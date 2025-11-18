Utorok18. november 2025, meniny má Eugen, zajtra Alžbeta, Liliana

Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili: TENTO DRINK môže byť pre telo prekvapivo výhodný!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Slávny bonmot Winstona Churchilla o tom, že gin s tonikom zachránil viac britských životov než lekári, síce znie prehnane, no odborníci uznávajú, že tento nápoj môže byť tou „najmenšou škodou“, ak sa človek rozhodne piť alkohol.

Gin a tonik sa dodnes teší povesti kultového britského nápoja, hoci jeho korene siahajú do 19. storočia v Indii. Práve tam britské námorníctvo distribuovalo tonik bohatý na chinín – látku získavanú z kôry stromu cinchona, o ktorej sa dlho verilo, že chráni pred maláriou. Tonic bol však extrémne horký, a tak vznikol typicky britský nápad: zmiešať ho s vodou, cukrom, limetou a ginom. Z núdze vznikol drink, ktorý dnes považujeme za klasiku.

Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Hoci Churchillov výrok o „záchrane životov“ treba brať s rezervou, odborníci pripúšťajú, že gin s tonikom môže byť pre bežného konzumenta jednou z menej škodlivých alkoholových volieb. „Každý alkohol má negatívny dopad na zdravie,“ pripomína registrovaná nutričná špecialistka Ruchi Bhuwania Lohia. „V praxi však viem, že úplná abstinencia nie je pre mnohých reálna. Preto má zmysel aspoň minimalizovať škody.“

ŠOK pre fanúšikov zero nápojov! Nová štúdia odhaľuje znepokojujúcu pravdu: Stačí jedna plechovka, VÁŽNE poškodenie pečene Prečítajte si tiež

ŠOK pre fanúšikov zero nápojov! Nová štúdia odhaľuje znepokojujúcu pravdu: Stačí jedna plechovka, VÁŽNE poškodenie pečene

Podľa odborníkov môžu byť výmeny typu pivo → gin s tonikom pre telo citeľne prijateľnejšie, píše portál IFL Science. Jeden „panák“ ginu má približne 50 kalórií, zatiaľ čo pohár vína okolo 130 a pivo dokonca 200 – 300 kalórií. „Ak niekto vypije päť pív a vymení ich za päť ginov s tonikom, urobil lepšiu voľbu. Je to menej kalorické a nespôsobí to také nafukovanie,“ dodáva Lohia.

Nutričný špecialista GQ Jordan upozorňuje aj na to, že číre destiláty sú pre telo metabolicky menej náročné a rôzne botanické zložky dodávajú drinku horkosť, ktorá prirodzene spomaľuje tempo pitia. Pri použití ľahkého toniku ostáva jeden gin s tonikom pod hranicou 100 kalórií.

Opitý muž sa na ceste domov stratil: NEUVERITEĽNÉ, kto ho doviedol! VIDEO To je býk? Prečítajte si tiež

Opitý muž sa na ceste domov stratil: NEUVERITEĽNÉ, kto ho doviedol! VIDEO To je býk?

Pozor na sladké mixéry

Najväčšiu rolu zohráva podľa odborníkov práve výber toniku či iného mixéra. Sladené nápoje výrazne zvyšujú kalorickú záťaž a rozhadzujú hladinu cukru v krvi. „Plnotučné mixéry zvyšujú chuť do jedla a môžu viesť k tomu, že skončíte pri nočnom kebabe,“ hovorí Jordan.

Priemerný Brit vypije podľa NHS týždenne 17,6 jednotiek alkoholu, čo zodpovedá približne deviatim pivám. Ak by rovnaké množstvo alkoholu prijal formou ginov s tonikom, skonzumoval by o 900 kalórií menej – teoreticky až o jednu konfekčnú veľkosť ročne.

Letušky neverili vlastným očiam! Dvojica sa neovládla počas letu: TO, čo robili pod dekou, znechutilo všetkých okolo Prečítajte si tiež

Letušky neverili vlastným očiam! Dvojica sa neovládla počas letu: TO, čo robili pod dekou, znechutilo všetkých okolo

Mýtus o chiníne a vitamínovej bombe z borievok

Odborníci však trvajú na tom, že žiadne zdravotné benefity z chinínu či borievok v modernom gine netreba očakávať. Dnešné toniky obsahujú len zlomok chinínu v porovnaní s minulými storočiami – rozhodne nie dosť na to, aby poskytli protimalarickú ochranu. Na terapeutický účinok by človek musel vypiť absurdné množstvo – až 14 ginov s tonikom každých osem hodín.

Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy? Prečítajte si tiež

Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy?

Podobne sú na tom aj borievky. Hoci sú nabité antioxidantmi, flavonoidmi či vitamínom C, množstvo použité pri destilácii je príliš malé na akýkoľvek skutočný prínos. „Realita je jednoduchá: neexistuje bezpečná hranica konzumácie alkoholu,“ zdôrazňuje Jordan. Odporúča preto vychutnať si dve obľúbené alkoholické poháre a následne prejsť na nealko alternatívu, nezabúdať na pohár vody medzi drinkmi a piť pomaly.

