Upratujete kuchyňu každý deň? POZOR na týchto 5 CHÝB, ktoré môžu zničiť aj najdrahší materiál!

LONDÝN - Každodenné upratovanie kuchyne by malo povrchy chrániť, no odborníci upozorňujú, že bežné chyby a rutinné návyky môžu vaše pracovné dosky nenávratne poškodiť. Od lacných čistiacich prostriedkov až po horúce panvice – tieto prehrešky môžu prerásť do drahých opráv.
Udržiavanie dokonale čistých kuchynských povrchov je základom hygieny domácnosti, no v snahe o rýchly poriadok často siahneme po postupoch, ktoré nám v konečnom dôsledku viac škodia než pomáhajú. Odborníci varujú, že hoci sa mnohé chyby zdajú zanedbateľné, môžu viesť k závažnému poškodeniu pracovných dosiek a k nákladným opravám.
Milujete jahody? Tento nenápadný trik ich udrží čerstvé celý rok! Odborník prezradil, čo robíme celé roky zle
Paul Dore, výkonný riaditeľ spoločnosti County Stone, upozorňuje, že aj zdanlivo neškodné detaily, ako lacný čistiaci sprej či nekvalitná doska na krájanie, môžu spôsobiť trvalé škody. „Pracovná doska je jednou z najväčších investícií v domácnosti. Trocha pozornosti dokáže výrazne predĺžiť jej životnosť,“ vysvetľuje.
Dore identifikoval päť najčastejších chýb, ktorých sa majitelia kuchýň dopúšťajú – a radí, ako sa im jednoducho vyhnúť.
1. Používanie nesprávnych čistiacich prostriedkov
Lacné univerzálne spreje z drogérie môžu sľubovať žiarivý lesk, no ich zloženie často kuchynským povrchom škodí. „Kyslé alebo abrazívne čističe obsahujúce ocot, amoniak či bielidlo môžu narušiť povrchovú ochranu a časom pracovnú dosku zmatniť,“ vysvetľuje odborník. Odporúča siahnuť po pH neutrálnych prípravkoch alebo obyčajnej teplej vode so mäkkou handričkou. Špecializované čističe na kameň sú navyše cenovo dostupné a výrazne predlžujú životnosť materiálu.
Profesionálna upratovačka prezradila trik, po ktorom sa rúra leskne ako nová: Nepotrebujete ani chémiu!
2. Krájanie priamo na pracovnej doske
Mnohí si neuvedomujú, že používanie tenkej či opotrebovanej dosky na krájanie, alebo krájanie priamo na povrchu, môže zanechať škrabance, najmä na žulových či kremeňových doskách. „Jeden či dva škrabance si možno nevšimnete, no časom budú veľmi výrazné,“ varuje Dore. Kvalitná doska na krájanie zároveň chráni aj čepele nožov.
3. Pokladanie horúcich hrncov priamo na linku
V menších či vyťažených kuchyniach býva lákadlom položiť horúci hrniec rovno na pracovnú dosku. Odborníci však varujú, že opakované vystavovanie extrémnemu teplu môže viesť ku vzniku prasklín či k zmene farby povrchu. „Žula aj kremeň sú tepelne odolné, nie tepluvzdorné,“ zdôrazňuje Dore. Lacné podložky pod horúce nádoby môžu výrazne predísť tepelnému poškodeniu.
Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút
4. Sedenie alebo státie na pracovnej doske
Aj každodenný návyk, ktorý si mnohí neuvedomujú, môže spôsobiť najväčšiu škodu. Sedenie, státie či dokonca len krátke oprenie sa o pracovnú dosku s cieľom dočiahnuť na horné police je podľa odborníka jedno z najrizikovejších správaní. „Takýto tlak môže spôsobiť praskliny, najmä v oblastiach okolo výrezov pre drez či varnú dosku,“ vysvetľuje. Jednoduchým riešením je mať v kuchyni malú stoličku alebo schodík.
5. Nechávať rozliate tekutiny zaschnúť
Hoci malé šmuhy či krúžky od kávy pôsobia neškodne, pri dlhšom pôsobení môžu povrch trvalo poškodiť, najmä ak ide o kyslé tekutiny. „Rozliate víno, káva či citrónová šťava môžu zanechať škvrny alebo narušiť povrch. Mramor je obzvlášť porézny a tekutiny absorbuje veľmi rýchlo,“ dodáva Dore. Odborník preto odporúča okamžité utieranie a pravidelné ošetrenie prírodného kameňa podľa odporúčaní výrobcu.
Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou
Starostlivosť o kuchynské povrchy nemusí byť náročná – stačí sa vyvarovať najčastejších prehreškov. Dore upozorňuje, že prevencia je vždy lacnejšia ako oprava: „Malé zvyky môžu ušetriť stovky aj tisíce eur.“