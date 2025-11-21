Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Rybári objavili obrovskú HROZBU: MASÍVNA skládka odpadu ohrozuje rieky a životy zvierat! KATASTROFA hrozí každú chvíľu

OXFORDSHIRE – V Oxfordshire sa objavila približne 150 metrov dlhá a šesť metrov vysoká masa ilegálne vyhodeného odpadu. Aktivisti varujú pred hroziacou ekologickou haváriou a upozorňujú na riziko úniku toxických látok do rieky Cherwell.

Jedna z najväčších nelegálnych skládok, aké sa kedy v Británii objavili, vyrástla neďaleko Kidlingtonu pri rieke Cherwell a ceste A34 v Oxfordshire. Mnohých šokoval pohľad na 150 metrov dlhú a približne šesť metrov vysokú horu rozdrveného odpadu, ktorá sa podľa odborníkov objavila náhle a pravdepodobne bola vyložená v jedinom momente.

Skládku objavili len minulý týždeň

Skládku minulý mesiac objavili miestni rybári. V obrovskej mase odpadu sa nachádza plast, pena, drevo aj ďalší nebezpečný materiál, pričom presný čas a okolnosti vzniku nie sú známe. Letecké zábery z dronu ukazujú rozsiahlosť nelegálneho výsypu, ktorý sa nachádza doslova pár metrov od rieky Cherwell.

Charitatívna organizácia Friends of the Thames označila situáciu za ekologickú katastrofu: „Každý deň zvyšuje riziko, že toxický odpad prenikne do riečneho systému, otrávi miestnu faunu a ohrozí celé povodie,“ uviedla pre BBC, ktorých cituje britský denník Daily Mail. Časť materiálu sa už zosunula z dôvodu výšky navážky a teraz leží len približne päť metrov od rieky. Environmentálna agentúra spustila vyšetrovanie a vyzýva verejnosť, aby poskytla akékoľvek informácie, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii páchateľov.

Náklady na odstránenie odpadu sú obrovské

Poslanec Calum Miller, liberálny demokrat za obvod Bicester a Woodstock, upozornil na problém aj v britskom parlamente. „Zločinci uložili stovky ton ilegálneho plastového odpadu na záplavovom území pri rieke Cherwell. Hladina vody stúpa a teplotné mapy ukazujú prehrievanie skládky, čo zvyšuje riziko požiaru,“ zdôraznil. Dodal, že náklady na odstránenie odpadu presahujú ročný rozpočet miestnej samosprávy.

Ministerka životného prostredia Mary Creaghová reagovala vyhlásením, že súčasná vláda zdedila „zlyhávajúci odpadový systém“, ktorý viedol k nárastu nelegálneho odkladania odpadu. Environmentálna agentúra potvrdila, že špecializovaní pracovníci už prípad vyšetrujú: „Našou úlohou je zistiť, kto odpad vyložil, a vyvodiť zodpovednosť. Chápeme verejné pobúrenie a podnikáme kroky voči páchateľom environmentálnej kriminality.“

Viac o téme: EkológiaOdpadSkládkaOxfordshire
Nahlásiť chybu

