Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
HANOJ - Nová štúdia naznačuje, že hmotnosť muža v detstve môže ovplyvniť riziko, že bude mať v dospelosti kratší penis. Vietnamskí vedci posúdili túto súvislosť u takmer 300 mužov a výsledky štúdie publikovali v časopise Journal of Sexual Medicine.

Mužov, ktorí sa zamýšľajú nad tým, či mali stravovacie návyky v detstve nejaký vplyv na veľkosť ich penisu, možno zaskočí odpoveď, že u niektorých jedincov to tak môže byť. Touto súvislosťou sa zaoberali vietnamskí vedci a pozorovali takmer 300 mužov, u ktorých zistili, že ich index telesnej hmotnosti (BMI) v dospelosti neovplyvňoval veľkosť ich penisu. Zaznamenali však aj to, že muži, ktorí boli v mladšom veku klasifikovaní ako obézni, mali v dospelosti tento orgán menší.

Obezita je spojená s poklesom testosterónu počas puberty

Autori štúdie nedokázali definovať presnú príčinu tohto javu, píše na svojom portáli The Sun. Naznačili však, že to môže byť spôsobené tým, že obezita je spojená s poklesom testosterónu počas puberty a práve tento hormón je dôležitý pre vývoj penisu. V časopise Journal of Sexual Medicine napísali: „Obezita v detstve súvisí s rastom penisu, zatiaľ čo obezita v dospelosti súvisí skôr s jeho vzhľadom a nie skutočnou veľkosťou. Preto je potrebné včas zasiahnuť, aby sa zmiernili potenciálne dlhodobé účinky detskej obezity na vývoj tohto orgánu.“

Aká je priemerná dĺžka penisu?

V rámci štúdie vedci hodnotili 290 mužov, ktorí v rokoch 2023 až 2024 absolvovali v nemocnici Hanoi Medical University Hospital vyšetrenie reprodukčného zdravia. Merali výšku účastníkov, obvod pása a bokov, obvod ruky a veľkosť penisu. Merania veľkosti penisu zahŕňali dĺžku a obvod v pokojnom stave, v napnutom stave a počas erekcie. Zároveň požiadali účastníkov, aby uviedli svoj BMI vo veku desať rokov, čo je vek, kedy u väčšiny detí ešte nezačala puberta. Iné výskumy naznačujú, že priemerná dĺžka penisu v erekcii je približne 13,9 cm, s rozdielmi medzi jednotlivými krajinami. U účastníkov tejto štúdie v pokojnom stave dosahovala dĺžka 8,9 cm, ktorá sa po natiahnutí zvýšila na 14,4 cm.

Obézni muži mali o niečo väčší priemer ako muži s nadváhou

Vedci zistili, že muži, ktorí boli v detstve obézni, mali v dospelosti tendenciu mať kratšie penisy, a to tak v natiahnutom, ako aj v pokojnom stave. Zistili tiež, že obézni muži mali o niečo väčší priemer ako muži s nadváhou, ale nie v porovnaní s mužmi, ktorí mali zdravú hmotnosť. „Prepubertálna obezita bola spojená s menšou dĺžkou v natiahnutom a vo voľnom stave v dospelosti. Detská obezita môže mať súvislosť s rastom penisu, zatiaľ čo obezita v dospelosti ovplyvňuje skôr vzhľad penisu ako jeho skutočnú veľkosť,“ vysvetlili autori štúdie pre britský Daily Mail. Nakoniec ale nie je všetko stratené, pretože niektorí odborníci tvrdia, že chudnutie môže podporiť rast penisu.

Zabudnite na tabletky! Vo Švédsku spustili prevratnú liečbu: Lekár vám môže predpísať dovolenku v prírode
Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov: Vyhodili ju z herne pre výstrih! Nie je moja vina, že vyzerám lepšie než ony
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Spojme sa na ľade: Hokejový kemp pre slovenské a ukrajinské deti v Banskej Bystrici
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Meteorológovia vydali výstrahy: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu
Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na uzávierku diaľnice D1 smerom do Bratislavy: Prebiehať budú stavebné práce
Opozícia tvrdí, že riešenie podvodov na DPH by odstránilo potrebu nového konsolidačného balíka
V Medzilaborciach obnovili vojnový cintorín z prvej svetovej vojny: Slávnostné otvorenie aj nové pietne miesto
Británia nechce podporovať americké akcie v Karibiku: Prerušila spravodajskú spoluprácu
BRUTÁLNA vražda na rušnej ulici! Žena čakala na autobusovej zastávke, keď k nej pristúpil muž: Dobodal ju
Klimatická konferencia COP32 by sa mala konať v roku 2027 v Etiópii
Najhlúpejšia vláda všetkých čias? Trump sa blamoval so svojou limuzínou! VIDEO TAKTO jazdila po meste
DESIVÉ PRIZNANIE Paris Jackson: V nose jej po užívaní drog ostala diera!
Škrabáková (54) NESTARNE: Na premiére filmu ohurovala vzhľadom... Gabika, ukáž občiansky!
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?
Je zdravé používať vibrátor? Čo hovoria odborníci o prínosoch pre telo aj psychiku
Neuveriteľná premena: Influencerka si dala ZLOMIŤ REBRÁ a podstúpila desiatky zákrokov! Dnes ju rodina nespoznáva
Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov: Vyhodili ju z herne pre výstrih! Nie je moja vina, že vyzerám lepšie než ony
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?

Explózia radosti v Bratislave: Levice po obrate a veľkej dráme slávia ďalší triumf v Lige majstrov
VIDEO Prezident Košíc vysvetlil koniec Straku, Saparu a ďalších: Čistky neminú ani hráčov!
FOTO Ledecká dokáže upútať nielen na zasneženom svahu: Pikantné zábery lanária oči fanúšikov
Zemetrasenie v Košiciach: Končí tréner Straka, športový riaditeľ Sapara aj ďalšie tváre!
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Viac ako 75 % ľudí vykonáva svoju prácu bez nadšenia: Gallup odhalil krízovú realitu pracovného sveta
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Asi budeme prepisovať učebnice. Človek má ďalší zmysel, o ktorom sme doteraz netušili
Tvoj mobil čoskoro začne zobrazovať toto upozornenie, varuje Google. Neignoruj ho, batéria ti vydrží dlhšie
Rusko predstavilo novú generáciu dronov V2U, ktoré môžu Ukrajine narobiť poriadne problémy. Sú samostatné a mimoriadne smrteľné
O tejto funkcii v telefónoch Samsung takmer nikto nevie. Umožní ti prečítať si vymazané správy z WhatsAppu
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
BRUTÁLNA vražda na rušnej ulici! Žena čakala na autobusovej zastávke, keď k nej pristúpil muž: Dobodal ju
Najhlúpejšia vláda všetkých čias? Trump sa blamoval so svojou limuzínou! VIDEO TAKTO jazdila po meste
Cháru uviedli do Siene slávy NHL: VIDEO Emotívnou ďakovnou rečou všetkých DOJAL! Spomienky na kľúčové okamihy
Ďalšia bodka v kauze Bonaparte: Baštrnákova firma definitívne padla, BANKROT! Daniarom dlhuje milióny

