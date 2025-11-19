Záhrada sa zmenila na zlatú baňu: Nález za pol milióna zmenil život manželov navždy! Neuveríte, čo našli

HAMPSHIRE - Manželský pár z Milford-on-Sea narazil počas bežného záhradkárčenia na tudorský poklad – 70 mincí z 15. a 16. storočia. Po predaji za £467 215 (€550 000) sa ich život obrátil naruby a obyčajná záhrada sa stala zlatou baňou.
Manželia našli 70 zlatých mincí starých viac ako 500 rokov v hline na konci svojej záhrady. Po očistení sa ukázalo, že mince sú v úžasnom stave a pochádzajú z období vlády Henricha VI. až Henricha VIII. Niektoré obsahujú iniciály manželiek Henricha VIII., Catherine of Aragon a Jane Seymour.
Mince putovali na aukciu v Zürichu
Poklad bol pravdepodobne ukrytý bohatým cirkevným hodnostárom počas turbulentného obdobia rozpustenia kláštorov v Anglicku. Ako informuje denník Daily Mail, pár mince ohlásil už v roku 2020 a po expertíze boli predané na aukcii v Zürichu za £381 407 (€449 000), pričom spolu s poplatkami dosiahli £467 215 (€550 000).
Najhodnotnejšou mincou bol zlatý panák Jane Seymour z roku 1536, ktorý dosiahol svetový rekordnú cenu £17 000 (€20 000). Henry VIII. „angel“ predali za £15 000 (€17 600) a mincu Catherine of Aragon za £8 000 (€9 400).
Zostali pôvodným majiteľom
„Bol to ako výhra v lotérii,“ povedal pár, ktorý plánuje časť peňazí investovať do dovolenky a domáceho biliardu. Experti zdôrazňujú, že kvalita a zachovalosť mincí výrazne prispela k vysokým cenám, pričom ide o nález bezprecedentný pre túto oblasť.
Mince zostali pôvodným majiteľom, pretože neexistovala možnosť ich kúpiť zo strany múzeí počas pandémie. Archeológovia navyše objavili tri ďalšie pochované mince, ktoré potvrdzujú, že poklad bol uložený systematicky a slúžil ako finančná rezerva. Nález ukazuje, že aj obyčajná záhrada môže skrývať historické poklady, ktoré zmenia životy náhodných objaviteľov.