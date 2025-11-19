Meriate si krk? MALI BY STE! Vedci varujú: Tento nenápadný údaj odhalí, či ste v ohrození

BRITÁNIA - Vedci upozorňujú, že obvod krku môže byť prekvapivo dôležitým ukazovateľom zdravia. Nie len váha alebo BMI, ale práve šírka krku môže prezradiť, či je telo ohrozené závažnými ochoreniami, ako je srdcové zlyhávanie, fibrilácia predsiení, diabetes 2. typu alebo dokonca obštrukčná spánková apnoe.
Podľa odborníkov z Kingston University širší krk často signalizuje prítomnosť nebezpečného viscerálneho tuku v hornej časti tela. Tento tuk môže uvoľňovať mastné kyseliny do krvi, čo negatívne ovplyvňuje srdce, cholesterol aj hladinu cukru v krvi. Ako informujú v magazíne The Conversation.com, riziká pritom neohrozujú len ľudí s nadváhou – problém môže mať aj ten, kto vyzerá „štandardne“.
Kedy by ste mali začať byť obozretní?
Odborníci odporúčajú sledovať obvod krku – u mužov nad 17 palcov (približne 43 cm) a u žien nad 14 palcov (asi 35,5 cm) sa riziko zdravotných komplikácií výrazne zvyšuje. Každý centimeter navyše môže podľa výskumov zvyšovať pravdepodobnosť hospitalizácie alebo predčasnej smrti.
Odborníci radia pravidelné kardio a silové cvičenie, ktoré pomáha odbúravať tuk, dostatok kvalitného spánku a vyváženú stravu bohatú na ovocie, zeleninu a strukoviny. Aj malé zmeny životného štýlu môžu mať významný dopad na zdravie a znížiť riziko vážnych ochorení. Obvod krku teda môže byť nenápadným, no veľmi presným ukazovateľom zdravia. Sledovať ho sa určite oplatí – pre vaše srdce aj celkové zdravie.