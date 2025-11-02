Profesionálna upratovačka prezradila trik, po ktorom sa rúra leskne ako nová: Nepotrebujete ani chémiu!

LONDÝN – Čistenie rúry patrí medzi najmenej obľúbené domáce práce, najmä ak ste ju dlho nečistili. Profesionálna upratovačka však prezradila jednoduchý trik, ako mastnotu odstrániť rýchlo a bez námahy.
Čistenie rúry môže byť vďaka pripálenej mastnote poriadne frustrujúce. Ako píše portál Mirror, špeciálne pri pečení jedál, ktoré striekajú tuk a olej – ako nedeľný pečený bôčik či raňajkové párky – sa mastnota na stenách rúry usadí veľmi rýchlo. Ak sa čistenie odkladá na týždne či mesiace, výsledkom sú zaschnuté škvrny, ktoré sa ťažko odstraňujú a vyžadujú dlhé drhnutie.
Podľa profesionálnej upratovačky, ktorá zdieľa tipy na Instagrame cez účet The Clean Group, však existuje jednoduché riešenie s dvoma ingredienciami, ktoré rúru vyčistí bez akejkoľvek námahy.
Ako na to?
- Naplňte hlboký plech vriacou vodou a pridajte pár plátkov citróna.
- Plech vložte do rúry a pečte 45 minút na vysokej teplote. Pára z citrónovej vody uvoľní zaschnutú špinu, ktorú potom ľahko zotriete handričkou. Zároveň sa vyčistí aj samotný plech.
- Na čistenie roštov ich zabaľte do kuchynskej fólie a vložte do rúry na nízku teplotu na 15 minút. Špina sa uvoľní a rošty pôjdu ľahko utrieť.
- Pri čerstvých rozliatiach odporúča posypať miesto soľou, ktorá rýchlo absorbuje mastnotu a uľahčí jej zotretie.
Doplnkové tipy na čistenie rúry
- Odstráňte rošty a namočte ich do teplej mydlovej vody.
- Pripravte čistiacu pastu: zmiešajte 100 g sódy bikarbóny s pár lyžicami vody.
- Naneste pastu po celej vnútornej ploche rúry, vyhnite sa vykurovacím telieskam a nechajte pôsobiť aspoň 12 hodín.
- Po uplynutí času zotrite pastu vlhkou handričkou, na odolné škvrny použite špachtľu.
- Postriekajte zvyšky sódy bielym octom, nechajte reagovať a následne zotrite.
- Nakoniec vložte čisté a suché rošty späť do rúry.
Tento jednoduchý trik šetrí čas aj námahu a umožní, aby vaša rúra žiarila čistotou bez zdĺhavého drhnutia.