Hrozivé varovanie expertky: TÝCHTO sedem obyčajných liekov vám môže uškodiť! Môžu spôsobiť obrovské problémy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LONDÝN - Niektoré voľne dostupné aj bežne predpisované lieky síce riešia zdravotný problém, no pri dlhodobom užívaní vedia spôsobiť presný opak – priviažu si človeka na reťaz závislosti, vyvolajú abstinenčné ťažkosti a roztočia kolotoč nežiaducich účinkov, ktorý je náročné zastaviť. Práve na tieto riziká upozorňuje farmaceutka Deborah Graysonová.

Začarovaný kruh liekov, ktoré prestanú pomáhať

Farmaceutka pre Daily Mail a na svojom TikToku upozorňuje, že mnoho pacientov siaha po liekoch mesiace či roky bez toho, aby ich niekto kontroloval. Výsledkom je tzv. rebound efekt – keď liek pri vysadení spôsobí rovnaké alebo ešte horšie príznaky, než pre ktoré bol pôvodne nasadený. Pacient ho potom užíva znovu a vytvára si závislosť.

1. Lieky proti bolesti: opiáty, ktoré si pýtajú ďalšiu dávku

Najväčšie riziko vidí pri opioidných analgetikách, akými sú ibuprofen, tramadol, kodeín či niektoré kombinované lieky. Pri dlhodobom užívaní dochádza k paradoxu – bolesť hlavy alebo svalov sa môže stupňovať. Telo si vytvára viac receptorov a vyžaduje vyššie dávky.

Abstinenčné príznaky sú prudké: zimnica, bolesti svalov, nespavosť, nervozita, úzkosť či hnačka. Pri tramadole pacienti často opisujú pocit, akoby im pod kožou „liezli malé pavúky“.

2. Antidepresíva: jednoduché riešenie s nečakanými následkami

Aj keď dokážu stabilizovať psychiku, ich náhle vysadenie môže privodiť stavy, ktoré pripomínajú návrat depresie. Objavujú sa závraty, nevoľnosť, tzv. elektrické šoky v hlave, nepokoj, nespavosť či zmätenosť – často aj dva až tri týždne po poslednej tablete.

Najsilnejšie abstinenčné prejavy spôsobujú paroxetín, venlafaxín a duloxetín. Zmierniť ich možno iba postupným vysadzovaním pod dohľadom lekára.

3. Lieky na reflux a pálenie záhy: keď chýba kyselina

Inhibítory protónovej pumpy (napríklad omeprazol alebo lansoprazol) dokážu upokojiť pálenie záhy, no ich dlhodobé užívanie blokuje tvorbu žalúdočnej kyseliny potrebnej na vstrebávanie živín. Výsledkom môže byť anémia, porucha pamäti, svalové kŕče či problémy s nervami.

Dlhodobé užívanie sa spája aj so zvýšeným rizikom rakoviny, demencie či osteoporózy. A rebound efekt sa tu objavuje veľmi často – po vysadení sú problémy ešte horšie.

4. Preháňadlá: okamžitá úľava, dlhodobý problém

Stimulačné preháňadlá pôsobia rýchlo, no ak ich človek používa pravidelne, črevá si na ne privyknú a zlenivejú. Výsledkom je lenivosť čreva a závislosť na tabletkách či kvapkách. Okrem toho spôsobujú krátkodobé problémy: kŕče, plynatosť, nevoľnosť a hnačku.

5. Lieky na zníženie cholesterolu: pomoc aj pasca

Statíny znižujú hladinu „zlého“ LDL cholesterolu a pre ľudí po infarkte môžu byť život zachraňujúce. Nebezpečné je však ich preventívne a dlhodobé užívanie bez dôvodu. Môžu zapríčiniť silnú únavu, bolesti svalov a dokonca zvýšiť riziko cukrovky 2. typu.

Mnohí pacienti ich berú roky len preto, že nik neprehodnotí, či ich ešte potrebujú.

6. Kortikoidné krémy: pomoc pre kožu, ktorá sa môže pomstiť

Kortikoidy na ekzémy či psoriázu sa majú používať iba krátkodobo. Pri dlhšom používaní pokožku stenčujú, vysušujú a robia náchylnou na infekcie. Po vysadení môže koža dramaticky zareagovať: sčervená, páli, svrbí a stav býva horší ako na začiatku.

Mnohí pacienti sa potom opäť vracajú ku krému – čo posilňuje závislosť.

7. Gabapentin a pregabalín: silné lieky s tvrdým dojazdom

Používajú sa na neuropatickú bolesť, epilepsiu či fibromyalgiu. Pri ich užívaní sa objavuje ospalosť, zhoršená koordinácia, problémy so sústredením, priberanie a výpadky pamäti.

Rýchle vysadenie vyvolá úzkosť, citlivosť na svetlo, závraty, búšenie srdca či výraznú psychickú nepohodu.

