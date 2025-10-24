Milujete jahody? Tento nenápadný trik ich udrží čerstvé celý rok! Odborník prezradil, čo robíme celé roky zle

LONDÝN – Jahody patria k najobľúbenejšiemu letnému ovociu, no ich čerstvosť je často veľmi krátka. Mnohí z nás poznajú sklamanie, keď sa pár dní po nákupe bobule začnú kaziť a meniť na mäkké a rozmočené. Odborník na skladovanie potravín teraz ponúka jednoduchý trik, ktorý dokáže predĺžiť ich životnosť až na 12 mesiacov – a to bez akýchkoľvek drahých pomôcok.
Jahody sú nielen chutné, ale aj veľmi šťavnaté, čo však znamená, že sú citlivé na teplotu a vlhkosť. Mnohé z bobúľ, ktoré nájdeme v supermarkete, sú už mierne poškodené, čo urýchľuje ich kazenie. Portál Mirror však varuje, že skladovanie pri nesprávnej teplote alebo vlhkosti môže spôsobiť, že jahody začnú mäknúť a plesnivieť už za dva až tri dni.
Chcete, aby vám vajíčka vydržali dlhšie? Zabudnite na TOTO miesto, tam im škodíte!
Čo s nimi spraviť?
Ak nemáte v pláne jahody zjesť ihneď, najlepším riešením je ich zmraziť. „Mrazené jahody sú skvelé do smoothies, pečenia alebo ako prísada do zmrzliny,“ vysvetľuje odborník z NRC Business Waste. Pred zmrazením je však dôležité jahody dôkladne umyť a osušiť, aby sa odstránili nečistoty a baktérie. Následne ich treba uložiť do vzduchotesného vrecka alebo nádoby a vložiť do mrazničky. Pri správnom skladovaní vydržia až 10–12 mesiacov a zostanú vhodné na konzumáciu aj na pečenie či do nápojov.
Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali!
Odborník zdôrazňuje, že pred zmrazením je dôležité jahody správne očistiť. Začnite ich čistiť dôkladným opláchnutím pod tečúcou vodou, aby ste odstránili prach, špinu a baktérie. Potom ich na dve minúty namočte do roztoku 60 ml bieleho octu a dvoch litrov vody. Tento jednoduchý krok znižuje množstvo baktérií, ktoré by mohli spôsobiť rýchle kazenie.
Na čo by ste nemali zabudnúť?
„Neprepaľujte ich v roztoku dlhšie, inak začnú fermentovať a už ich nič nezachráni,“ varuje odborník. Po tomto očistení jahody dôkladne osušte papierovou utierkou alebo čistou utierkou, aby sa pred mrazením odstránila prebytočná vlhkosť.