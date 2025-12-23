MIMORIADNE nešťastie na východe Slovenska: FOTO V sutinách budovy našli po páde strechy tri mŕtve telá

VEĽKÉ KAPUŠANY - Vo Veľkých Kapušanoch došlo k nešťastiu. Na budove spadla strecha, pričom sa v objekte pred zrútením mali nachádzať tri osoby. Ich osud je zatiaľ neznámy, prebiehajú záchranné práce. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HAZZ) Košického kraja a polícia.
Aktualizované 18:05 Tri osoby boli nájdené v sutinách bez známok života. V troskách bola nájdená jedna osoba pri vedomí, ktorá bola posádkou RZP prevezená do nemocnice. Informovala o tom košická krajská polícia s tým, že podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú viac ako 42-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti. Dodáva, že na mieste tejto predvianočnej tragédie sú naďalej prítomní a okolnosti udalosti dokumentujú.
"Dnes krátko po 14:00 prijalo operačné stredisko oznámenie o páde strechy na objekte na ulici P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Podľa prvotných informácií sa mali v čase pred pádom strechy v objekte nachádzať 3 osoby," informovali hasiči s tým, že tieto osoby sú zatiaľ nezvestné.
Košická krajská polícia priblížila, že časť strechy sa zrútila v areáli jednej z firiem, kde podľa prvotných informácií prebiehali rekonštrukčné práce. Potvrdila, že v čase udalosti sa v objekte nachádzali osoby. "Na mieste aktuálne zasahujú všetky záchranné zložky, prebiehajú záchranné práce a preverovanie situácie v sutinách. Na pomoc smeruje aj banská záchranná brigáda z Humenného," informuje polícia s tým, že o ďalšom vývoji bude verejnosť informovať.
"Môžeme potvrdiť, že na mieste udalosti zasahujú dve posádky záchrannej zdravotnej služby. K počtu a stavu pacientov sa nateraz nie je možné vyjadriť," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
HAZZ uvádza, že na mieste aktuálne zasahujú profesionálni hasiči z hasičských staníc Veľké Kapušany a Michalovce, Záchranná brigáda HaZZ Humenné a dobrovoľné hasičské zbory obcí Malčice a Lekárovce. "Smerujú tam aj hasiči z hasičskej stanice na Požiarnickej ulici v Košiciach so zámerom vyhľadávania pomocou termovízie. Aktuálne hasiči vyhľadávajú momentálne jednu osobu, dve osoby sú pod sutinami, snažia sa k nim dostať. Jedna osoba bola ošetrená," povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.