Štvrtok20. november 2025, meniny má Félix, zajtra Elvíra

TOTO mení všetko: Vedci tvrdia, že konečne odhalili TAJOMSTVO stavby pyramíd! Tajomný vodný kanál pri Gíze

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

EGYPT - Dlho sa o tom len špekulovalo, no nový objav môže definitívne vysvetliť, ako starovekí Egypťania dokázali postaviť monumentálne pyramídy v Gíze. Kľúčom k záhade má byť staré, dnes už vyschnuté rameno Nílu, ktoré kedysi pretekalo priamo okolo pyramíd.

Vedci tvrdia, že táto vodná cesta slúžila ako prirodzená „diaľnica“, po ktorej mohli presúvať obrovské kamenné bloky potrebné na stavbu pyramíd. A práve vďaka dostupnosti vody sa v oblasti Gízy vytvoril aj mimoriadne hustý „klaster“ pyramíd. Pod povrchom sa skrýval „neviditeľný svet“. O objav sa postarala satelitná radarová technológia, informuje IFL Science.

Vedci objavili tajné riečne rameno, ktoré mení celé dejiny Egypta!
Zobraziť galériu (2)
Vedci objavili tajné riečne rameno, ktoré mení celé dejiny Egypta!  (Zdroj: Eman Ghoneim)

Objav urobila egyptologička Dr. Eman Ghoneimová, ktorá pomocou satelitných radarových snímok preskúmala údolie Nílu. Dáta odhalili skrytú riečnu sieť, ktorá sa už tisíce rokov nenachádza na povrchu.

Prelomové zistenia vedcov

Ghoneimová výsledky predstavila na 13. kongrese egyptológov a označila ich za prelomové. Pre IFLScience uviedla, že vodné rameno bolo obrovské – miestami široké až pol kilometra, teda veľkosťou porovnateľné so súčasným tokom Nílu. „Nebolo to malé rameno. Bola to významná riečna vetva,“ zdôraznila. Novoodhalené rameno, pomenované ako Ahramat Branch, kedysi pretekalo od Gízy až po Fajjúm. A čo je najúžasnejšie – podľa výskumu prechádzalo okolo 38 rôznych pyramíd.

TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu! Prečítajte si tiež

TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!

Rieka ako starodávny prístav? 

Stále síce nie je stopercentne potvrdené, či rameno existovalo aj v čase výstavby pyramíd počas Starého a Stredného kráľovstva (pred približne 4 700 rokmi), no indície sú silné. Podľa Ghoneimovej boli mnohé pyramídy situované „presne na brehu objaveného riečneho ramena“. Mohli teda fungovať ako „údolné chrámy“, ktoré slúžili ako prístavy, kde sa vykladal stavebný materiál privážaný po vode.

Tajomné symboly, ktoré prežili 64-tisíc rokov a menia históriu: Vedci sú ohromení! Je čas prehodnotiť dejiny ľudstva? Prečítajte si tiež

Tajomné symboly, ktoré prežili 64-tisíc rokov a menia históriu: Vedci sú ohromení! Je čas prehodnotiť dejiny ľudstva?

Výskumníčka zdôrazňuje, že objav neotvára len otázku stavby pyramíd. Môže zároveň pomôcť nájsť dávno zaniknuté staroegyptské mestá, ktoré zmizli spolu s vysychajúcimi ramenami Nílu. „Ako jednotlivé riečne vetvy vymizli, staroveké egyptské mestá sa zasypali nánosmi a úplne zmizli. Mnohé ani nevieme kde hľadať,“ dodala Ghoneim.

