálnych sieťach prispela aj jeho žiarivo zelená farba a krémová textúra, ktoré sú veľmi fotogenické, a tiež skutočnosť, že je celkovo niečím novým a zaujímavým.
Parasociálna
Toto slovo roka 2025 podľa online slovníka Cambridge presne odráža atmosféru súčasnosti. V parasociálnom vzťahu sa nachádza osoba, ktorá nadväzuje vzťahy s osobnosťou, ktorú nepozná - s postavou z knihy, filmu alebo televízneho seriálu, s celebritami, alebo dokonca s umelou inteligenciou. Tento výraz je podľa šéfredaktora slovníka Colina McIntoshe zaujímavý aj z jazykového hľadiska: "Posunul sa z akademického prostredia do každodennej reči, najmä na sociálnych sieťach. A súčasne vystihuje zeitgeist roku 2025, keď fascinácia celebritami a ich životnými štýlmi dosahuje nové výšiny.“
Tento typ jednostranného vzťahu analyzovali už v 50. rokoch 20. storočia sociológovia z Chicagskej univerzity, ktorí opísali blízkosť, ktorú diváci pociťovali k osobnostiam z televíznej obrazovky. Teraz sa tento pojem dostal do bežného jazyka, a to najmä ako opis vzťahov nadväzovaných s influencermi. Parasociálne vzťahy posilnila v posledných rokoch interaktivnosť sociálnych médií, kde môžu užívatelia získať pocit, že sú slávne osobnosti ich kamarátmi. Často uvádzaným príkladom sú komunity skalných fanúšikov popových hviezd, napríklad tzv. swifties v prípade americkej speváčky Taylor Swiftovej alebo harries ako oddaní priaznivci britského speváka Harryho Stylesa.
Parasociálne vzťahy často pôsobia veľmi reálne: "Sme sociálni tvorovia. Náš mozog sa vyvinul na to, aby bol s inými ľuďmi. Byť v sociálnom kontexte je naše východiskové nastavenie. Spoločenské väzby vidíme všade, či už sú skutočné, alebo nie," vysvetľuje profesorka experimentálnej sociálnej psychológie na Cambridgeskej univerzite Simone Schnallová.
Rage bait
Za slovo roku 2025 označili lexikografovia z Oxfordskej univerzity tiež výraz "rage bait" čiže návnada na hnev. Termín podľa serveru BBC opisuje trend zámerne provokatívnych príspevkov na sociálnych sieťach, ktoré vyvolaním negatívnych emócií zvyšujú svoj dosah.
Používanie výrazu sa podľa tímu Oxford University Press (OUP), ktorý vydáva oxfordský slovník angličtiny, za posledných 12 mesiacov strojnásobilo. "To, že slovo 'rage bait' existuje a že sme u neho zaznamenali taký dramatický nárast, znamená, že sme si stále viac vedomí manipulačných taktík v on-line priestore," uviedol Casper Grathwohl, prezident lexikografického oddelenia OUP Oxford Languages.
Skibidi
Toto absurdné slovo môže znamenať skvelý alebo zlý, alebo môže byť použité bez skutočného významu ako vtip, a to najmä v mladšej generácii detí, narodených po roku 2010. Výraz pochádza z animovaného webového seriálu vysielaného na YouTube a TikToku s názvom Skibidi Toilet, v ktorom vystupujú ľudské postavy, ktoré vychádzajú z toaletnej misy a vyjadrujú sa iba slovom skibidi.
Pre užívateľov tohto výrazu spočíva jeho hlavná príťažlivosť v tom, že ho možno použiť na vyjadrenie čohokoľvek, jednoducho len na zdôraznenie myšlienky. Lexikografovia zaradili skibidi do cambridgeského slovníka tento rok v lete. Do slovníka sa dostalo tiež slovo delulu, čo je slangové označenie pre niekoho, kto je pošetilý alebo blázon.
67
Ďalším detským slangom, ktorý sa v roku 2025 šíril ako lavína, je výraz six seven. Nová hláška vznikla na TikToku a mladšie generácie detí ju používajú, kedykoľvek učiteľ otočí učebnicu na stránku 67, keď do konca hodiny chýba šesť alebo sedem minút, alebo jednoducho len tak. Jej užívanie je v súčasnosti natoľko rozšírené, že niektorí učitelia v zahraničí už túto frázu zakazujú.
Podľa odborníkov táto hláška jednoducho deťom pomáha cítiť sa súčasťou skupiny: "Výrazy ako skibidi alebo novší six seven vnímam ako signály. Spôsob, ako si medzi sebou budujú pocit, že patria k sebe. Pre nás to často nedáva zmysel, ale pre nich áno, pretože je to ich spoločný vtip,“ uviedla napríklad učiteľka Monika z Prahy, ktorá o fenoméne prehovorila so serverom Aktuálne.cz.
Fráza pochádza z piesne Doot Doot (6 7) od filadelfského rapera Skrillu. Trend sa na TikToku prvýkrát objavil ako hudobné pozadie pri videách s basketbalistami, ktorí sú vysokí šesť stôp a sedem palcov, teda dva metre. Virálnou senzáciou sa potom stalo video jedného z malých rozvášnených fanúšikov na baskete, v ktorom nadšene kričí "six seven" a máva rukami hore a dole. Ľudia potom začali na TikTok pridávať vlastné videá a onedlho sa zo 67 stal nový fenomén, ktorý cez spoločný nezmyselný vtip spája deti a tínedžerov po celom svete
Prompt
Toto slovo sa objavilo v rozhovoroch v súvislosti s prudkým rozvojom umelej inteligencie. Pochádza z angličtiny a možno ho voľne preložiť ako "výzva" alebo "príkaz". V kontexte technológie a umelej inteligencie je to textová inštrukcia, ktorú užívateľ dáva nástrojom umelej inteligencie (AI) s cieľom získať od nej požadovaný výstup v podobe textu, zvuku, tabuľky, obrázku či videa.
Kvalita promptu priamo ovplyvňuje kvalitu odpovede, a preto je dôležité, aby bol jasný a čo najkonkrétnejší. AI používa prompt na pochopenie kontextu a cieľa daného užívateľa. Na sociálnych sieťach preto existujú odborníci na prompty, nazývaní "prompt engineers", a online návody, ako písať čo najefektívnejšie prompty. Dobrý prompt mal najmä zabrániť "halucináciám", kedy AI poskytne nesprávnu alebo zavádzajúcu odpoveď, ktorú prezentuje ako istý fakt.