Viac o téme: AlkoholKalórieWinston ChurchillGin tonic
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najdlhší a najzáhadnejší rok
Najdlhší a najzáhadnejší rok modernej HISTÓRIE: Dostal DVE SEKUNDY navyše! Bude sa to opakovať aj v budúcnosti?
Zaujímavosti
Lekár šokoval internet: Rýchly
Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND
Zaujímavosti
FOTO Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila
Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila internet: Dokážete nájsť psa skrytého v tomto obrázku? Len tí najpozornejší ho odhalia!
Zaujímavosti
Upratujete kuchyňu každý deň?
Upratujete kuchyňu každý deň? POZOR na týchto 5 CHÝB, ktoré môžu zničiť aj najdrahší materiál!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Prominenti
Jožo Ráž povedal PRAVDU o Eláne: Vzťahy v kapele sú INÉ než sa zdá!
Jožo Ráž povedal PRAVDU o Eláne: Vzťahy v kapele sú INÉ než sa zdá!
Prominenti
Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: Totalitná cenzúra v rokoch 2020-2023
Tlačová konferencia strany Hlas-SD na tému: Totalitná cenzúra v rokoch 2020-2023
Správy

Domáce správy

Polícia kontrolovala motorkárov a
Polícia a ochranári vyrazili do terénu: Kontroly motorkárov aj štvorkolkárov na Kysuciach
Domáce
FOTO Hasiči zasahovali pri požiari
Hasiči zasahovali pri požiari pivnice rodinného domu v Záhorskej Bystrici
Domáce
Zrušili sviatok, no ekonomika
Zrušili sviatok, no ekonomika aj tak spomalila: Analytik varuje, že úspory 230 miliónov sú nereálne!
Domáce
Košice už majú vianočný stromček: Hlavnú ulicu zdobí majestátna jedľa biela z Kysaku
Košice už majú vianočný stromček: Hlavnú ulicu zdobí majestátna jedľa biela z Kysaku
Košice

Zahraničné

Český premiér Andrej Babiš.
Babiš prisľúbil kandidátov na ministrov predložiť v týždni po 24. novembri
Zahraničné
Ilustračné foto
Poľsko odobralo pas bývalému ministrovi Ziobrovi: V Budapešti čaká na zatykač
Zahraničné
Desivý útok Ruska: Prvýkrát
Desivý útok Ruska: Prvýkrát musela krajina NATO evakuovať dve obce! Požiar tankera spôsobil hrôzu
Zahraničné
Muž lezie po rebríku,
Dodávateľ vody v Pásme Gaze pozastavil svoje služby po zadržaní zamestnanca Hamasom
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Dcéra Claudie Schiffer je
Dcéra Claudie Schiffer je brutálne HOT: Krásna ako mama a... Pozrite na ten bujný dekolt!
Zahraniční prominenti
Eva Twardzik
Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Domáci prominenti
Známa Slovenka 3 mesiace
Známa Slovenka 3 mesiace po ROZCHODE: Je opäť ZADANÁ... Doslova žiari!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Johnny Knoxville
Z hviezdy šou Jackass je ŽENÁČ: Novomanželov oddával ikonický režisér!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili:
Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili: TENTO DRINK môže byť pre telo prekvapivo výhodný!
Zaujímavosti
KVÍZ: Ako dobre poznáte
KVÍZ: Ako dobre poznáte svoje srdce?
vysetrenie.sk
Najdlhší a najzáhadnejší rok
Najdlhší a najzáhadnejší rok modernej HISTÓRIE: Dostal DVE SEKUNDY navyše! Bude sa to opakovať aj v budúcnosti?
Zaujímavosti
Lekár šokoval internet: Rýchly
Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND
Zaujímavosti

Dobré správy

Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom

Šport

VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
Ostatné
Ďalšia tvrdá lekcia pre slovenský futbal: Dvadsaťjednotka sa proti Anglicku nezmohla ani na gól
Ďalšia tvrdá lekcia pre slovenský futbal: Dvadsaťjednotka sa proti Anglicku nezmohla ani na gól
Futbalová reprezentácia do 21 rokov
Historický zápas NFL má nečakanú dohru: Spôsobil ju outfit slávnej speváčky
Historický zápas NFL má nečakanú dohru: Spôsobil ju outfit slávnej speváčky
Americký futbal
Víťazné oslavy pod Tatrami: Ani Slovan nenašiel recept na defenzívu Popradu
Víťazné oslavy pod Tatrami: Ani Slovan nenašiel recept na defenzívu Popradu
Tipsport liga

Auto-moto

NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
Motivácia a inšpirácia
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
Vyhorenie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Vedci potvrdili zásadnú teóriu, ktorá otvára dvere k lietadlám rýchlejším než rakety. Z Bratislavy do Los Angeles sa budeme môcť dostať za menej ako hodinu
Vedci potvrdili zásadnú teóriu, ktorá otvára dvere k lietadlám rýchlejším než rakety. Z Bratislavy do Los Angeles sa budeme môcť dostať za menej ako hodinu
Technológie
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Bezpečnosť
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Technológie
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
Správy

Bývanie

Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook

Pre kutilov

Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
Partnerské vzťahy
Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Desivý útok Ruska: Prvýkrát
Zahraničné
Desivý útok Ruska: Prvýkrát musela krajina NATO evakuovať dve obce! Požiar tankera spôsobil hrôzu
Zrušili sviatok, no ekonomika
Domáce
Zrušili sviatok, no ekonomika aj tak spomalila: Analytik varuje, že úspory 230 miliónov sú nereálne!
Boris Pistorius
Zahraničné
Desivá predpoveď nemeckého ministra: TOTO mohlo byť posledné mierové leto! Rusko zaútočí na NATO
AKTUÁLNE Šéf NATO sa
Domáce
AKTUÁLNE Šéf NATO sa v Bratislave stretol s premiérom Ficom: Vysmiaty Rutte pred objektívmi!

Ďalšie zo Zoznamu