Táto OPTICKÁ ILÚZIA zbláznila internet: Dokážete nájsť psa skrytého v tomto obrázku? Len tí najpozornejší ho odhalia!

LONDÝN - Na internete koluje optická ilúzia, ktorá preveruje pozornosť a zrak návštevníkov. Úlohou je nájsť psa ukrytého v pestrofarebnej izbe. Len tí, ktorí majú dokonalý zrak a oko pre detaily, ho dokážu odhaliť. Dokážete to aj vy?
Úloha sa môže na prvý pohľad zdať jednoduchá, no realita je úplne iná. Obrázok je preplnený farbami, opakujúcimi sa vzormi a množstvom objektov, ktoré psa dokonale maskujú. Ako informuje na portál Daily Star, optické ilúzie využívajú prirodzené „slepé miesta“ mozgu, takže na ich vyriešenie musíte prekonať automatické spracovanie informácií a zamerať sa na detaily.
Našli ste na obrázku psa?
Pre tých, ktorí chcú výzvu navyše, si môžu nastaviť časovač a skúsiť nájsť psa v priebehu 5 sekúnd. Riešenie mentálnych hádaniek prináša uvoľnenie dopamínu, ktorý zvyšuje pocit spokojnosti a motivuje k pravidelnému trénovaniu mozgu. Ak ste si mysleli, že ste psa našli, obrázok si skontrolujte nižšie. Pre tých, ktorí stále váhajú, je tip zameraný na dolný ľavý štvorec obrázku. Pes bol totiž šikovne skrytý na koberci, dokonale splynul so žltým odtieňom a bol zakrytý zložitým vzorom látky.
Takéto mozgové hádanky sú ideálne na precvičenie mysle, zlepšenie koncentrácie a tréning pozornosti. Pomáhajú nám tiež odreagovať sa od nekonečného skrolovania po TikToku či Instagrame a zmierniť stres či úzkosť.