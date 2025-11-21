Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

MASOVÁ invázia robotov: Čína spustila humanoidov, ktorí môžu NAHRADIŤ tisíce ľudí! Sci-fi alebo nová realita?

ČÍNA - Čínska technologická firma UBTECH Robotics tvrdí, že spustila prvú masovú dodávku humanoidných robotov, ktoré majú raz a navždy zmeniť pracovné prostredie. Zverejnené video však vyvolalo viac otázok než nadšenia – najmä preto, že pripomína scénu z dystopického sci-fi filmu.

Na záberoch, ktoré pôsobia až mrazivo, stoja v sterilnej bielej hale stovky robotov zoradených do dokonale presných línií. Kamera následne obchádza priestor a ponúka 360-stupňový pohľad na nové stroje druhej generácie. Po chvíli sa roboti začínajú hýbať – v absolútnej synchronizácii vysunú a zasunú batériové moduly na svojich chrbtoch, urobia drep, zaklepkajú nohami a napokon spustia dokonale rytmický pochod smerom do pripravených kontajnerov.

@dailymail Chinese tech company, UBTECH Robotics, shows off their latest humanoid robots with a video that looks closer to a marching army rather than a showcase. UBTECH, located in Shenzhen, China, has an array of designs in stock, including some AI bots that take more of an animal-like form. The 'Walker S2' model is able to autonomously switch out its own battery, which takes approximately 3 minutes to complete, and it can walk around at a top speed of 4.5 mph. 📷 UBTECH Robotics #china #tech #robot #science #news ♬ original sound - Daily Mail

Video vrcholí scénou, v ktorej roboty „nastupujú“ do kontajnerov úplne samostatne, píše na webe The Sun. Následne kamera odhalí flotilu kamiónov, pripravených rozviezť ich k zákazníkom. V rohu videa svieti slogan: „March Forward“ – Pochod vpred.

Robotická armáda vstupuje do sveta práce!
Zobraziť galériu (4)
Robotická armáda vstupuje do sveta práce!  (Zdroj: UBTECH Robotics)

Je to skutočne reálne?

Za efektným videom sa podľa kritikov môžu skrývať triky. Robotický expert Brett Adcock tvrdí, že veľká časť robotov je len CGI efektná ilúzia. „Pozrite sa na odrazy svetla na robotovi vpredu a porovnajte ich s tými za ním. Ten prvý je skutočný – všetko ostatné je počítačová grafika,“ vysvetlil vo svojom príspevku.

Robotická armáda vstupuje do sveta práce!
Zobraziť galériu (4)
Robotická armáda vstupuje do sveta práce!  (Zdroj: UBTECH Robotics)

UBTECH však obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o reálne zábery. Zverejnila dokonca aj zákulisné fotografie s pracovníkmi medzi robotmi. Firma k videu uviedla: „Povedali, že to vyzerá príliš dokonale na to, aby to bolo skutočné. Ale dokonalosť sa nevyrába – dokonalosť sa konštruuje. Toto je historická masová dodávka UBTECH Walker S2. Začína sa nová éra inteligentnej výroby.“

Objednávky sa sypú

UBTECH oznámil, že v roku 2025 získal objednávky v hodnote viac ako 112 miliónov dolárov, z toho jedna firma v provincii S’-čchuan zaplatila 22,3 milióna. Predtým prišla ešte väčšia objednávka za 35,1 milióna dolárov. Spoločnosť postupne podpisuje nové kontrakty, vrátane partnerstiev s bližšie nešpecifikovaným „významným čínskym podnikom“ pre aplikácie humanoidných robotov.

Robotická armáda vstupuje do sveta práce!
Zobraziť galériu (4)
Robotická armáda vstupuje do sveta práce!  (Zdroj: UBTECH Robotics)

Doteraz bolo údajne z továrne odoslaných už stovky kusov modelu Walker S2. Masová výroba sa podľa firmy rozbehla rýchlejšie, než sa pôvodne plánovalo. Medzi zákazníkmi majú byť aj veľké priemyselné mená: BYD, Geely, FAW-Volkswagen, DongFeng či Foxconn.

ŠOK pre fanúšikov zero nápojov! Nová štúdia odhaľuje znepokojujúcu pravdu: Stačí jedna plechovka, VÁŽNE poškodenie pečene Prečítajte si tiež

ŠOK pre fanúšikov zero nápojov! Nová štúdia odhaľuje znepokojujúcu pravdu: Stačí jedna plechovka, VÁŽNE poškodenie pečene

Humanoidné stroje sú podľa UBTECH-u vyvíjané tak, aby pracovali v nepretržitej prevádzke, bez prestávok a únavy. Majú pomáhať vo výrobe a logistike – čo vyvoláva obavy, že v budúcnosti by mohli nahradiť tisíce pracovných miest.