Viac o téme: PyramídyEgyptNílGízaStavba
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Kto je tento muž
Svadobná záhada: KTO je tento muž na FOTKÁCH? Štyri roky pátrania odhalili neuveriteľný OMYL!
Zaujímavosti
Meriate si krk? MALI
Meriate si krk? MALI BY STE! Vedci varujú: Tento nenápadný údaj odhalí, či ste v ohrození
Zaujímavosti
Chcete Porsche? V Číne
Chcete Porsche? V Číne vám ho dajú… ak schudnete 50 kg za 90 dní! Odborníci varujú pred KATASTROFOU
Zaujímavosti
Mamičky, TOTO musíte vedieť!
Mamičky, TOTO musíte vedieť! STRES v tehotenstve ohrozuje zuby vašich bábätiek: Odborníci varujú
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Basketbalista Dávid Novák po triumfe a postupe Prievidze v Európskom pohári FIBA: Vedeli sme, že musíme zvládnuť začiatok štvrtej štvrtiny
Basketbalista Dávid Novák po triumfe a postupe Prievidze v Európskom pohári FIBA: Vedeli sme, že musíme zvládnuť začiatok štvrtej štvrtiny
Zoznam TV
Basketbalista Marek Jašš po triumfe Prievidze v Európskom pohári FIBA: Úžasný úspech pre basketbal aj prievidzský šport
Basketbalista Marek Jašš po triumfe Prievidze v Európskom pohári FIBA: Úžasný úspech pre basketbal aj prievidzský šport
Zoznam TV
Minister vnútra Šutaj Eštok rešpektuje rozhodnutie súdu pri Pavlovi Ďurkovi, avizuje kasačnú sťažnosť
Minister vnútra Šutaj Eštok rešpektuje rozhodnutie súdu pri Pavlovi Ďurkovi, avizuje kasačnú sťažnosť
Správy

Domáce správy

Šokujúce ráno v bratislavskej
Šokujúce ráno v bratislavskej MHD: Električku zaplnili doráňané rýchlokurčatá!
Domáce
Ilustračné foto
Vo štvrtok sa poriadne rozfúka: Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy
Domáce
Robert Fico.
Sme radi, že U. S. Steel zostáva pôsobiť na Slovensku, uviedol premiér
Domáce
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2025: Poznáme víťazov aj mená ocenených autorov
Literárna Senica Ladislava Novomeského 2025: Poznáme víťazov aj mená ocenených autorov
Regióny

Zahraničné

Carlo Masala
Hrozivé varovanie experta: Putin presne vie, ako rozložiť Európu! TU by zaútočil najskôr
Zahraničné
TREST od učiteľky skončil
TREST od učiteľky skončil TRAGÉDIOU: Žiačka (†12) musela CVIČIŤ pred celou triedou, o niekoľko dní ZOMRELA!
Zahraničné
Ilustračné foto
Poľské ministerstvo zahraničia varuje pred cestami do Česka kvôli žltačke typu A
Zahraničné
Polícia v Prahe zadržala
Krvavý ÚTOK na člena vládnej strany! Polícia zadržala dievča (17), so zbraňou vo vrecku sa ukrývalo na TOMTO mieste
Zahraničné

Prominenti

Broňa Gregušová a Mario
Gregušová potvrdila desivý DÔVOD rozvodu s Cimarrom: DOMÁCE NÁSILIE... Stalo sa to veľakrát!
Domáci prominenti
Emma Tekelyová
Tekelyová oslavuje 72 rokov, stále je kočka: Na FOTO spred desiatok rokov neuvidíte rozdiel!
Osobnosti
FOTO Nela Slováková
Nela Slováková dráždi v MINI plavkách: Takmer jej vybehla... pri tomto pohľade sa zapotíte
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Bono Vox
Dcéry Bona z U2 zažiarili v spoločnosti: Sexi sestry v akcii!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO TOTO mení všetko: Vedci
TOTO mení všetko: Vedci tvrdia, že konečne odhalili TAJOMSTVO stavby pyramíd! Tajomný vodný kanál pri Gíze
Zaujímavosti
FOTO Kto je tento muž
Svadobná záhada: KTO je tento muž na FOTKÁCH? Štyri roky pátrania odhalili neuveriteľný OMYL!
Zaujímavosti
Nenápadný orgán vám môže
Nenápadný orgán vám môže spôsobiť veľké problémy: Na toto si dajte pozor!
vysetrenie.sk
Meriate si krk? MALI
Meriate si krk? MALI BY STE! Vedci varujú: Tento nenápadný údaj odhalí, či ste v ohrození
Zaujímavosti

Dobré správy

Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk

Ekonomika

Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Kto zaplatí účet za konsolidáciu? Analytici odhalili, ktoré ročníky dostanú najtvrdší zásah!
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Unikátna rýchlostná cesta je hotová: Do otvorenia zostáva posledných pár hodín, tu sú detaily! (foto)
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Fico hrozí žalobou na EÚ: Zastavenie ruského plynu a ropy môže Slovensko výrazne poškodiť!
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?
Americké akcie prudko klesajú: Trhy ovláda napätie, prelomia paniku nové dáta?

