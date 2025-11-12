Robíte toto každý deň? Lekári varujú: Holenie TEJTO časti tela vám môže spôsobiť vážne zdravotné problémy!

USA - Americký lekár Mike Varshavski, známy ako „Doctor Mike“, upozornil, že holenie týchto častí môže prinášať zdravotné riziká, o ktorých mnohí netušia. Vo svojom videu vysvetlil, že pubické ochlpenie má dôležitú ochrannú funkciu – a jeho odstraňovanie môže zvýšiť riziko prenosu pohlavných chorôb aj iných infekcií.
Dr. Mike, populárny lekár a YouTuber s miliónmi sledovateľov, sa vo svojich videách venuje témam, ktoré sa ľudia často hanbia pýtať svojich lekárov. V najnovšom videu zdôraznil, že pubická oblasť je jednou z častí tela, ktorú by ľudia nemali holiť. „Problém s holením intímnych miest spočíva v tom, že výskumy ukazujú vyšší výskyt pohlavne prenosných infekcií u ľudí, ktorí sa pravidelne holia,“ vysvetlil. „Odstránenie chĺpkov vedie k väčšiemu kontaktu pokožky s pokožkou, a tým aj k ľahšiemu prenosu infekcií.“
Varshavski dodal, že holenie môže spôsobiť mikroskopické trhlinky v pokožke, ktoré predstavujú otvorené vstupné miesta pre baktérie, vírusy či telesné tekutiny. „Možno teda nie je zlý nápad holenie jednoducho vynechať,“ odporučil lekár.
Chĺpky v intímnych oblastiach majú biologický význam
Podľa neho majú chĺpky v intímnych oblastiach biologický význam – ide o tzv. terminálne ochlpenie, ktoré sa v puberte mení z jemného detského chĺpku na hrubší a kučeravý. „Pubické vlasy zachytávajú feromóny, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v ľudskej príťažlivosti a výbere partnera počas evolúcie,“ dodal.
S lekárom súhlasí aj dermatologička Katy Burrisová z Columbia University, ktorá vysvetlila, že pubické ochlpenie chráni citlivú pokožku v okolí genitálií a znižuje riziko podráždenia či infekcie. „Zachytáva nečistoty a baktérie, čím bráni ich vstupu do pošvy. Mnohí si myslia, že bez chĺpkov je telo hygienickejšie, no opak je pravdou,“ uviedla pre Healthline.
Narušená pokožka zvyšuje riziko infekcií
Podľa odborníkov pubické ochlpenie navyše pomáha odvádzať pot, znižuje trenie, a poskytuje prirodzenú bariéru proti baktériám a vírusom. Gynekologička Angela Jonesová zasa pripomenula, že narušená pokožka zvyšuje riziko infekcií: „Niektoré pohlavné choroby sa ľahšie šíria, ak je povrch kože poškodený.“ Lekári sa preto zhodujú – ak niečo naše telo prirodzene má, zvyčajne to má svoj dôvod. A pubické ochlpenie je jednou z tých vecí, ktoré by sme možno nemali úplne odstraňovať.