Pondelok20. október 2025, meniny má Vendelín, zajtra Uršuľa

Prečo ženy žijú dlhšie než muži? Vedci odhalili skrytú genetickú výhodu, ktorú muži nikdy nemali!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

BERLÍN - Medzinárodný tím vedcov z Inštitútu Maxa Plancka prišiel s novým vysvetlením, prečo ženy vo všetkých krajinách sveta žijú v priemere dlhšie než muži. Podľa novej štúdie je dôvodom najmä genetická výhoda dvoch chromozómov X, Výskum tiež naznačuje, že do dĺžky života zasahujú aj evolučné a behaviorálne faktory.

Nech ste kdekoľvek na svete, ženy žijú v priemere dlhšie ako muži. Vedci sa už dlhé roky snažili zistiť, prečo to tak je. „Domnievame sa, že heterogametické pohlavie je čiastočnou odpoveďou,“ povedal pre Daily Mail spoluautor štúdie, Fernando Colchero. „Zistili sme však aj ďalšie faktory úzko späté s našou evolučnou históriou.“ Už od 40. rokov 18. storočia je známe, že ženy žijú v priemere dlhšie ako muži a tento vzorec platí naprieč väčšinou krajín aj historických období.

Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore Prečítajte si tiež

Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore

Genetická výhoda žien

Podľa údajov Our World in Data je v súčasnosti priemerná globálna dĺžka života žien 73,8 roka a mužov 68,4 roka. Najnovšia medzinárodná štúdia publikovaná v prestížnom časopise Science Advances uvádza, že za ženskou dlhovekosťou je genetická výhoda známa ako teória heterogametického pohlaviaMuži sú heterogametické pohlavie a majú rozdielne pohlavné chromozómy, jeden X a jeden Y. Ženy majú dva chromozómy X, čo im poskytuje prirodzenú ochranu pred genetickými poruchami.

Prečo ženy žijú dlhšie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Chromozóm Y je menší

„V podstate platí, že mať dve kópie toho istého génu je lepšie ako jednu,“ vysvetľuje Johanna Stärková. Naopak, Y chromozóm mužov je menší, obsahuje menej génov a často aj opakujúce sa úseky DNA, ktoré môžu byť pre organizmus škodlivé. Táto skutočnosť podľa vedcov prispieva k vyššej náchylnosti mužov na choroby a kratšej dĺžke života. Štúdia analyzovala údaje o viac ako 1 000 druhoch cicavcov a vtákov. Výsledky ukázali, že samice cicavcov žijú dlhšie ako samce až v 72 percentách prípadov, zatiaľ čo u vtákov je situácia opačná, pretože samce žijú dlhšie.

Prečo ženy žijú dlhšie
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Gettyimages)

Genetika nie je jediným faktorom

Autori štúdie zároveň upozorňujú, že genetika nie je jediným faktorom. Úlohu zohráva aj pohlavný výber, čiže súťaž o partnera. Samce mnohých druhov si vyvinuli výrazné znaky ako parohy, rohy či farebné perie, ktoré zvyšujú ich šance na rozmnožovanie, no zároveň skracujú ich život. „Tieto vlastnosti sú teoreticky veľmi náročné na produkciu aj udržiavanie a zároveň sú spojené s väčšou tendenciou samcov bojovať o monopol nad samicami,“ uviedol Colchero. Ďalším faktorom môže byť rodičovská starostlivosť. Samice, ktoré viac investujú do výchovy mláďat, sú podľa vedcov evolučne nastavené tak, aby prežili dlhšie a aspoň do času, kým ich potomkovia dospejú. 

Mysleli sme, že ľudské telo poznáme dokonale: OMYL! Vedci našli nový ORGÁN, celý čas sa skrýval v našich hlavách Prečítajte si tiež

Mysleli sme, že ľudské telo poznáme dokonale: OMYL! Vedci našli nový ORGÁN, celý čas sa skrýval v našich hlavách

Vedci skúmali aj zvieratá v zoologických záhradách, kde nie sú ohrozené predátormi alebo extrémnym podmienkam. Aj v tomto prostredí však rozdiely v dĺžke života medzi pohlaviami pretrvávajú. „Rozdiely medzi mužmi a ženami nie sú iba výsledkom prostredia, ale hlboko zakorenenou súčasťou našej evolučnej histórie,“ vysvetlil Colchero a pripomenul, že v budúcnosti bude potrebné zohľadniť aj sociálne a behaviorálne faktory, ktoré môžu ovplyvňovať dĺžku života.

