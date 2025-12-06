Po nedostatku inzulínu ďalší ŠOK pre cukrovkárov! Viaceré typy zmiznú z trhu: Podľa Šaška ide o zásadný PROBLÉM

BRATISLAVA - Od januára 2027 sa skončí dovoz viacerých foriem inzulínu na slovenský trh. Dôvodom je globálne ukončenie ich výroby, ktoré sa bude týkať aj ostatných európskych krajín, v ktorých boli uvedené na trh. Na Slovensku je momentálne dostupných 34 rôznych typov inzulínov, pričom ukončenie výroby sa bude týkať štyroch z nich. Držiteľ registrácie zároveň deklaroval, že v najbližšom období bude lekárov informovať o všetkých podstatných zmenách a možnostiach náhradnej liečby. Informovala o tom hovorkyňa Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL) Lucia Balážiková.
„Dostupnosť vybraných inzulínov nebude v roku 2026 ohrozená, dodávky budú prebiehať kontinuálne a štandardne podľa potrieb slovenského trhu,“ zdôraznil ŠÚKL. Zároveň deklaroval, že vo veci aktívne komunikuje s držiteľom registrácie, ktorý sa zaviazal k implementácii zmierňujúcich opatrení na zachovanie kontinuity liečby pacientov s diabetom.
Ústav priblížil, že držiteľ registrácie pripravil podrobný informačný list pre ošetrujúcich lekárov, ktorý bol pripomienkovaný Európskou liekovou agentúrou a aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Obsahom listu je odporúčanie ďalšieho postupu liečby. „Zároveň deklaroval, že v najbližšom období bude lekárov informovať o všetkých podstatných zmenách a možnostiach náhradnej liečby. Cieľom je zabezpečiť dostatočný časový priestor na konzultáciu a úpravu liečby tak, aby bola zachovaná jej kontinuita a nebola ohrozená kompenzácia pacienta s diabetom,“ dodal ŠÚKL.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) už začiatkom týždňa potvrdil, že eviduje informácie o plánovanom ukončení dodávok inzulínu. Označil to za zásadný problém pre región strednej Európy. „Každá krajina je niekde inde, ale pre náš región to bude pomerne zásadný problém, a preto to budeme my určite iniciovať aj na úrovni V4, aby sa nestalo koncom už budúceho roka, že zrazu zo dňa na deň ostanú naši diabetici a pacienti, ktorí sú odkázaní na inzulín, bez lieku, pretože v takom stave reálne sme,“ skonštatoval minister pre novinárov.