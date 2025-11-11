Štúdia odhalila TABU tému: Hmotnosť v detstve rozhoduje o tom, ČO skrývate v nohaviciach! Ako to je možné?

HANOJ - Nová štúdia naznačuje, že hmotnosť muža v detstve môže ovplyvniť riziko, že bude mať v dospelosti kratší penis. Vietnamskí vedci posúdili túto súvislosť u takmer 300 mužov a výsledky štúdie publikovali v časopise Journal of Sexual Medicine.
Mužov, ktorí sa zamýšľajú nad tým, či mali stravovacie návyky v detstve nejaký vplyv na veľkosť ich penisu, možno zaskočí odpoveď, že u niektorých jedincov to tak môže byť. Touto súvislosťou sa zaoberali vietnamskí vedci a pozorovali takmer 300 mužov, u ktorých zistili, že ich index telesnej hmotnosti (BMI) v dospelosti neovplyvňoval veľkosť ich penisu. Zaznamenali však aj to, že muži, ktorí boli v mladšom veku klasifikovaní ako obézni, mali v dospelosti tento orgán menší.
Obezita je spojená s poklesom testosterónu počas puberty
Autori štúdie nedokázali definovať presnú príčinu tohto javu, píše na svojom portáli The Sun. Naznačili však, že to môže byť spôsobené tým, že obezita je spojená s poklesom testosterónu počas puberty a práve tento hormón je dôležitý pre vývoj penisu. V časopise Journal of Sexual Medicine napísali: „Obezita v detstve súvisí s rastom penisu, zatiaľ čo obezita v dospelosti súvisí skôr s jeho vzhľadom a nie skutočnou veľkosťou. Preto je potrebné včas zasiahnuť, aby sa zmiernili potenciálne dlhodobé účinky detskej obezity na vývoj tohto orgánu.“
Aká je priemerná dĺžka penisu?
V rámci štúdie vedci hodnotili 290 mužov, ktorí v rokoch 2023 až 2024 absolvovali v nemocnici Hanoi Medical University Hospital vyšetrenie reprodukčného zdravia. Merali výšku účastníkov, obvod pása a bokov, obvod ruky a veľkosť penisu. Merania veľkosti penisu zahŕňali dĺžku a obvod v pokojnom stave, v napnutom stave a počas erekcie. Zároveň požiadali účastníkov, aby uviedli svoj BMI vo veku desať rokov, čo je vek, kedy u väčšiny detí ešte nezačala puberta. Iné výskumy naznačujú, že priemerná dĺžka penisu v erekcii je približne 13,9 cm, s rozdielmi medzi jednotlivými krajinami. U účastníkov tejto štúdie v pokojnom stave dosahovala dĺžka 8,9 cm, ktorá sa po natiahnutí zvýšila na 14,4 cm.
Obézni muži mali o niečo väčší priemer ako muži s nadváhou
Vedci zistili, že muži, ktorí boli v detstve obézni, mali v dospelosti tendenciu mať kratšie penisy, a to tak v natiahnutom, ako aj v pokojnom stave. Zistili tiež, že obézni muži mali o niečo väčší priemer ako muži s nadváhou, ale nie v porovnaní s mužmi, ktorí mali zdravú hmotnosť. „Prepubertálna obezita bola spojená s menšou dĺžkou v natiahnutom a vo voľnom stave v dospelosti. Detská obezita môže mať súvislosť s rastom penisu, zatiaľ čo obezita v dospelosti ovplyvňuje skôr vzhľad penisu ako jeho skutočnú veľkosť,“ vysvetlili autori štúdie pre britský Daily Mail. Nakoniec ale nie je všetko stratené, pretože niektorí odborníci tvrdia, že chudnutie môže podporiť rast penisu.