Svadobná záhada: KTO je tento muž na FOTKÁCH? Štyri roky pátrania odhalili neuveriteľný OMYL!

ŠKÓTSKO - Michelle Wylieová strávila posledné štyri roky hľadaním identity neznámeho muža, ktorý sa objavil na jej svadobných fotografiách napriek tomu, že nebol medzi pozvanými hosťami. Až vďaka sile sociálnych sietí sa jej podarilo záhadu vyriešiť.
„Stále som rozmýšľala, kto to je a prečo tam bol,“ povedala 38-ročná Michelle zo Spojeného kráľovstva. Neznámeho muža si všimla okamžite, keď uvidela prvé snímky zo svojho novembrového sobáša z roku 2021 v hoteli Carlton v Prestwicku. „Ako náhle som dostala ukážky fotiek, hneď mi udrel do očí,“ spomína digitálna facilitátorka z NHS. „Všetkých sme sa pýtali – rodiny, priateľov –, a nikto netušil, kto to je.“ Navyše, nikto si nepamätal, že by tam počas obradu vôbec bol. Ako informuje na svojom portáli New York Post, ako sa neskôr ukázalo, muž po sobáši potichu odišiel.
Stále dúfala, že ho niekto spozná
Michelle pravidelne zverejňovala fotky na Facebooku, dúfajúc, že sa niekto prizná. No celé štyri roky márne. Až tento týždeň sa rozhodla osloviť známeho tvorcu obsahu Dazzu, ktorý má vyše 400-tisíc sledovateľov na Facebooku a tisíce na TikToku.
„Poslala som mu správu, či by to mohol zdieľať. A do dvoch hodín sme ho našli,“ tešila sa nevesta. Záhadným hosťom bol Andrew Helliman. A nebol to žiadny zámerný „svadobný parazit“, ktorý sa vkráda na cudzie hostiny kvôli jedlu a alkoholu. Bol to jednoducho omyl.
Bol na nesprávnej svadbe
„Bol som na zlej svadbe!“ priznal Helliman pre SWNS, keď uvidel svoju tvár v príspevku. Ako vysvetlil, v roku 2021 bol pozvaný na svadbu priateľky Michaely ako partner svojho druha, ktorý bol „bridesmanom“. Ten mu vraj povedal, že svadba je v hoteli Carlton o 14:00.
Lenže v skutočnosti sa konala v inom hoteli – Great Western v Ayr. „Ráno odišiel pomáhať neveste a nechal ma, nech prídem sám,“ spomína Helliman, 33-ročný maliar. Keď prišiel do Carltonu, všetko sedelo – pred hotelom hrali dudáci a hostia sa zhromažďovali. „Pomyslel som si: Super, som správne.“ Vošiel dnu, uvidel ženícha, ktorého nikdy predtým nestretol, a predpokladal, že je to Ben – partner jeho kamarátky.
Po obrade rýchlo odišiel na správnu svadbu
Ani to, že nepozná nikoho okolo seba, v ňom nevzbudilo podozrenie. To prišlo až vo chvíli, keď do sály vstúpila nevesta. „Hudba začala, všetci sa otočili a ja len: OMG, toto nie je Michaela!“ spomína. A odísť v strede obradu? Nemysliteľné. „Musel som to odsedieť a tváriť sa nenápadne.“ Po obrade rýchlo odišiel na správnu svadbu.
Fotografi si však jeho prítomnosť stihli všimnúť. A práve vďaka tomu sa spustila Michelleina štvorročná detektívka, ktorá sa končí až teraz. Michelle a Andrew sa po zverejnení jeho identity stretli osobne. „Je to neuveriteľné,“ smeje sa Michelle. „Keď som počula jeho verziu príbehu, nemohla som prestať. Je to strašne vtipné.“ Obaja zostávajú v kontakte. Michelle dokonca dodala, že by si želala, aby na jej svadobnej hostine zostal. „Náš svadobný deň bol dokonalý. A toto mu dodalo ďalší skvelý príbeh a spomienku navyše.“ „Prinieslo to úsmev nielen nám, ale aj množstvu ďalších ľudí.“