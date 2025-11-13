Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou

VEĽKÁ BRITÁNIA - Španielsky odborník na verejné zdravie Dr. David Céspedes vyvolal na sociálnych sieťach diskusiu po tom, ako označil jahody za „jedno z najhorších ovocí, aké môžete jesť“. Dôvodom však nie je samotné ovocie, ale množstvo pesticídov, ktoré sa v ňom podľa vedca hromadia viac ako v ktoromkoľvek inom druhu.
Jahody patria medzi najobľúbenejšie ovocie Britov, najmä počas Wimbledonu. Napriek ich vysokej nutričnej hodnote však podľa Dr. Céspedesa skrývajú nepríjemné riziko. „Bohužiaľ, jahody sú jedným z najviac kontaminovaných druhov ovocia. Hromadia viac pesticídov ako ktorékoľvek iné,“ uviedol lekár vo videu, ktoré sa rýchlo rozšírilo po sociálnych sieťach.
Najväčšia chyba už pri ich umývaní
Najväčšou chybou, ktorú podľa neho robí väčšina ľudí, je spôsob ich umývania. „Mnohí ich jednoducho podržia päť sekúnd pod tečúcou vodou a odložia do chladničky. To však zvyšky chemikálií neodstráni, navyše sa tak rýchlejšie pokazia,“ vysvetlil Céspedes. Lekár preto odporúča namočiť jahody na desať minút do vody so soľou alebo s 3 % octom a až potom ich dôkladne opláchnuť a osušiť. Správne uskladnené v dobre vetranej nádobe vydržia dlhšie a budú skutočne čisté, informuje na svojom portáli The Mirror.
Hoci Céspedes upozorňuje na pesticídy, samotné jahody sú z výživového hľadiska mimoriadne prospešné. Obsahujú málo kalórií, no sú bohaté na vitamín C, mangán, vitamín B9 a draslík. Okrem toho podľa štúdií môžu pomáhať aj v prevencii rakoviny – vďaka antioxidačným látkam, ktoré znižujú zápaly a oxidačný stres.
Aké plodiny uprednostniť?
Podľa organizácie Pesticide Action Network UK však zostávajú jahody „najväčšími hriešnikmi“, pokiaľ ide o obsah pesticídov. Výskum z roku 2024 ukázal, že až 95 % testovaných vzoriek obsahovalo tzv. PFAS pesticídy – chemikálie prezývané „navždy látky“, ktoré sa v tele rozkladajú len veľmi pomaly. Dr. Céspedes preto apeluje na spotrebiteľov, aby ovocie dôkladne čistili a uprednostňovali ekologicky pestované plodiny. „Nie je problém v jahodách, ale v tom, ako sa k nim správame. Ak ich poriadne vyčistíte, môžu byť pre telo rovnako prospešné ako vždy,“ uzavrel.