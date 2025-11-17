Živá Barbie opäť šokuje: Ukázala FOTKY spred zákrokov! Do plastík naliala vyše 100-tisíc eur, v Austrálii dostala STOPKU

SYDNEY - Austrálčanka Tara Jayne McConachyová (35) vyvolala opäť búrlivé reakcie na internete po tom, čo ukázala svoje fotografie spred estetických zákrokov. Influencerka a bývalá kozmetická sestra priznala, že do svojej premene na „živú Barbie“ investovala už viac než 100-tisíc eur, a stále by chcela ísť ďalej, hoci v Austrálii má zákroky zakázané.
Tara váži len 45 kilogramov, podstúpila päť operácií pŕs, implantáty do zadku, šesť rhinoplastík, množstvo botoxu a neprestajné dopĺňanie výplní. Napriek kritike svoj extrémny vzhľad miluje a považuje ho za súčasť svojej identity.
„Plastická chirurgia mi dáva pocit sily a slobody,“ vysvetlila v relácii The Morning Show. „Je dôležité, aby sa ženy nebáli vyjadriť, ako sa cítia. Pre mňa je týmto spôsobom vyjadrenia práve plastika. Robí ma šťastnou.“
Pery už dávno presiahli bežné estetické hranice
Tara priznala, že lekára navštevuje každých pár mesiacov a ročne minie tisíce na udržiavanie svojho vzhľadu. Na otázku, ako reaguje na hejt, odpovedala bez zaváhania: „Je to pre mňa pohonná látka. Títo ľudia sú pre mňa úplne irelevantní. Nenávisť ma robí ešte slávnejšou.“ Podľa vlastných slov by v operáciách pokračovala bez obmedzení, keby mohla, píše na svojom portáli The Sun. Najvýraznejšou črtou sú jej pery, ktoré už dávno presiahli bežné estetické hranice.
„Moje pery sú môj podpis. Vždy dbám, aby boli plné a pravidelne si dávam injekcie. Už som dávno prestala počítať, koľko produktu tam mám,“ priznala. „Teraz som s nimi konečne spokojná – už ide len o údržbu.“ Časť svojich zákrokov si financuje aj prostredníctvom OnlyFans, kde stojí mesačné predplatné približne 12,50 libry. Objavila sa tiež v reality šou Botched!, kde chcela presvedčiť lekárov, aby jej zväčšili prsia.
„Všetko je na mne malé, okrem pŕs. Som na misii mať väčšie prsia,“ povedala. Tvrdila, že kvôli menším implantátom pozoruje „vlnkovanie“ kože a väčšie by podľa nej tento problém vyriešili. Lekári však odmietli. Pri jej nízkej váhe by boli väčšie implantáty extrémne rizikové. „Obávam sa o Tarino celkové zdravie,“ vyhlásil doktor Paul Nassif. „Nielen z hľadiska operácií, ale aj z fyzického a psychického hľadiska potrebuje stabilitu.“