Viac o téme: ŽenyMužiGenetikaDlhovekosťChromozómyVeda
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Smrť má svoj nezameniteľný
Smrť má svoj nezameniteľný pach: Odporný, ale fascinujúci! Pohrebník opisuje skúsenosti z každodennej praxe
Zaujímavosti
FOTO Žena prežila strašidelnú predpoveď.
Žena prežila strašidelnú predpoveď: Veštica ju varovala pred nehodou, ktorá jej zlomila lebku! Vyplnila sa do bodky
Zaujímavosti
Ani celibát nezastavil jeho
Ani celibát nezastavil jeho vášne: Peruánsky biskup tajne udržiaval pomery so 17 ženami, vrátane mníšky!
Zaujímavosti
Žena túži po najväčšom
Modelka minula viac než 100-tisíc libier na plastiky: Chce najväčší zadok na svete! Lekári varujú, ona plánuje pokračovať
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Speváčka Monika Bagárová si predĺžila vlasy a výsledok? Hotová Jennifer Lopez!
Speváčka Monika Bagárová si predĺžila vlasy a výsledok? Hotová Jennifer Lopez!
Prominenti
Hlavný tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po prehre v Prešove: Nie sme NY Rangers, aby sme vyhrali 15 zápasov za sebou
Hlavný tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po prehre v Prešove: Nie sme NY Rangers, aby sme vyhrali 15 zápasov za sebou
Zoznam TV
Hokejista HC Prešov Samuel Vyletelka po výhre s Banskou Bystricou: Obmenení a nastavení sme hrali dobrý hokej
Hokejista HC Prešov Samuel Vyletelka po výhre s Banskou Bystricou: Obmenení a nastavení sme hrali dobrý hokej
Zoznam TV

Domáce správy

Prečo by mali ženy
Prečo by mali ženy zaradiť pleťové sérum do rutiny? Slovenská expertka vám dá cenné tipy
plnielanu.sk
Ak prídete o prácu
Ak prídete o prácu po novom roku, máte smolu: Výška dávky od štátu sa bude znižovať! TABUĽKA Toľkoto dostanete
Domáce
Veľké zhrnutie týždňa: Máte
Veľké zhrnutie týždňa: Máte prehľad o tom, čo sa okolo nás deje? Zistite to v KVÍZE
Domáce
Historický rekord: Ornitológovia počas migrácie zaznamenali vyše 20-tisíc sokolov červenonohých
Historický rekord: Ornitológovia počas migrácie zaznamenali vyše 20-tisíc sokolov červenonohých
Bratislava

Zahraničné

Dmitrij Peskov
Moskva to priznala: Pre TOTO stále bojujeme na Ukrajine! Mier je v nedohľadne
Zahraničné
Obľúbená aplikácia Whatsapp prináša
Obľúbená aplikácia Whatsapp prináša novinky: Na TOTO sa môžu tešiť všetci používatelia!
Zahraničné
Sex v hotelovom bazéne
Sex v hotelovom bazéne ich vyšiel poriadne draho: Videli to aj deti! Predvolanie na súd a vysoká pokuta
Zahraničné
FOTO Americký prezident Donald Trump
Prezident Trump chce meniť tvár hlavného mesta: TOTO má vyrásť vo Washingtone D.C.! Novinárom už predstavil maketu
Zahraničné

Prominenti

Aktuálne FOTO vnútri! Marika Gombitová krstila NOVÉ
Marika Gombitová krstila NOVÉ CD: Zmenila IMIDŽ... Aha, ako teraz vyzerá!
Domáci prominenti
Monika Bagárová
Speváčka Monika Bagárová si predĺžila vlasy a výsledok? Hotová Jennifer Lopez!
Domáci prominenti
Tajil to 10 rokov:
Tajil to 10 rokov: Pravda o hercovi z Hriešneho tanca vyšla najavo až po jeho smrti!
Osobnosti
Ruža pre nevestu prináša
Ruža pre nevestu prináša svetový UNIKÁT: Lásku budú hľadať bratia - DVOJIČKY!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prečo ženy žijú dlhšie
Prečo ženy žijú dlhšie než muži? Vedci odhalili skrytú genetickú výhodu, ktorú muži nikdy nemali!
Zaujímavosti
Ani celibát nezastavil jeho
Ani celibát nezastavil jeho vášne: Peruánsky biskup tajne udržiaval pomery so 17 ženami, vrátane mníšky!
Zaujímavosti
Lieky na chudnutie: Čo
Lieky na chudnutie: Čo je dostupné na Slovensku a ako o ne požiadať lekára
vysetrenie.sk
Smrť má svoj nezameniteľný
Smrť má svoj nezameniteľný pach: Odporný, ale fascinujúci! Pohrebník opisuje skúsenosti z každodennej praxe
Zaujímavosti

Dobré správy

Prečo by mali ženy
Prečo by mali ženy zaradiť pleťové sérum do rutiny? Slovenská expertka vám dá cenné tipy
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk
Úvery môžu klesať až
O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy
Domáce
Užívame sami to, čo
Užívame sami to, čo predávame? Naša odpoveď vás možno prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Lietadlo bez okien ako budúcnosť lietania? Prekvapí vás svojím luxusom! (foto)
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
Slováci, pozor! Týchto 7 chýb pri kúrení vám tajne žerie nemalé peniaze - a robí ich takmer každý!
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
TOP 12 najdrahších svadieb v histórii: Kto utratil až miliardu dolárov?
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)
Tento kvíz vás nachytá na detailoch, ktoré vidíte denne: Spoznáte logá obchodov, keď z nich zmizne názov? (kvíz)

