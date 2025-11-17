ŠOK pre fanúšikov zero nápojov! Nová štúdia odhaľuje znepokojujúcu pravdu: Stačí jedna plechovka, VÁŽNE poškodenie pečene

BRITÁNIA - Pravidelné pitie nápojov sladených cukrom alebo umelými sladidlami môže výrazne zvyšovať riziko vzniku metabolicky podmienenej stukovateľnosti pečene. Upozorňuje na to nová rozsiahla štúdia, ktorá dlhodobo sledovala viac ako 120-tisíc osôb. Jej autori zdôrazňujú, že výsledky predstavujú dôležitý varovný signál pre zdravotnícke systémy krajín.
V aktuálnej štúdii prezentovanej United European Gastroenterology (UEG Week 2025) sa uvádza, že nápoje sladené cukrom (SSB), ako aj nápoje sladené nízkokalorickými alebo nekalorickými sladidlami (LNSSB), sú výrazne spojené s vyšším rizikom rozvoja metabolicky podmienenej stukovatenosti pečene (MASLD). Jej autori dospeli k tomuto výsledku na základe pozorovania 123 788 účastníkov UK Biobank, ktorí netrpeli počiatočným ochorením pečene.
Úmrtie spojené s ochorením pečene
Konzumácia nápojov sa hodnotila pomocou opakovaných 24-hodinových dotazníkov. Skúmaná bola súvislosť medzi konzumáciou SSB a LNSSB a rizikom rozvoja MASLD, čiže hromadením tuku v pečeni a úmrtnosťou súvisiacou s pečeňou. Vyšší príjem LNSSB aj SSB (viac ako 250 g denne) bol spojený so 60 percentným (HR: 1,599) a 50 percentným (HR: 1,469) zvýšeným rizikom vzniku MASLD. Počas mediánu sledovania 10,3 roka sa MASLD rozvinula u 1 178 účastníkov a 108 ľudí zomrelo na ochorenia súvisiace s pečeňou. Kým pri SSB sa nezistila významná súvislosť s úmrtnosťou, konzumácia LNSSB bola dodatočne spojená s vyšším rizikom úmrtia na ochorenia pečene.
Oba typy nápojov boli tiež pozitívne spojené s vyšším obsahom tuku v pečeni. MASLD, predtým známe ako nealkoholová stukovatenosť pečene (NAFLD), je stav, pri ktorom sa v tomto orgáne hromadí tuk, čo môže časom spôsobiť zápal (hepatitídu) a symptómy ako bolesť, únava a strata apetítu. Toto ochorenie sa stalo globálnym zdravotným problémom a je považované za najčastejšie chronické ochorenie pečene. Odborníci odhadujú, že postihuje viac ako 30 percent svetovej populácie a stáva sa rastúcou príčinou úmrtí na ochorenia pečene.
Biologické mechanizmy
„Sladené nápoje sú už dlho pod drobnohľadom, zatiaľ čo ich „diétne“ alternatívy sa často považujú za zdravšiu voľbu. Obidva druhy však konzumuje veľké množstvo ľudí a ich vplyv na zdravie pečene nie je dostatočne známy,“ uviedol hlavný autor štúdie Lihe Liu. „Naša štúdia ukazuje, že LNSSB boli spojené s vyšším rizikom MASLD dokonca aj pri miernych množstvách, ako je jedna plechovka denne. Takéto zistenia spochybňujú bežné presvedčenie, že tieto nápoje sú neškodné a poukazujú na potrebu prehodnotiť ich úlohu v stravovaní a zdraví pečene, najmä keď MASLD predstavuje globálny zdravotný problém,“ uviedol Liu a poukázal aj na možné biologické mechanizmy.
Najlepšia je stále voda
„Vyšší obsah cukru v SSB môže spôsobovať rýchle zvýšenie hladiny glukózy a inzulínu v krvi, podporovať priberanie a zvyšovať hladiny kyseliny močovej, čo všetko prispieva k hromadeniu tuku v pečeni. LNSSB môžu ovplyvňovať zdravie pečene zmenou črevného mikrobiómu, narušovaním pocitu sýtosti, podporovaním chuti na sladké a dokonca stimuláciou sekrécie inzulínu.“ Autori štúdie zdôraznili, že tieto zistenia podporujú obmedzenie SSB aj LNSSB ako súčasť komplexnej stratégie prevencie, zameranej nielen na ochorenia pečene, ale aj na kardio-renálno-metabolické zdravie. Nahradenie ktoréhokoľvek z týchto nápojov vodou výrazne znížilo riziko MASLD, a to o 12,8 percenta pri SSB a o 15,2 percent pri LNSSB, ale vzájomná zámena týchto sladidiel nepriniesla žiadne zníženie rizika.
Liu pokračoval: „Najbezpečnejším prístupom je obmedziť nápoje sladené cukrom aj umelými sladidlami. Voda zostáva najlepšou voľbou, pretože odbremeňuje metabolizmus a bráni hromadeniu tuku v pečeni, pričom zároveň hydratuje telo.“ Vedci plánujú ďalej skúmať príčinné mechanizmy prostredníctvom dlhodobých, randomizovaných a genetických štúdií so zameraním na skutočnosť, ako cukor a jeho náhrady interagujú s črevným mikrobiómom a ovplyvňujú ochorenia pečene.