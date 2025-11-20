Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO

Ilustračné foto
TURECKO/USA - Liek na erektilnú dysfunkciu Viagra by mohol pomôcť zvrátiť poškodenie ucha, ktoré spôsobuje stratu sluchu. Tvrdí to nová štúdia amerických a tureckých vedcov.

Strata sluchu je veľmi častým problémom, najmä vo vyššom veku. Najčastejšie ju spôsobuje prirodzené starnutie alebo dlhodobé vystavovanie sa hlasným zvukom. Výskumníci sa tentoraz zamerali na zriedkavý typ dedičnej straty sluchu, ktorý vzniká mutáciou génu označovaného ako CPD – ten môže byť poškodený už od narodenia.

Tím vedcov z USA a Turecka odhalil, ako tento gén ovplyvňuje vnútorné ucho a zároveň identifikoval dve možné formy liečby. Jednou z nich je práve Viagra a druhou populárny výživový doplnok. Hlavná autorka výskumu Rong Grace Zhai z University of Chicago uviedla: „Táto štúdia je prelomová. Objavili sme novú mutáciu génu spojenú so stratou sluchu a zároveň sme identifikovali terapeutický cieľ, ktorý dokáže zmierniť jej následky.“ Vedci zároveň tvrdia, že rovnaký mechanizmus by mohol platiť aj pri bežnej, veku súvisiacej strate sluchu.

Trvalé poškodenie sluchu

Výskum odštartoval objavom charakteristickej kombinácie mutácií u troch rodín z Turecka, ktoré trpeli dedičnou senzorineurálnou stratou sluchu (SNHL). Tento typ hluchoty sa zvyčajne diagnostikuje už v detstve a spôsobuje trvalé poškodenie sluchu. Po preskúmaní genetických databáz vedci zistili, že ľudia s mutáciou CPD často strácajú sluch veľmi skoro – a doterajšia medicína s tým veľa urobiť nevie. Pomôcť dokážu len načúvacie prístroje či kochleárne implantáty, samotné ochorenie však liečiť nevedia.

Najväčší problém nastáva v bunkách vnútorného ucha – takzvaných vlasových bunkách, ktoré sú k strate CPD obzvlášť citlivé. Výskumníci následne testovali účinky mutácií na ovocných muškách. Tie po zásahu génu vykazovali správanie typické pre poškodenie vnútorného ucha – problémy so sluchom aj s rovnováhou.

Viagra ako potenciálne riešenia

Tím následne testoval dva možné spôsoby liečby narušených CPD dráh:

• L-arginín – bežný doplnok výživy, ktorý dopĺňa stratenú aminokyselinu

• Sildenafil – účinná látka Viagry, ktorá aktivuje dráhy spojené s oxidom dusnatým

Pri testoch na myšiach vedci zistili, že podanie arginínu znižovalo odumieranie buniek a obnovovalo hladiny oxidu dusnatého. Viagra zasa u ovocných mušiek znížila správanie spojené s poškodením sluchu a obmedzila úhyn buniek. Hoci sú výsledky povzbudivé, odborníci upozorňujú, že ide o predbežné zistenia. Nie je zatiaľ jasné, či rovnaký efekt nastane aj u ľudí.

Ako zistíte, že strácate sluch?

Strata sluchu sa často rozvíja nenápadne. Medzi najčastejšie príznaky patria:

  • nejasné počutie reči, najmä v hlučnom prostredí
  • nutkanie opakovane sa ľudí pýtať, čo povedali
  • potreba zvyšovať hlasitosť televízora alebo hudby
  • ťažkosti s telefonovaním
  • problémy držať tempo v konverzácii
  • únava či stres z neustáleho sústredenia pri počúvaní

Často si problém všimne skôr vaše okolie než vy sami.

Koľko ľudí v populácii nesie varianty tohto génu?

Vedci plánujú pokračovať v rozsiahlejších štúdiách a chcú zistiť, koľko ľudí má mutácie génu CPD a či ovplyvňujú riziko straty sluchu v neskoršom veku. „Kľúčová otázka znie: koľko ľudí v populácii nesie varianty tohto génu a či zvyšujú riziko senzorických porúch?“ dodala profesorka Zhai.

Ak sa hypotéza potvrdí, mohlo by ísť o prelom v liečbe rôznych typov straty sluchu. V Spojenom kráľovstve sa Viagra používa na liečbu erektilných problémov – liek zvyšuje prietok krvi do penisu. Vedci však upozorňujú, že nadmerné užívanie týchto tabletiek môže byť spojené aj so zhoršením sluchu.