Šport

Boj o majstrovský titul sa dramatizuje: Verstappen v USA získal plný počet možných bodov
Boj o majstrovský titul sa dramatizuje: Verstappen v USA získal plný počet možných bodov
Formula 1
Mbappé spasil trápiaci sa Real, súper Slovana v Konferenčnej lige s ďalšou výhrou
Mbappé spasil trápiaci sa Real, súper Slovana v Konferenčnej lige s ďalšou výhrou
La Liga
Ak by nemakala, jej noha by mala úplne iný tvar ako tá druhá: Brignoneová o šanciach na domáce OH
Ak by nemakala, jej noha by mala úplne iný tvar ako tá druhá: Brignoneová o šanciach na domáce OH
Lyžovanie
VIDEO Fantastický úspech pre Slovensko: Lukáš Kubiš v Holandsku našiel jediného premožiteľa
VIDEO Fantastický úspech pre Slovensko: Lukáš Kubiš v Holandsku našiel jediného premožiteľa
Cyklistika

Auto-moto

Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Hrozivá nehoda na východe: vážne zranenie, totálky, ale aj jeden fakt: Volvo
Zaujímavosti
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
TEST: Citroen e-C3 - elektromobil pre každého (kto ho chce)
Klasické testy
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Alfa aktualizovala svoje SUV Tonale - naďalej široká paleta motorov. Aj s naftou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
Komu tento rok zvýšia plat? Znamenia zverokruhu, ktoré si konečne prilepšia
O práci s humorom
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Zamestnávatelia, pozor! Sociálna poisťovňa upozorňuje na 2 dôležité zmeny platné od roku 2026
Pre zamestnávateľov
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Pracujeme viac ako naši susedia? Čísla hovoria jasne
Ekonomika - trh práce
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zarábajte viac ako 2000 eur: Tieto pracovné ponuky vám to reálne umožnia
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Recept na halloweenske čokoládové muffiny pre mini maškrtníkov
Recept na halloweenske čokoládové muffiny pre mini maškrtníkov
Buchty a šišky
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Gulášová polievka z mletého mäsa: Sýta a na stole len za 30 minút
Výber receptov

Technológie

Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Vyskakujú ti v mobile varovania o víruse či podozrivé reklamy? Nepanikár, tvoj telefón je v poriadku, takto ich zastavíš
Bezpečnosť
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Umelá inteligencia na bojisku. Tento prelomový systém rozpozná hrozbu skôr, než ju spozoruje človek
Armádne technológie
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Vedci z Oxfordu dosiahli významný míľnik v kvantových počítačoch. Po prvýkrát „teleportovali“ kvantové logické brány
Technológie
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Technológie

Bývanie

Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Neviete, čo s množstvom tekvíc? 5 originálnych nápadov na ich využitie (recepty ani svetlonosy to nie sú!)
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Preliali ste rastlinu? 9 krokov, ako ju zachrániť ešte skôr, ako bude neskoro
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania
Ako prvé vás upúta čierna fasáda. Dajte mu však šancu, vnútro domu pre piatich je presný opak temného bývania

Pre kutilov

Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Máte prebytok hrozna a hľadáte spôsoby, ako ho zužitkovať? Máme pre vás tieto chutné tipy
Recepty
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Ako upevniť poličku do sadrokartónovej steny, aby nespadla? Odborník radí správny postup
Rekonštrukcia interiéru

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň 20.10.-26.10.: Hviezdy prinášajú odvahu aj pokoj, čaká nás obdobie zmien, ktoré nás posunú ďalej
Zábava
Horoskop na týždeň 20.10.-26.10.: Hviezdy prinášajú odvahu aj pokoj, čaká nás obdobie zmien, ktoré nás posunú ďalej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ak prídete o prácu
Domáce
Ak prídete o prácu po novom roku, máte smolu: Výška dávky od štátu sa bude znižovať! TABUĽKA Toľkoto dostanete
Dmitrij Peskov
Zahraničné
Moskva to priznala: Pre TOTO stále bojujeme na Ukrajine! Mier je v nedohľadne
Veľké zhrnutie týždňa: Máte
Domáce
Veľké zhrnutie týždňa: Máte prehľad o tom, čo sa okolo nás deje? Zistite to v KVÍZE
Obľúbená aplikácia Whatsapp prináša
Zahraničné
Obľúbená aplikácia Whatsapp prináša novinky: Na TOTO sa môžu tešiť všetci používatelia!

Ďalšie zo Zoznamu