Zabudnite na špenát a kel: TÁTO malá rastlinka PORÁŽA všetky superpotraviny! Najzdravšia zelenina planéty

USA - Ak chcete jesť zdravo a získať maximum živín z každej kalórie, vedci odporúčajú drobnú, no výživnú rastlinku – vodnú rukolu. Tá podľa najnovšieho rebríčka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb prekonala všetky ostatné zeleniny aj ovocie.
Najnovší prieskum amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) hodnotil „powerhouse“ ovocie a zeleninu na základe obsahu 17 rôznych živín – vrátane draslíka, vlákniny, bielkovín, vápnika, železa, vitamínov a minerálov.
Zelenina s perfektným skóre
Záverečný rebríček priniesol prekvapivé výsledky, informuje na svojom portáli The Mirror. Vodná rukola sa stala jednotkou s perfektným skóre 100 bodov, čím predbehla aj známe superpotraviny ako kel či špenát. Na druhom mieste sa umiestnila čínska kapusta (92 bodov) a tretí bol mangold (89 bodov). Do top desať sa dostali aj listová šalátová zelenina, petržlen, rímsky šalát či kelové listy.
Najvyššie hodnotené ovocie bolo menej výrazné – červená paprika (41), tekvica (33), paradajky (20), citróny (19) a jahody (18). Naopak, sladké zemiaky (10,5) a grapefruit (10,47) skončili na chvoste svojich kategórií.
Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou
Jennifer Di Noia, profesorka sociológie z William Paterson University v New Jersey, vysvetľuje: „Powerhouse zelenina a ovocie sú spojené so zníženým rizikom chronických ochorení, vrátane kardiovaskulárnych chorôb, neurodegeneratívnych ochorení a niektorých typov rakoviny. Tieto skóre môžu spotrebiteľom pomôcť zamerať sa na denné energetické potreby a vybrať si potraviny s najvyššou nutričnou hodnotou.“
Prečo práve vodná rukola?
Vodná rukola patrí do čeľade krížokvetých (Brassicaceae), kam patria aj kel, kapusta či ružičkový kel. Má nízky obsah kalórií, ale vysoký obsah živín, najmä vitamínu K, ktorý podporuje zdravé kosti a správnu zrážanlivosť krvi. Navyše je bohatá na antioxidanty, ktoré chránia bunky pred poškodením voľnými radikálmi a znižujú riziko chronických ochorení.
Mysleli ste si, že čísla na jablkách nič neznamenajú? OMYL! Tieto kódy odhalia, čo NAOZAJ jete
Top 10 najnutrientnejších zelenín:
- Vodná rukola – 100/100
- Čínska kapusta – 91,99
- Mangold – 89,27
- Repa listová – 87,08
- Špenát – 86,43
- Čakanka – 73,36
- Listová šalátová zelenina – 70,73
- Petržlen – 65,59
- Rímsky šalát – 63,48
- Kelové listy – 62,49
Podľa vedcov je preto pri výbere zeleniny pri nákupoch vhodné siahnuť práve po vodnej rukole – či už do šalátov, sendvičov alebo smoothie.