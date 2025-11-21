Američania majú zvláštne sexuálne chute: NAJEXTRÉMNEJŠIE porno vyhľadávania vás šokujú! Nebudete veriť, čo všetko sledujú

USA - Pornhub odhalil, čo Američania pozerajú najčastejšie – a výsledky sú miestami poriadne šokujúce. Od štátu k štátu sa menia najobľúbenejšie vyhľadávania, od exotických národností až po bizarné fetiše. Ak ste zvedaví, aké sexuálne chute dominujú vo vašej oblasti, tieto čísla vás prekvapia.
Svet dospelého obsahu nikdy nebol tak otvorený. Pornhub teraz prezradil, čo si Američania skutočne vyhľadávajú, keď si chcú dopriať intímne chvíle, informuje New York Post. Z dát vyplýva, že každý štát má svoje špecifiká a niektoré z nich sú priam neuveriteľné. V New Yorku dominovalo „turecké porno“. Podľa Pornhubu to môže súvisieť s veľkým počtom tureckých obyvateľov v štáte, mnohí zrejme hľadali erotické videá, ktoré im pripomínajú domov. V susednom New Jersey to bolo „iránske porno“, zatiaľ čo vo Floride si obyvateľov získalo „kubánske“.
Niektoré štáty poriadne prekvapili
Niektoré štáty však prekvapili ešte viac. V Pensylvánii bola najvyhľadávanejšia fráza „nahé ženy“, v Tennessee to bol fenomén „plnoštíhle matky“ a v Severnej Dakote vládlo „lesbické strap-on“. V Colorade zas dominovalo „masáž chodidiel“, a Oregone si ľudia užívali fetiš „furry“ – erotiku s kostýmami zvierat.
Connecticut ukázal, že niektorí obyvateľia obľubujú aj zvukové aspekty sexu – najvyhľadávanejším výrazom bolo „výron vzduchu z pošvy“, čo dokazuje, že niektorí sledujú porno nielen očami, ale aj ušami.
Čo je vo svete najpopulárnejšie?
Pornhub zároveň odhalil, čo je vo svete najpopulárnejšie. V USA bodovalo „černošské porno“, v Kanade a Austrálii dominovali „lesbické“ videá. Zaujímavé je, že výraz „skromná manželka“ a podobné označenia zaznamenali v roku 2024 obrovský nárast, pričom vyhľadávania ako „skromná milf“ rástli o desiatky percent. Podľa Dr. Laurie Betito z Pornhub Sexual Wellness Center ľudia zrejme túžia po jednoduchšej, menej komplikovanej erotike a hľadajú obsah, ktorý prináša hlbší a autentickejší zážitok.