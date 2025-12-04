Putin prvýkrát prehovoril o návrhu mieru: Z TEJTO požiadavky nikdy neustúpi! Vidí len dve možnosti

MOSKVA - Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát komentoval americký mierový návrh, ktorý mu predložil vyjednávač Steve Witkoff. Jasne odkázal, že z požiadavky „oslobodiť“ Donbas a takzvané Novorusko neustúpi – ani na papieri, ani pri rokovaniach.
„Všetko sa točí okolo týchto území“
Pred odletom na návštevu Indie poskytol Putin rozhovor pre India Today, v ktorom zdôraznil, že jeho prioritou sú územia, ktoré označuje za „ruskojazyčné regióny“.
Podľa ruského prezidenta je cieľ jediný: „Buď ich získame silou, alebo ich ukrajinská armáda opustí,“ citovala jeho vyjadrenie agentúra TASS.
Putin tak ukázal, že územné požiadavky Ruska zostávajú nemenné – bez ohľadu na to, aký mierový návrh príde zo Západu.
Čo vlastne znamená „Novorusko“? Ani Moskva to jasne nepovedala
Nie je úplne jasné, aký geografický rozsah má Putin na mysli. Historicky sa názvom Novorusko označovali regióny pri severnom pobreží Čierneho mora – od Odesy až po Donbas. V posledných rokoch však tento pojem používali proruskí separatisti najmä pre okupované časti východnej Ukrajiny.
Putinovým vyjadrením je však zrejmé, že si nárokuje aj oblasti, ktoré ruská armáda momentálne vôbec nekontroluje.
Kremeľ zatiaľ neustupuje – potvrdzuje to aj Peskov
K Putinovmu vyhláseniu sa viaže aj nedávna poznámka jeho hovorcu Dmitrija Peskova, ktorý po stretnutí so Stevom Witkoffom uviedol: „Niektoré americké návrhy sú pre nás prijateľné, iné sú úplne neprijateľné.“
Podľa dostupných informácií patria medzi „neprijateľné“ práve územné kompromisy.
Kyjev chce zastavenie bojov na aktuálnych pozíciách
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naopak dlhodobo trvá na tom, že akékoľvek rokovanie o mieri musí začať prímerím a zastavením bojov na súčasnej frontovej línii.
Zelenskyj tvrdí, že medzinárodná situácia vytvára „reálnu šancu“ na ukončenie vojny, no len vtedy, ak diplomaciu doplní dôsledný tlak na Kremeľ: „Všetko závisí od tejto kombinácie – konštruktívna diplomacia plus tlak na agresora.“