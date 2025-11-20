TOTO mení všetko: Vedci tvrdia, že konečne odhalili TAJOMSTVO stavby pyramíd! Tajomný vodný kanál pri Gíze

EGYPT - Dlho sa o tom len špekulovalo, no nový objav môže definitívne vysvetliť, ako starovekí Egypťania dokázali postaviť monumentálne pyramídy v Gíze. Kľúčom k záhade má byť staré, dnes už vyschnuté rameno Nílu, ktoré kedysi pretekalo priamo okolo pyramíd.
Vedci tvrdia, že táto vodná cesta slúžila ako prirodzená „diaľnica“, po ktorej mohli presúvať obrovské kamenné bloky potrebné na stavbu pyramíd. A práve vďaka dostupnosti vody sa v oblasti Gízy vytvoril aj mimoriadne hustý „klaster“ pyramíd. Pod povrchom sa skrýval „neviditeľný svet“. O objav sa postarala satelitná radarová technológia, informuje IFL Science.
Objav urobila egyptologička Dr. Eman Ghoneimová, ktorá pomocou satelitných radarových snímok preskúmala údolie Nílu. Dáta odhalili skrytú riečnu sieť, ktorá sa už tisíce rokov nenachádza na povrchu.
Prelomové zistenia vedcov
Ghoneimová výsledky predstavila na 13. kongrese egyptológov a označila ich za prelomové. Pre IFLScience uviedla, že vodné rameno bolo obrovské – miestami široké až pol kilometra, teda veľkosťou porovnateľné so súčasným tokom Nílu. „Nebolo to malé rameno. Bola to významná riečna vetva,“ zdôraznila. Novoodhalené rameno, pomenované ako Ahramat Branch, kedysi pretekalo od Gízy až po Fajjúm. A čo je najúžasnejšie – podľa výskumu prechádzalo okolo 38 rôznych pyramíd.
Rieka ako starodávny prístav?
Stále síce nie je stopercentne potvrdené, či rameno existovalo aj v čase výstavby pyramíd počas Starého a Stredného kráľovstva (pred približne 4 700 rokmi), no indície sú silné. Podľa Ghoneimovej boli mnohé pyramídy situované „presne na brehu objaveného riečneho ramena“. Mohli teda fungovať ako „údolné chrámy“, ktoré slúžili ako prístavy, kde sa vykladal stavebný materiál privážaný po vode.
Výskumníčka zdôrazňuje, že objav neotvára len otázku stavby pyramíd. Môže zároveň pomôcť nájsť dávno zaniknuté staroegyptské mestá, ktoré zmizli spolu s vysychajúcimi ramenami Nílu. „Ako jednotlivé riečne vetvy vymizli, staroveké egyptské mestá sa zasypali nánosmi a úplne zmizli. Mnohé ani nevieme kde hľadať,“ dodala Ghoneim.