Varenie a recepty

Expresné šľahačkové vianočné pečivo. Na cesto vám budú stačiť 3 suroviny.
Expresné šľahačkové vianočné pečivo. Na cesto vám budú stačiť 3 suroviny.
Takto voňali Vianoce u našich starých mám. 14 tradičných vianočných koláčov, ktoré sa pečú desaťročia.
Takto voňali Vianoce u našich starých mám. 14 tradičných vianočných koláčov, ktoré sa pečú desaťročia.
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov

Šport

Po domácom výbuchu nevídaný obrat: Posledný zástupca Česka šokoval senzačným postupom!
Po domácom výbuchu nevídaný obrat: Posledný zástupca Česka šokoval senzačným postupom!
Ženský futbal
FOTO Hviezdna tenistka sa poriadne odviazala: Horúci odkaz fanúšikom... Viac sexi než kedykoľvek predtým!
FOTO Hviezdna tenistka sa poriadne odviazala: Horúci odkaz fanúšikom... Viac sexi než kedykoľvek predtým!
WTA
Slováci si polepšili, Taliansko mimo elity: Rebríček FIFA kľúčový pre žreb finálového turnaja MS
Slováci si polepšili, Taliansko mimo elity: Rebríček FIFA kľúčový pre žreb finálového turnaja MS
Reprezentácia
Skvelý výkon pred domácim publikom: Prievidza ovládla kľúčový boj a postúpila medzi elitu
Skvelý výkon pred domácim publikom: Prievidza ovládla kľúčový boj a postúpila medzi elitu
Basketbal

Auto-moto

Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
V Banskej Bystrici dnes otvorili kariérny veľtrh práce Kariéra EXPO
Získaj prácu
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
5 vecí, ktoré by ste si mali o firme zistiť, aby ste boli v novej práci spokojní
Hľadám prácu
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov

Technológie

AKTUÁLNE: Katastrofa na obežnej dráhe. Astronauti sú tri dni bez možnosti návratu, Čína spúšťa núdzovú akciu
AKTUÁLNE: Katastrofa na obežnej dráhe. Astronauti sú tri dni bez možnosti návratu, Čína spúšťa núdzovú akciu
Správy
USA nakoniec povolili útoky na Rusko. Ukrajina dostala zelenú pre rakety ATACMS a svet sa pripravuje na dôsledky
USA nakoniec povolili útoky na Rusko. Ukrajina dostala zelenú pre rakety ATACMS a svet sa pripravuje na dôsledky
Armádne technológie
Deepfake sa stáva desivo realistickou hrozbou: FBI radí, ako ešte stále môžeš falošné tváre odhaliť
Deepfake sa stáva desivo realistickou hrozbou: FBI radí, ako ešte stále môžeš falošné tváre odhaliť
Bezpečnosť
Xiaomi uvoľňuje HyperOS na ďalšie zariadenia: Tieto telefóny si už môžu kontrolovať aktualizácie
Xiaomi uvoľňuje HyperOS na ďalšie zariadenia: Tieto telefóny si už môžu kontrolovať aktualizácie
Android

Bývanie

Otvorené miestnosti strácajú slávu a príroda prenikne všade. 8 trendov pri rekonštrukciách, ktoré má priniesť rok 2026
Otvorené miestnosti strácajú slávu a príroda prenikne všade. 8 trendov pri rekonštrukciách, ktoré má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?

Pre kutilov

S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Partnerské vzťahy
Prečo sa z niektorých párov stanú spolubývajúci? 5 signálov, že váš vzťah potrebuje nový impulz
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Carlo Masala
Zahraničné
Hrozivé varovanie experta: Putin presne vie, ako rozložiť Európu! TU by zaútočil najskôr
TREST od učiteľky skončil
Zahraničné
TREST od učiteľky skončil TRAGÉDIOU: Žiačka (†12) musela CVIČIŤ pred celou triedou, o niekoľko dní ZOMRELA!
Polícia v Prahe zadržala
Zahraničné
Krvavý ÚTOK na člena vládnej strany! Polícia zadržala dievča (17), so zbraňou vo vrecku sa ukrývalo na TOMTO mieste
Ruský dron zabil vdovu
Zahraničné
Ruský dron zabil vdovu po prvej obeti černobyľskej havárie: Chodemčukovej byt zhorel do tla, zomrela deň po útoku

Ďalšie zo Zoznamu