Vedci v šoku: Mužské prirodzenie RASTIE rýchlejšie ako kedykoľvek predtým! Varujú, to NIE JE dobrá správa

USA - Za necelé tri desaťročia sa priemerná dĺžka vzpriameného penisu zvýšila o takmer tri centimetre. Hoci by to mohlo znieť ako dôvod na oslavu, vedci varujú! Zmeny, ktoré stoja za týmto trendom, môžu byť znakom niečoho oveľa vážnejšieho.
Vedci analyzovali dáta z 75 rôznych štúdií uskutočnených v rokoch 1942 až 2021, do ktorých bolo zapojených viac ako 55-tisíc mužov z celého sveta. Zistili, že zatiaľ čo dĺžka ochabnutého či natiahnutého penisu sa za uplynulé desaťročia nezmenila, priemerná dĺžka vzpriameného penisu sa citeľne zvýšila — z 12,3 na 15,2 centimetra. Výsledky štúdie boli zverejnené v časopise World Journal of Men’s Health.
„Zaznamenali sme výrazný nárast vo všetkých vekových skupinách aj regiónoch,“ uviedol výskumný tím. Tento rýchly posun podľa vedcov poukazuje na faktory, ktoré ovplyvňujú hormonálny a vývojový systém mužov.
Čo za to môže?
Podľa hlavného autora štúdie, urológa Michaela Eisenberga zo Stanfordskej univerzity, môže ísť o dôsledok kombinácie viacerých faktorov — od skoršej puberty až po chemikálie v životnom prostredí. „V hre môžu byť látky ako pesticídy či kozmetické produkty, ktoré zasahujú do endokrinného systému. Tie môžu meniť hormonálne prostredie tela a tým aj vývoj pohlavných orgánov,“ vysvetlil Eisenberg.
Vedci zároveň pripúšťajú, že rozdiely v meraní, teplote alebo stupni vzrušenia účastníkov mohli výsledky mierne skresliť. Napriek tomu sa domnievajú, že ide o trend, ktorý nemožno ignorovať. „Ak sa dĺžka penisu zvyšuje tak výrazne v tak krátkom čase, znamená to, že sa s našimi telami deje niečo zásadné,“ zdôraznil Eisenberg. „Musíme určiť, čo tieto zmeny spôsobuje – či ide o neškodný vývoj, alebo o dôsledok environmentálnych vplyvov, ktoré ohrozujú reprodukčné zdravie mužov.“