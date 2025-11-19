Chcete Porsche? V Číne vám ho dajú… ak schudnete 50 kg za 90 dní! Odborníci varujú pred KATASTROFOU

ČÍNA - V čínskom meste Pin-čou spustilo tamojšie fitnescentrum mimoriadne kontroverznú súťaž. Komu sa podarí zhodiť neuveriteľných 50 kilogramov za tri mesiace, ten si odnesie domov luxusné Porsche Panamera. Kým reklama na sociálnych sieťach zbiera tisíce pozretí, odborníci na zdravie zdvíhajú varovný prst.
Odvážnu výzvu zverejnilo fitnescentrum 23. októbra. V propagačnom plagáte stojí, že víťaz odíde s Porsche v hodnote približne 1,1 milióna jüanov (155-tisíc dolárov). Podľa trénera Wanga, ktorý akciu potvrdil pre platformu Xiang Yang Video, je súťaž skutočná a už beží. Ako informuje na svojom portáli South China Morning Post, prihlásiť sa môže maximálne 30 ľudí, zatiaľ ich je osem.
Účastníci však musia zaplatiť registračný poplatok 10-tisíc jüanov (1 400 dolárov). Ten zahŕňa stravovanie aj spoločné ubytovanie v uzavretom tréningovom areáli. Aký presne je tréningový režim, jedálniček či spôsob kontroly dosiahnutých výsledkov, fitnescentrum nezverejnilo. Tréner zároveň priznal, že nejde o nové auto – Porsche je jazdený model z roku 2020 patriaci majiteľovi posilňovne.
Kritika prišla okamžite
Kritika odborníkov na seba nenechala dlho čakať. Populárny lekársky influencer známy ako „Dr. Zeng“, ktorého sledujú milióny ľudí, upozornil, že tempo pol kilogramu denne je pre ľudské telo extrémne a nezdravé. „Takto rýchlo strácate skôr svaly než tuk. Môže dôjsť k hormonálnej nerovnováhe, vypadávaniu vlasov či u žien až k strate menštruácie. Bezpečné tempo je pol kilogramu týždenne,“ zdôraznil.
Neskutočné, čo museli spraviť: Obézneho muža nevedeli po smrti dostať z bytu von! Technici museli improvizovať
Odborný pohľad pridal aj gastroenterologický chirurg Pu Jansong zo Ša-an-si. Podľa neho môže extrémne rýchle chudnutie preťažovať orgány a v krajnom prípade viesť až k ohrozeniu života. „Telo potrebuje čas na adaptáciu. Inak riskujete vážne zdravotné komplikácie,“ upozornil.
Prečo ženy žijú dlhšie než muži? Vedci odhalili skrytú genetickú výhodu, ktorú muži nikdy nemali!
Na čínskych sociálnych sieťach sa spustila vlna reakcií – od pobavenia až po ostrú kritiku. Jeden používateľ ironicky napísal: „Ak schudnem 50 kilogramov, budem mať len päť. To ma akože odvezú rovno do nemocnice?“ Ďalší poukázal na možný trik organizátorov: „Nik to nezvládne. Zaplatíte 10-tisíc, Porsche si nechajú a zarobia majland. Geniálny marketing.“