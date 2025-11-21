Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ: Bol SEXUÁLNE paralyzovaný a stále PANIC! Mohla viesť jeho frustrácia ku genocíde?

NEMECKO - Odtajnené americké spravodajské dokumenty prinášajú zarážajúce tvrdenia o Adolfovi Hitlerovi. Podľa profilu, ktorý pre americkú spravodajskú službu OSS (predchodcu CIA) vznikol počas druhej svetovej vojny, nacistický vodca údajne trpel komplexom sexuálnej menejcennosti, nedokázal prejsť plnohodnotným pohlavným vývinom.

Správa opisuje Hitlera ako človeka s výrazným „mesiášskym komplexom“ a „psychickými aj fyzickými prekážkami, ktoré mu bránili v skutočnom a úplnom sexuálnom naplnení“. Podľa profilu mal diktátor prejavovať sadomasochistické tendencie a patologickú sexuálnu frustráciu.

Neskoršie analýzy DNA údajne naznačili, že Hitler mohol trpieť Kallmannovým syndrómom – poruchou, ktorá ovplyvňuje pubertu a sexuálny vývin. Spája sa s nízkou hladinou testosterónu, poruchami vývoja semenníkov a až 10-percentnou pravdepodobnosťou výrazne malého penisu.

Mal židovských predkov?

Rovnaká DNA analýza mala zároveň vyvrátiť dlhoročné špekulácie, že Hitler mal židovských predkov. Vzorka pochádzala z krvi nájdenej na pohovke v jeho berlínskom bunkri. OSS v roku 1942 vytvorila osemstranový „biologický náčrt“ Hitlera. Autori sa pokúsili zmapovať jeho osobnosť, návyky aj predpokladané sexuálne správanie, informuje na svojom portáli magazín The Sun.

Hitlerove temné tajomstvá ODHALENÉ:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: thinkstock)

Profil opisuje Hitlera ako sadomasochistu, ktorý mal počas 30. rokov neustále pri sebe nosiť bič – čo spravodajci označili za „symbol chýbajúcej sexuálnej potencie“. Uvádzajú aj epizódu so silnou, vysokou blondínkou, ktorá bola vyššia než on. Jej vzhľad ho mal podľa spisu natoľko rozrušiť, že celé popoludnie „mával bičom“ a predvádzal sa pred ňou „ako pubertiak“.

Špekulácie o jeho údajnom vzťahu s neterou

Profil tvrdí, že Hitlerove sexuálne komplexy mohli súvisieť s jeho veľkými politickými ilúziami a potrebou absolútnej kontroly. Hoci ho správa vykresľuje ako sexuálne „paralyzovaného“, je známe, že mal viacero vzťahov. Najdlhším bola jeho komplikovaná známosť s Evou Braunovou, ktorá sa dvakrát pokúsila o samovraždu.

Objavili sa aj špekulácie o jeho údajnom vzťahu s neterou Geli Raubalovou alebo dokonca o „homosexuálnych tendenciách“, o ktorých sa písalo v ďalších dobových správach. Hitler o manželstve kedysi vyhlásil: „Sobáš nie je pre mňa a nikdy nebude. Moja jediná nevesta je vlasť.“ Napriek tomu sa s Braunovou oženil – len pár dní predtým, ako spáchali samovraždu vo svojom bunkri.

Život bol poznačený hlbokou sexuálnou neistotou

Pôvodný OSS profil od Dr. Henryho Fielda bol zaslaný majorovi Johnovi McDonoughovi ako pokus vytvoriť kompletný psychologický obraz diktátora. Hoci dokument pôsobí miestami ako kombinácia analýzy a špekulácie, jeho autori tvrdili, že Hitlerov vnútorný život bol poznačený hlbokou sexuálnou neistotou a podľa ich slov bol „v podstate stále panic“. Dnes ide o jeden z najnezvyčajnejších artefaktov spravodajskej histórie – prepájajúci psychologické dohady, medicínske teórie a temné legendy, ktoré vznikli okolo jednej z najtemnejších postáv 20. storočia.

