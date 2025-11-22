Bolesti hlavy nezmiznú, kým nezmeníte TOTO: Farmaceutka odhalila NAJHORŠIE denné zlozvyky

LONDÝN - Bolesti hlavy trápia milióny ľudí – a väčšina z nás automaticky siahne po tabletke. Farmaceutka však varuje - časté užívanie liekov môže bolesť zhoršiť. Namiesto paracetamolu odporúča vodu, raňajky, strečing a jednoduché dýchacie techniky.
Tlak za očami, pulzovanie v spánkoch, tenzná bolesť šíriaca sa od krku. Bolesti hlavy vedia znepríjemniť celé dni a vytrhnúť človeka z bežného fungovania. Podľa odhadov nimi trpí vyše 20 miliónov Britov a podobné čísla platia aj v Európe.
Kým väčšina siaha po paracetamole či ibuproféne, farmaceutka Deborah Grayson varuje: príliš časté užívanie liekov môže spôsobiť tzv. rebound headache, teda bolesti vyvolané samotnými analgetikami. „Je to začarovaný kruh. Bolesť ustúpi, ale vráti sa ešte silnejšia,“ vysvetľuje pre britský denník Daily Mail.
Naše návyky predstavujú najväčší problém
Podľa odborníčky sú bolesti hlavy často spôsobené každodennými faktormi, ktoré si ani neuvedomujeme:
- málo spánku,
- dehydratácia,
- nízka hladina cukru,
- dlhé hodiny pri mobile a počítači,
- stuhnuté svaly v krku a ramenách.
Kľúčom je preto rozpoznať vlastné spúšťače a riešiť problém pri koreni.
Čo odporúča farmaceutka?
Farmaceutka odporúča začať deň jedlom, ktoré stabilizuje hladinu cukru v krvi. Prudké výkyvy totiž môžu bolesť priamo spúšťať.
Ako ideálne raňajky uvádza:
- zeleninovú omeletu,
- overnight oats s jogurtom,
- avokádo s pošírovaným vajíčkom.
Všetky obsahujú bielkoviny, zdravé tuky a komplexné sacharidy, ktoré udržia energiu aj mozog v rovnováhe. Vynechávanie raňajok alebo ranná káva namiesto jedla je podľa nej spoľahlivá cesta k bolestiam hlavy ešte pred obedom. Aj mierna dehydratácia znižuje objem krvi a ovplyvňuje funkciu mozgu. Preto odporúča vypiť minimálne pohár vody ešte predtým, než siahnete po mobile či káve.
Sedíte celé dni?
Dlhé hodiny pri počítači spôsobujú stuhnutie a tlak, ktorý sa prenáša do hlavy.
Riešenie?
- každých 15 minút krátka pauza,
- pár jednoduchých preťahovacích cvikov,
- uvoľnenie krčnej chrbtice.
Pravidelné mini-prestávky vraj dokážu u niektorých ľudí znížiť bolesti až o polovicu.
Stres = najčastejší spúšťač
Stres aktivuje svaly aj hormóny, ktoré zvyšujú citlivosť na bolesť. Grayson odporúča najmä techniky ako:
- 4–7–11 dýchanie,
- striedavé dýchanie nosovými dierkami,
- krátke sústredené dychové cvičenia.
Účinkujú rýchlo a upokojujú nervový systém do režimu „oddychuj“.
Kedy vyhľadať lekára?
Farmaceutka radí vyhľadať lekára, ak sa objavia:
- bolesti hlavy 3× týždenne alebo častejšie,
- náhla prudká bolesť („najhoršia v živote“),
- problémy so zrakom, slabosť či zmätenosť,
- stuhnutá šija,
- bolesti po úraze hlavy.
Niektoré z týchto príznakov môžu signalizovať vážnejší stav.