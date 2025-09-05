Nechcú si vaše deti upratovať? Mama a učiteľka odhalila trik, ktorý funguje VŽDY! Stačí 5 minút

BRITÁNIA - Mary, mama troch detí a skúsená učiteľka, zdieľala geniálny trik, ako motivovať deti, aby si rýchlo upratali izbu. Vďaka jednoduchým odmenám a päťminútovému časovaču zvládnu poriadok za pár minút – a rodičia sú nadšení.
Mama troch detí a učiteľka Mary prišla s jednoduchým, ale účinným spôsobom, ako deti prinútiť upratať svoju izbu za päť minút, informuje na svojom webe The Sun. Trik používa aj vo svojej triede, kde pomáha žiakom rýchlo a bez hádok zanechať poriadok. „Dievčatá mali včera prespanie s kamarátkami, takže miestnosť bola poriadne rozhádzaná,“ vysvetlila Mary vo videu na TikToku, zatiaľ čo kamerou prechádzala po izbe. „Nie je to to najhoršie, čo by mohlo byť, ale stále je potrebné upratať, a to bez hádok a čo najrýchlejšie.“
Kľúčom je to, čo máte doma
Kľúčom sú malé odmeny, ktoré nemusia byť drahé – stačí niečo, čo máte doma. Mary si pripravila päť cien, vrátane sladkostí, poukážky na vyhnutie sa domácim prácam alebo hodinu ovládania diaľkového ovládača. Každá odmena bola spojená s konkrétnym predmetom v izbe, ale deti nevedeli, ktorý predmet je za akú cenu. Mary potom nastavila päťminútový časovač a deti sa pustili do upratovania. Po uplynutí času im ukázala, aké odmeny získali – napríklad sladkosti za upratané hračky alebo poukážku za vyčistenie parapety. Hodina s diaľkovým ovládačom putovala k dieťaťu, ktoré sa ako prvé ponúklo povysávať.
Ostatní to vyskúšali a fungovalo to!
Rodičia vo videu na TikToku Mary ďakovali za zdieľanie triku. „Vyskúšala som to dnes ráno a fungovalo to, ďakujem!“ napísala jedna používateľka. Iní komentovali, že trik plánujú vyskúšať so svojimi deťmi, a mnohí ho označili za geniálny a jednoduchý spôsob, ako udržať poriadok. Mary zároveň poskytla niekoľko ďalších tipov pre rodičov, ako si zjednodušiť život – od vizuálnych rutinných plánov, plánovania jedál, striedania hračiek, tvorby vlastných čistiacich roztokov, až po vytváranie štítkov a rodinného „command centra“. Jej jednoduchý trik tak nielen ušetrí čas, ale aj naučí deti zodpovednosti a robí z upratovania zábavnú súťaž.