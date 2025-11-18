Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili: TENTO DRINK môže byť pre telo prekvapivo výhodný!

LONDÝN - Slávny bonmot Winstona Churchilla o tom, že gin s tonikom zachránil viac britských životov než lekári, síce znie prehnane, no odborníci uznávajú, že tento nápoj môže byť tou „najmenšou škodou“, ak sa človek rozhodne piť alkohol.
Gin a tonik sa dodnes teší povesti kultového britského nápoja, hoci jeho korene siahajú do 19. storočia v Indii. Práve tam britské námorníctvo distribuovalo tonik bohatý na chinín – látku získavanú z kôry stromu cinchona, o ktorej sa dlho verilo, že chráni pred maláriou. Tonic bol však extrémne horký, a tak vznikol typicky britský nápad: zmiešať ho s vodou, cukrom, limetou a ginom. Z núdze vznikol drink, ktorý dnes považujeme za klasiku.
Hoci Churchillov výrok o „záchrane životov“ treba brať s rezervou, odborníci pripúšťajú, že gin s tonikom môže byť pre bežného konzumenta jednou z menej škodlivých alkoholových volieb. „Každý alkohol má negatívny dopad na zdravie,“ pripomína registrovaná nutričná špecialistka Ruchi Bhuwania Lohia. „V praxi však viem, že úplná abstinencia nie je pre mnohých reálna. Preto má zmysel aspoň minimalizovať škody.“
Podľa odborníkov môžu byť výmeny typu pivo → gin s tonikom pre telo citeľne prijateľnejšie, píše portál IFL Science. Jeden „panák“ ginu má približne 50 kalórií, zatiaľ čo pohár vína okolo 130 a pivo dokonca 200 – 300 kalórií. „Ak niekto vypije päť pív a vymení ich za päť ginov s tonikom, urobil lepšiu voľbu. Je to menej kalorické a nespôsobí to také nafukovanie,“ dodáva Lohia.
Nutričný špecialista GQ Jordan upozorňuje aj na to, že číre destiláty sú pre telo metabolicky menej náročné a rôzne botanické zložky dodávajú drinku horkosť, ktorá prirodzene spomaľuje tempo pitia. Pri použití ľahkého toniku ostáva jeden gin s tonikom pod hranicou 100 kalórií.
Pozor na sladké mixéry
Najväčšiu rolu zohráva podľa odborníkov práve výber toniku či iného mixéra. Sladené nápoje výrazne zvyšujú kalorickú záťaž a rozhadzujú hladinu cukru v krvi. „Plnotučné mixéry zvyšujú chuť do jedla a môžu viesť k tomu, že skončíte pri nočnom kebabe,“ hovorí Jordan.
Priemerný Brit vypije podľa NHS týždenne 17,6 jednotiek alkoholu, čo zodpovedá približne deviatim pivám. Ak by rovnaké množstvo alkoholu prijal formou ginov s tonikom, skonzumoval by o 900 kalórií menej – teoreticky až o jednu konfekčnú veľkosť ročne.
Mýtus o chiníne a vitamínovej bombe z borievok
Odborníci však trvajú na tom, že žiadne zdravotné benefity z chinínu či borievok v modernom gine netreba očakávať. Dnešné toniky obsahujú len zlomok chinínu v porovnaní s minulými storočiami – rozhodne nie dosť na to, aby poskytli protimalarickú ochranu. Na terapeutický účinok by človek musel vypiť absurdné množstvo – až 14 ginov s tonikom každých osem hodín.
Podobne sú na tom aj borievky. Hoci sú nabité antioxidantmi, flavonoidmi či vitamínom C, množstvo použité pri destilácii je príliš malé na akýkoľvek skutočný prínos. „Realita je jednoduchá: neexistuje bezpečná hranica konzumácie alkoholu,“ zdôrazňuje Jordan. Odporúča preto vychutnať si dve obľúbené alkoholické poháre a následne prejsť na nealko alternatívu, nezabúdať na pohár vody medzi drinkmi a piť pomaly.