TOTO robí s vaším mozgom obyčajný syr: Vedci odhalili neuveriteľnú súvislosť! Stačí kúsok syra týždenne a ... WAU

LONDÝN - Jesť syr aspoň raz do týždňa môže znížiť riziko vzniku demencie, naznačuje nová japonská štúdia. Vedci sledovali takmer 8 000 ľudí, pričom polovica z nich syr vôbec nekonzumovala a druhá polovica ho jedla minimálne raz týždenne.
Po troch rokoch výskumu zistili, že u ľudí, ktorí syr pravidelne jedli, bolo riziko rozvoja demencie o 24 percent nižšie než u tých, ktorí sa mu vyhýbali. K demencii došlo u 3,39 percenta konzumentov syra, zatiaľ čo medzi tými, ktorí ho nekonzumovali, to bolo 4,45 percenta.
Konzumácia syra vám pomôže
Vedci pritom zohľadnili aj ďalšie faktory, ako množstvo ovocia, zeleniny, mäsa či rýb v jedálničku. Po započítaní týchto údajov vyšlo, že konzumácia syra je stále spojená s o 21 percent nižším rizikom ochorenia – čo je síce slabší, no stále štatisticky významný efekt.
„Naše zistenia sú v súlade s predchádzajúcimi dôkazmi, ktoré naznačujú, že mliečne výrobky môžu mať podpornú úlohu pri prevencii demencie,“ uviedli autori štúdie v odbornom časopise Nutrients. Najčastejšie konzumovaným druhom syra bol podľa výskumu tavený syr (82,7 percenta), nasledovaný plesňovými syrmi s bielou kôrou, ako camembert či brie (7,8 percenta).
Problémy so srdcom či vysoký cholesterol zvyšujú riziko demencie
Vedci predpokladajú, že ochranný účinok môže súvisieť s výživovým profilom syra. Obsahuje totiž množstvo bielkovín, esenciálnych aminokyselín, vitamín K2, antioxidanty, peptidy a probiotiká. Tieto látky podľa nich podporujú zdravie mozgových buniek a chránia ich pred poškodením, pričom vitamín K zohráva dôležitú úlohu v zdraví ciev a v udržiavaní správnej hladiny vápnika v krvi.
Predchádzajúce výskumy už preukázali, že problémy so srdcom či vysoký cholesterol zvyšujú riziko demencie. Zároveň sa zistilo, že nadmerný príjem vápnika zo suplementov môže u starších žien riziko ešte zvýšiť. Zaujímavé je, že štúdie z roku 2015 ukázali, že vitamín K2 pomáha znižovať množstvo vápnika v krvi, čím nepriamo chráni pred týmto ochorením.
Skorá diagnóza môže pomôcť zmierniť jej príznaky a spomaliť priebeh ochorenia
Vedci však dodávajú, že na potvrdenie týchto zistení sú potrebné ďalšie výskumy. Podobná japonská štúdia z minulosti sledovala viac ako 1 500 ľudí nad 65 rokov a zistila, že tí, ktorí pravidelne konzumovali syr, dosahovali lepšie výsledky v kognitívnych testoch. Demencia je pritom v súčasnosti najčastejšou príčinou úmrtí vo Veľkej Británii. Odhaduje sa, že s touto chorobou tam žije viac než 944 000 ľudí, zatiaľ čo v USA je ich okolo sedem miliónov.
Demencia je nevyliečiteľná
Hoci je demencia nevyliečiteľná, skorá diagnóza môže pomôcť zmierniť jej príznaky a spomaliť priebeh ochorenia. Alarmujúce však je, že približne tretina pacientov zostáva nediagnostikovaná. Medzi typické príznaky patria problémy s pamäťou, myslením, jazykom, porozumením, súdením aj zmeny nálady. Novšie štúdie navyše ukazujú, že skoré varovné signály sa môžu prejaviť aj zhoršením zraku, sluchu, chuti či rovnováhy.
Ochorenie pritom nezasahuje len rodiny, ale aj ekonomiku. Podľa Alzheimer’s Society dosahujú celkové ročné náklady na demenciu vo Veľkej Británii až 42 miliárd libier, pričom značnú časť bremena nesú samotné rodiny. Do 15 rokov by sa táto suma mohla zvýšiť až na 90 miliárd libier. Podľa Alzheimer’s Research UK zomrelo v roku 2022 na demenciu 74 261 ľudí, čo je viac než 69 178 o rok skôr – potvrdzujúc, že ide o najväčšieho „tichého zabijaka“ súčasnosti.