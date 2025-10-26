Nedeľa26. október 2025, meniny má Demeter, zajtra Sabína

Rekordne obdarený Brit dopadol KATASTROFÁLNE: Nevidel si pod nohy, zavadzal mu vlastný penis! Skončil so zlomeninou

LONDÝN - Život s najväčším penisom na svete rozhodne nie je len o obdivných pohľadoch. Matt Barr z Londýna (41) sa o tom presvedčil na vlastnej koži, keď sa obyčajná sprcha zmenila na scénu z grotesky – a skončila v nemocnici.

Matt Barr sa často objavuje v titulkoch pre svoje výnimočné rozmery po tom, ako jeho penis preukázal dĺžku 36 centimetrov. Aj keď bol jeho pohlavný orgán označený za „najväčší lekársky overený penis na svete“, tento titul mu do života priniesol viac nepríjemností ako radosti. Len nedávno sa Matt ocitol s neznesiteľnými bolesťami s dvojitou zlomeninou ruky v nemocnici po tom, ako sa pošmykol v sprche a spadol. Všetko to údajne začalo tým, že nevidel na svoje nohy. „Bol to veľmi trápny úraz,“ povedal Londýnčan pre portál Need To Know.

Nebolo to po prvý raz

„Jedným z problémov, keď ste takto obdarený je skutočnosť, že nie je úplne jednoduché vidieť si pod nohy. Ponáhľal som sa do práce a nevšimol som si trochu sprchového gélu vo vani, pretože jediná vec, ktorú som mal v zornom poli, bol môj penis. Pošmykol som sa, spadol som z vane hlavou napred a narazil som ramenom o tvrdú dlažbu. Výsledkom boli dve zlomeniny.“ Matt, ktorého odliatok penisu je vystavený v Múzeu falológie na Islande priznal, že to nebolo po prvý raz, čo sa mu stalo niečo podobné. „Už som mal zopár situácií alebo menších pádov, ale nikdy nič takto vážne. Zvyčajne sa to stalo, keď som bol v sprche s partnerkou,“ uviedol a doplnil, že nástrahou boli pre neho doteraz najmä verejné sprchy.

„Vždy som bol nervózny z verejných spŕch, pretože reakcie ľudí bývajú extrémne, ale teraz sa začínam báť aj tých súkromných. Uvedomil som si, že sa musím sprchovať opatrnejšie. A kúpil som si protišmykovú podložku, takže aj keď mi môj penis stále bráni vo výhľade, aspoň je menšia šanca, že sa pošmyknem. Je to jedna z mnohých drobných vecí, na ktoré nikto nemyslí, keď má človek netypické telo. Som od prírody trochu nemotorný, ale nepomáha mi ani to, že mám inú anatómiu ako väčšina a ešte aj takúto veľkú.“

Ani dovolenky sa nezaobídu bez pikantnosti

Zo zranenia sa už zotavil, ale plánovanú krátku dovolenku pri mori zrušil. A čo sa týka dovoleniek, ani tie sa v jeho prípade nezaobídu bez pikantností. „Nedávno sa mi stala nepríjemná vec, keď som mal  na sebe krátke nohavice, ktoré som považoval za dosť voľné,“ vysvetlil. „Keď sa však namočili, ukazovali toho až príliš. Inokedy som bol v rezorte, mal som tmavé boardshortky a pod nimi kompresné nohavice a myslel som si, že všetko zakrývajú. Po kúpaní sa však látka prilepila a obrys bol príliš viditeľný, takže ma manažér požiadal, aby som opustil bazén. Odvtedy už nechodím na bežné dovolenky ani do hotelových bazénov typu all-inclusive, radšej hľadám pokojnejšie miesta Nie je to však žiadna tragédia. Je to len ďalšia vec, ktorú jednoducho nemôžem robiť,“ uzatvoril Matt.

